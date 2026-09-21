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Alexander Isak vai marcar mais de 20 gols nesta temporada? A lenda do Liverpool Ray Houghton faz previsão ousada e explica por que o atacante de £ 125 milhões parece diferente em 2026-27
Perguntas feitas a Isak após temporada de estreia com quatro gols
O peso-pesado da Premier League de Merseyside tinha grandes esperanças em Isak depois de torná-lo o jogador mais caro do futebol britânico. Havia visto o bastante ao longo de três anos no Newcastle para sugerir que o atacante de estilo cadenciado seria uma adição inteligente ao elenco,
No entanto, o internacional sueco chegou sem a forma física ideal após uma pré-temporada severamente prejudicada. Depois, sofreu uma perna quebrada, com o embalo e a consistência se mostrando difíceis de estabelecer.
Com menos de um punhado de gols em seu nome, muitos se apressaram em questionar se Isak estava à altura da lendária camisa 9 do Liverpool e se algum dia daria retorno à confiança e ao dinheiro investidos nele.
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Atacante sueco recuperou seu estilo confiante recentemente
Um início mais promissor vem sendo vivido na atual campanha, com ele abrindo sua conta em uma partida contra o Nottingham Forest. Depois, marcou dois gols na vitória sobre o Ipswich, antes de decidir outra partida fora de casa com seu único gol diante do Bournemouth.
Isak já igualou sua marca de gols de toda a temporada passada, em apenas sete jogos, e parece ter recuperado a confiança que o deixou por um breve período. O desafio agora é manter esse impressionante nível individual enquanto continua ajudando a causa coletiva.
Isak fará mais de 20 gols nesta temporada?
Ao ser perguntado se espera que Isak ultrapasse a marca de 20 gols nesta temporada, depois de ter alcançado esse feito em algumas ocasiões pelo Newcastle, o ex-meio-campista do Liverpool Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: "Acho que sim, sim.
"Depende da condição física dele, mas ele parece em forma, não parece? Quando você o viu na temporada passada, em comparação com esta temporada, é da água para o vinho em relação ao momento em que ele está, ele está em uma situação muito melhor agora.
"As movimentações dele são boas, isso certamente deve favorecer jogadores como Bradley [Barcola] ou Victor [Munoz], ou quem quer que seja. Se você é um ponta e corta para dentro, pode enfiar bolinhas nas costas da linha defensiva porque ele tem velocidade e é ali que ele quer a bola. Ele não quer jogar no pé, essa não é a força dele, vir buscar curto e participar da construção, você pode deixar o Hugo [Ekitike] fazer isso quando ele entrar no time.
"É aí que você realmente o quer, correndo e esticando a defesa adversária, porque ele quer jogar nas costas do último defensor. Ele está cronometrando bem as corridas, como mostrou contra o Ipswich, e fez mais um gol contra o Bournemouth. Por quê? Porque você está na posição certa, na hora certa, para concluir.
"Há muitos aspectos positivos para ele e eu disse antes de ele chegar, quando estavam falando em trazê-lo, que ele conhece a Premier League, sabe o que é necessário e, se você der o serviço certo para ele, vai fazer gols.
"Foi difícil olhar para ele na temporada passada e julgá-lo por causa do nível de condição física que ele tinha quando chegou, e ele sofreu a lesão contra o Tottenham, e então você fica correndo atrás. Nesta temporada, ele foi para a Copa do Mundo, fez um trabalho físico extra com a Suécia, voltou e parece em forma, parece saudável, parece que está gostando, está com um sorriso no rosto. Há muitos aspectos positivos aí."
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Liverpool segue invicto na campanha 2026-27
Isak ajudou o Liverpool a ter um início invicto na temporada 2026-27, em competições da Premier League, Champions League e Copa da Liga Inglesa. Ainda há a promessa de muito mais por vir dos Reds.
Se o principal artilheiro da equipe continuar balançando as redes, com Ekitike prestes a voltar de lesão em algum momento, então a primeira temporada de Andoni Iraola no comando pode se mostrar muito produtiva, potencialmente com um lado positivo na forma de um grande troféu ao fim dela.
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