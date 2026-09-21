Ao ser perguntado se espera que Isak ultrapasse a marca de 20 gols nesta temporada, depois de ter alcançado esse feito em algumas ocasiões pelo Newcastle, o ex-meio-campista do Liverpool Houghton, que falava em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: "Acho que sim, sim.

"Depende da condição física dele, mas ele parece em forma, não parece? Quando você o viu na temporada passada, em comparação com esta temporada, é da água para o vinho em relação ao momento em que ele está, ele está em uma situação muito melhor agora.

"As movimentações dele são boas, isso certamente deve favorecer jogadores como Bradley [Barcola] ou Victor [Munoz], ou quem quer que seja. Se você é um ponta e corta para dentro, pode enfiar bolinhas nas costas da linha defensiva porque ele tem velocidade e é ali que ele quer a bola. Ele não quer jogar no pé, essa não é a força dele, vir buscar curto e participar da construção, você pode deixar o Hugo [Ekitike] fazer isso quando ele entrar no time.

"É aí que você realmente o quer, correndo e esticando a defesa adversária, porque ele quer jogar nas costas do último defensor. Ele está cronometrando bem as corridas, como mostrou contra o Ipswich, e fez mais um gol contra o Bournemouth. Por quê? Porque você está na posição certa, na hora certa, para concluir.

"Há muitos aspectos positivos para ele e eu disse antes de ele chegar, quando estavam falando em trazê-lo, que ele conhece a Premier League, sabe o que é necessário e, se você der o serviço certo para ele, vai fazer gols.

"Foi difícil olhar para ele na temporada passada e julgá-lo por causa do nível de condição física que ele tinha quando chegou, e ele sofreu a lesão contra o Tottenham, e então você fica correndo atrás. Nesta temporada, ele foi para a Copa do Mundo, fez um trabalho físico extra com a Suécia, voltou e parece em forma, parece saudável, parece que está gostando, está com um sorriso no rosto. Há muitos aspectos positivos aí."