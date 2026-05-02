Alexander Isak se lesionou NOVAMENTE; atacante do Liverpool vai perder o confronto contra o Manchester United

Em meio ao caos causado pelas lesões, Salah falou abertamente sobre sua decisão de deixar o Liverpool no final da temporada. O jogador de 33 anos já havia confirmado que deixaria o clube após nove anos, revelando que uma conversa particular com o ex-capitão Steven Gerrard o ajudou a tomar a decisão final de partir.

Em entrevista a Gerrard para a TNT Sports, Salah disse: “Estou feliz agora. Lembro que tivemos aquela conversa. Fiquei muito grato por isso. As pessoas não sabiam que você tinha vindo à minha casa. Tivemos uma boa conversa, você deu sua opinião e eu realmente agradeço por isso. Estou feliz por estar saindo agora por uma porta grande, e isso também é algo que você mencionou para mim: sair nos seus próprios termos. É hora de partir. Eu diria que o desejo é que eu realmente quero ter sucesso. Quero muito ser lembrado neste clube. Ainda não decidi o que vou fazer. Tenho muitas opções, e são boas opções. Mas sinto que ‘OK, sabe de uma coisa, isso é a coisa certa a se fazer agora e estou em paz com isso’."