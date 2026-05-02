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Alexander Isak se lesionou NOVAMENTE; atacante do Liverpool vai perder o confronto contra o Manchester United
Mais um revés devido a lesão para Isak
A difícil temporada de estreia de Isak em Anfield parece ter tomado outro rumo negativo depois que o atacante foi descartado para o confronto decisivo deste domingo contra o Manchester United, segundo o jornal The Sun. O jogador de 26 anos, que chegou ao Liverpool em uma transferência recorde no Reino Unido de 130 milhões de libras vindo do Newcastle, sofreu uma lesão na virilha durante um treino nesta semana.
O atacante deve passar por um exame de imagem neste fim de semana para determinar a extensão total da lesão. É uma história já conhecida para o sueco, que tem enfrentado uma temporada cheia de altos e baixos em Merseyside, somando apenas 13 partidas como titular na Premier League e três gols durante uma temporada marcada por problemas físicos, incluindo uma fratura na perna que o deixou fora dos gramados por vários meses no início do ano.
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Crise no ataque do Slot
O momento em que a lesão de Isak ocorreu não poderia ser pior para Slot, que já enfrenta dificuldades com um setor ofensivo enfraquecido. Com Hugo Ekitike fora do restante da temporada devido a uma ruptura do tendão de Aquiles sofrida na eliminação da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, os Reds viajam para Old Trafford sem um atacante experiente e em condições físicas ideais.
As opções de Slot ficam ainda mais limitadas pela ausência de Mohamed Salah, que continua afastado devido a uma lesão muscular. Embora se espere que o “Rei Egípcio” retorne antes do fim da temporada, sua ausência no domingo deixa um enorme vazio no time do Liverpool, que atualmente luta para garantir o terceiro lugar na tabela da Premier League.
Salah reflete sobre sua saída de Anfield
Em meio ao caos causado pelas lesões, Salah falou abertamente sobre sua decisão de deixar o Liverpool no final da temporada. O jogador de 33 anos já havia confirmado que deixaria o clube após nove anos, revelando que uma conversa particular com o ex-capitão Steven Gerrard o ajudou a tomar a decisão final de partir.
Em entrevista a Gerrard para a TNT Sports, Salah disse: “Estou feliz agora. Lembro que tivemos aquela conversa. Fiquei muito grato por isso. As pessoas não sabiam que você tinha vindo à minha casa. Tivemos uma boa conversa, você deu sua opinião e eu realmente agradeço por isso. Estou feliz por estar saindo agora por uma porta grande, e isso também é algo que você mencionou para mim: sair nos seus próprios termos. É hora de partir. Eu diria que o desejo é que eu realmente quero ter sucesso. Quero muito ser lembrado neste clube. Ainda não decidi o que vou fazer. Tenho muitas opções, e são boas opções. Mas sinto que ‘OK, sabe de uma coisa, isso é a coisa certa a se fazer agora e estou em paz com isso’."
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A disputa pelas quatro primeiras posições se acirra
O confronto em Old Trafford tem grande importância, já que tanto o Manchester United quanto o Liverpool buscam garantir suas vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada. O United, liderado por Michael Carrick, está ansioso para conquistar a dobradinha na Premier League contra seus rivais, após a vitória por 2 a 1 em Anfield, em outubro, o que reforçaria sua posição entre os três primeiros colocados.