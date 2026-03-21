Alexander Isak está de volta! Arne Slot revela em qual partida o atacante do Liverpool, avaliado em 125 milhões de libras, estará disponível após se recuperar de uma lesão

Embora o jogador de 26 anos não esteja em condições de ser titular no Parc des Princes, sua presença no banco representa um importante reforço tático. O ex-jogador do Newcastle perdeu grande parte do terço intermediário da temporada, mas o andamento de sua recuperação indica que ele terá um papel fundamental na reta final da campanha.

“Ele estará disponível”, disse Slot aos repórteres antes da viagem a Brighton. “A questão é o que você entende por ‘pronto’. Se você quer o jogador que atuou exatamente há um ano contra nós na final da Carabao Cup e foi superior a nós naquele dia, então eu diria que tenho minhas dúvidas sobre isso após meses fora. Mas espero poder utilizá-lo por alguns minutos.”

O holandês enfatizou que o processo de recuperação não pode ser apressado, observando: “Não posso dizer exatamente o que espero disso, porque ele ainda não treinou com a equipe nem uma vez. Você não joga 45 ou 90 minutos depois de apenas um treino.

“Se quiséssemos organizar um jogo, teria que ser três contra três, porque só temos Federico [Chiesa], Curtis [Jones] e Joe [Gomez] disponíveis [o restante do elenco principal está em recuperação após o jogo contra o Galatasaray]. Temos a equipe sub-21, mas Alex ainda não está pronto para jogar na pausa internacional. Se estivesse, estaria com a Suécia.”