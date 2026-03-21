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Alexander Isak está de volta! Arne Slot revela em qual partida o atacante do Liverpool, avaliado em 125 milhões de libras, estará disponível após se recuperar de uma lesão
Isak está prestes a voltar às competições
O Slot confirmou que Isak deve estar disponível para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões do Liverpool contra o PSG, no dia 8 de abril. O atacante, contratado por 125 milhões de libras, está afastado dos gramados desde o final de dezembro devido a uma fratura na perna e ainda não retomou os treinos com o time.
- AFP
Slot controla as expectativas em relação à preparação física para a partida
Embora o jogador de 26 anos não esteja em condições de ser titular no Parc des Princes, sua presença no banco representa um importante reforço tático. O ex-jogador do Newcastle perdeu grande parte do terço intermediário da temporada, mas o andamento de sua recuperação indica que ele terá um papel fundamental na reta final da campanha.
“Ele estará disponível”, disse Slot aos repórteres antes da viagem a Brighton. “A questão é o que você entende por ‘pronto’. Se você quer o jogador que atuou exatamente há um ano contra nós na final da Carabao Cup e foi superior a nós naquele dia, então eu diria que tenho minhas dúvidas sobre isso após meses fora. Mas espero poder utilizá-lo por alguns minutos.”
O holandês enfatizou que o processo de recuperação não pode ser apressado, observando: “Não posso dizer exatamente o que espero disso, porque ele ainda não treinou com a equipe nem uma vez. Você não joga 45 ou 90 minutos depois de apenas um treino.
“Se quiséssemos organizar um jogo, teria que ser três contra três, porque só temos Federico [Chiesa], Curtis [Jones] e Joe [Gomez] disponíveis [o restante do elenco principal está em recuperação após o jogo contra o Galatasaray]. Temos a equipe sub-21, mas Alex ainda não está pronto para jogar na pausa internacional. Se estivesse, estaria com a Suécia.”
Potência de fogo necessária para a investida final
Slot acredita que o retorno de Isak pode ser o catalisador para um final de temporada forte, apesar de o atacante precisar de tempo para recuperar sua eficácia. O Liverpool dominou muitos jogos nesta temporada sem conseguir resultados concretos, e o técnico está ansioso para reintegrar um dos atacantes mais caros do mundo.
“Estou tão animado quanto os torcedores por tê-lo de volta, porque é justo dizer que em 90% dos nossos jogos tivemos mais chances do que o time adversário”, acrescentou. “Se tivéssemos um dos melhores atacantes do mundo em campo, isso normalmente significaria que teríamos conquistado mais pontos.”
- Getty Images Sport
E agora?
Enquanto Isak continua sua recuperação e se prepara para voltar aos gramados, o Liverpool enfrentará o Brighton pela Premier League no sábado. Os Reds ocupam atualmente a quinta posição na tabela, com 49 pontos em 30 partidas, seis pontos atrás do terceiro colocado, o Manchester United, que disputou uma partida a mais.
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