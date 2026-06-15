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Alexander Isak e Viktor Gyokeres marcam gols na goleada da Suécia sobre a Tunísia, dando início à campanha na Copa do Mundo em grande estilo
Isak brilha enquanto as estrelas da Suécia entram no ritmo
Isak deixou para trás uma difícil temporada de estreia no Liverpool ao apresentar uma atuação dominante no cenário mundial. O atacante foi o artífice da derrota da Tunísia, marcando um gol brilhante em jogada individual e desempenhando um papel fundamental na construção de várias outras jogadas, enquanto a equipe de Graham Potter confirmou as expectativas criadas antes do torneio.
O gol que abriu o placar surgiu logo aos sete minutos, por Yasin Ayari, do Brighton. Apesar de ter ascendência tunisiana, o meio-campista não demonstrou sentimentalismo ao chutar com força da entrada da área, depois que Mouhib Chamakh havia inicialmente defendido chutes de Isak e Gyokeres em uma sequência caótica no início da partida.
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A Tunísia tem dificuldade em conter uma força de ataque desenfreada
A Tunísia chegou ao torneio ostentando um orgulhoso histórico defensivo nas eliminatórias, mas essa reputação foi por água abaixo em menos de meia hora. O segundo gol da Suécia surgiu em um contra-ataque fulminante que viu Isak avançar pela ala esquerda; o jogador do Liverpool cortou para dentro com facilidade, deixando a defesa tunisiana para trás antes de chutar com efeito, mandando a bola no canto oposto.
A Tunísia conseguiu encontrar um fio de esperança pouco antes do intervalo, ameaçando brevemente uma reação. Omar Rekik subiu mais alto para cabecear para o gol um cruzamento bem executado de Hannibal Mejbri, punindo um raro lapso na zaga sueca e dando à seleção africana um lampejo de esperança ao entrar nos vestiários.
Gyokeres aproveita os erros defensivos
Quaisquer esperanças de uma recuperação da Tunísia foram extintas aos 59 minutos, quando a pressão alta da Suécia deu frutos. Isak foi novamente o catalisador, pressionando o capitão Ellyes Skhiri até que este cometesse um erro catastrófico na entrada da área. A bola caiu perfeitamente para Gyokeres, do Arsenal, que se recompôs antes de ampliar a vantagem com precisão.
O gol acalmou os nervos dos suecos, que passaram a jogar com a confiança de verdadeiros candidatos ao título. O placar foi ainda mais embelezado no final da partida, quando Mattias Svanberg causou impacto imediato. Segundos depois de entrar em campo, ele mandou a bola para o fundo da rede após um toque sutil de Isak. Embora o árbitro assistente inicialmente tenha levantado a bandeira, a revisão do VAR determinou corretamente que o toque de Isak havia deixado Svanberg em posição legal, fazendo o placar chegar a 4 a 1. Ainda houve tempo para Ayari marcar seu segundo gol da noite nos acréscimos, aproveitando uma bola perdida para completar a goleada por 5 a 1.
- AFP
A Suécia enfrenta um teste contra a Holanda
Com esse resultado, a Suécia mantém-se confortavelmente na liderança do Grupo F, com três pontos de vantagem sobre seus rivais após o empate entre Holanda e Japão, enquanto a Tunísia enfrenta agora uma batalha difícil para manter vivas suas esperanças de avançar para as oitavas de final.
A Suécia enfrentará agora um adversário mais difícil, a Holanda, que buscará recuperar os dois pontos perdidos para permanecer na disputa pelo primeiro lugar. Enquanto isso, a Tunísia tentará se recuperar e evitar a eliminação precoce ao derrotar o Japão. Ambas as partidas serão disputadas no dia 20 de junho.