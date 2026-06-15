Alexander Isak e Viktor Gyokeres marcam gols na goleada da Suécia sobre a Tunísia, dando início à campanha na Copa do Mundo em grande estilo

Isak deixou para trás uma difícil temporada de estreia no Liverpool ao apresentar uma atuação dominante no cenário mundial. O atacante foi o artífice da derrota da Tunísia, marcando um gol brilhante em jogada individual e desempenhando um papel fundamental na construção de várias outras jogadas, enquanto a equipe de Graham Potter confirmou as expectativas criadas antes do torneio.

O gol que abriu o placar surgiu logo aos sete minutos, por Yasin Ayari, do Brighton. Apesar de ter ascendência tunisiana, o meio-campista não demonstrou sentimentalismo ao chutar com força da entrada da área, depois que Mouhib Chamakh havia inicialmente defendido chutes de Isak e Gyokeres em uma sequência caótica no início da partida.