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FIFPRO World 11 2024FIFPRO
Jacob Schneider
Traduzido por

Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati e todas as homenageadas na seleção mundial feminina da FIFPRO desde 2015

Análises
Especiais e Opinião

O FIFPRO World 11 é a única premiação mundial do futebol decidida exclusivamente por jogadores profissionais.

A Seleção Mundial Feminina da FIFPRO é escolhida anualmente por meio dos votos das melhores jogadoras do futebol atual. Criada em 2015, a premiação celebra a excelência no futebol em âmbito global.

A premiação de 2026 marca a 11ª edição. As 11 jogadoras mais votadas em suas respectivas posições são escolhidas para a Seleção Mundial da FIFPRO, anunciada oficialmente em 9 de novembro.

Confira todas as seleções anteriores, que tiveram entre seus destaques estrelas mundiais como Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati e muitas outras.

  • 2026

    Goleira: Hannah Hampton (Inglaterra)

    Defensoras: Alex Greenwood (Inglaterra), Mapi León (Espanha), Irene Paredes (Espanha), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Alexia Putellas (Espanha), Ella Toone (Inglaterra), Aitana Bonmatí (Espanha)

    Atacantes: Claudia Pina (Espanha), Alessia Russo (Inglaterra), Barbra Banda (Zâmbia)

  • 2025

    Goleira: Hannah Hampton (Inglaterra)

    Defensoras: Ona Batlle (Espanha), Millie Bright (Inglaterra), Leah Williamson (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Ghizlane Chebbak (Marrocos), Alexia Putellas (Espanha), Aitana Bonmati (Espanha)

    Atacantes:  Alessia Russo (Inglaterra), Barbra Banda (Zâmbia), Chloe Kelly (Inglaterra)

  • 2024

    Goleira: Mary Earps (Inglaterra)

    Defensoras: Olga Carmona (Espanha), Alex Greenwood (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas Alexia Putellas (Espanha), Keira Walsh (Inglaterra), Aitana Bonmati (Espanha)

    Atacantes: Lauren James (Inglaterra), Marta (Brasil), Barbra Banda (Zâmbia), Linda Caicedo (Colômbia)

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  • 2023

    Goleira: Mary Earps (Inglaterra)

    Defensoras: Olga Carmona (Espanha), Alex Greenwood (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Keira Walsh (Inglaterra), Aitana Bonmati (Espanha), Ella Toone (Inglaterra)

    Atacantes: Alessia Russo (Inglaterra), Alex Morgan (EUA), Sam Kerr (Austrália), Lauren James (Inglaterra)

  • 2022

    Goleira: Christiane Endler (Chile)

    Defensoras: Maria Leon (Espanha), Wendie Renard (França), Leah Williamson (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Alexia Putellas (Espanha), Keira Walsh (Inglaterra), Lena Oberdorf (Alemanha)

    Atacantes: Alex Morgan (EUA), Sam Kerr (Austrália), Beth Mead (Inglaterra)

  • 2021

    Goleira: Christiane Endler (Chile)

    Defensoras: Magdalena Eriksson (Suécia), Wendie Renard (França), Millie Bright (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Barbara Bonansea (Itália), Carli Lloyd (Estados Unidos), Estefania Banini (Argentina)

    Atacantes: Marta (Brasil), Alex Morgan (Estados Unidos), Vivianne Miedema (Holanda)

  • 2020

    Goleira: Christiane Endler (Chile)

    Defensoras: Millie Bright (Inglaterra), Wendie Renard (França), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Barbara Bonansea (Itália), Veronica Boquete (Espanha), Delphine Cascarino (França)

    Atacantes: Megan Rapinoe (Estados Unidos), Pernille Harder (Dinamarca), Vivianne Miedema (Holanda), Tobin Heath (Estados Unidos)

  • 2019

    Goleira: Hedvig Lindahl (Suécia)

    Defensoras: Irene Paredes (Espanha), Wendie Renard (França), Nilla Fischer (Suécia), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Marta (Brasil), Camille Abily (França), Dzsenifer Marozsan (Alemanha)

    Atacantes: Lieke Martens (Holanda), Alex Morgan (EUA), Pernille Harder (Dinamarca)

  • 2017

    Goleira: Hedvig Lindahl (Suécia)

    Defensoras: Irene Paredes (Espanha), Wendie Renard (França), Nilla Fischer (Suécia), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Meio-campistas: Marta (Brasil), Camille Abily (França), Dzsenifer Marozsan (Alemanha)

    Atacantes: Lieke Martens (Holanda), Alex Morgan (Estados Unidos), Pernille Harder (Dinamarca)

  • 2016

    Goleira: Hope Solo (Estados Unidos)

    Defensoras: Leonie Maier (Alemanha), Wendie Renard (França), Nilla Fischer (Suécia), Ali Krieger (Estados Unidos)

    Meio-campistas: Marta (Brasil), Carli Lloyd (Estados Unidos), Dzsenifer Marozsan (Alemanha)

    Atacantes: Eugenie Le Sommer (França), Alex Morgan (Estados Unidos), Ada Hegerberg (Noruega)

  • 2015

    Goleira: Hope Solo (Estados Unidos)

    Defensoras: Meghan Klingenberg (Estados Unidos), Wendie Renard (França), Kadeisha Buchanan (Canadá), Julie Johnston (Estados Unidos)

    Meio-campistas: Aya Miyama (Japão); Carli Lloyd (Estados Unidos), Amandine Henry (França)

    Atacantes: Eugenie Le Sommer (França), Celia Sasic (Alemanha), Anja Mittag (Alemanha)