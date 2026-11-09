A Seleção Mundial Feminina da FIFPRO é escolhida anualmente por votação das melhores jogadoras do futebol atual. Concedido desde 2015, o prêmio celebra a excelência no futebol em nível mundial.

A premiação de 2026 marca a 11ª edição. As 11 jogadoras que recebem mais votos em suas posições são escolhidas para a Seleção Mundial da FIFPRO, anunciada oficialmente em 9 de novembro.

Confira todas as seleções anteriores, que tiveram entre seus destaques estrelas mundiais como Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr, Aitana Bonmati e outras.