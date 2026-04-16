Alex Manninger morre tragicamente após o carro do ex-goleiro do Arsenal e do Liverpool colidir com um trem em uma passagem de nível

A notícia causou grande comoção na comunidade do futebol, especialmente na Áustria. Peter Schottel, diretor esportivo da Federação Austríaca de Futebol, liderou as homenagens ao ex-jogador da seleção nacional, que disputou 33 partidas pela seleção e integrou o elenco da Euro 2008.

A Federação Austríaca de Futebol declarou em comunicado: “A notícia da morte de Alex Manninger é profundamente chocante. Com ele, o futebol perde uma pessoa especial. Neste momento difícil, nossas sinceras condolências vão para sua família, seus amigos e todos aqueles que eram próximos a ele. Muita força para o caminho que temos pela frente!”

Schottel acrescentou: “Alexander Manninger foi um excelente embaixador do futebol austríaco, tanto dentro quanto fora de campo. Seu profissionalismo, serenidade e confiabilidade fizeram dele parte integrante de seus times e da seleção nacional. Suas conquistas merecem o maior respeito e serão inesquecíveis.”