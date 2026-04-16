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Alex Manninger morre tragicamente após o carro do ex-goleiro do Arsenal e do Liverpool colidir com um trem em uma passagem de nível
Trágico acidente em Salzburgo
As autoridades locais de Salzburgo confirmaram que o acidente fatal ocorreu por volta das 08h20, horário local, em uma passagem de nível, onde o veículo de Manninger foi atingido por um trem que se aproximava — conforme informa a BBC.
Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e as equipes de primeiros socorros tentaram salvar o homem de 48 anos usando um desfibrilador após ele ter sido retirado dos destroços. Apesar de todos os esforços, Manninger, que estava sozinho no carro no momento do acidente, não pôde ser reanimado. A polícia confirmou que o maquinista do trem saiu ileso da colisão.
- AFP
Homenagens a um ícone austríaco
A notícia causou grande comoção na comunidade do futebol, especialmente na Áustria. Peter Schottel, diretor esportivo da Federação Austríaca de Futebol, liderou as homenagens ao ex-jogador da seleção nacional, que disputou 33 partidas pela seleção e integrou o elenco da Euro 2008.
A Federação Austríaca de Futebol declarou em comunicado: “A notícia da morte de Alex Manninger é profundamente chocante. Com ele, o futebol perde uma pessoa especial. Neste momento difícil, nossas sinceras condolências vão para sua família, seus amigos e todos aqueles que eram próximos a ele. Muita força para o caminho que temos pela frente!”
Schottel acrescentou: “Alexander Manninger foi um excelente embaixador do futebol austríaco, tanto dentro quanto fora de campo. Seu profissionalismo, serenidade e confiabilidade fizeram dele parte integrante de seus times e da seleção nacional. Suas conquistas merecem o maior respeito e serão inesquecíveis.”
Homenagem ao jogador que marcou dois gols pelo Arsenal
Manninger é talvez mais lembrado pelos torcedores ingleses por sua passagem de cinco anos pelo Arsenal, entre 1997 e 2002. Embora tenha passado grande parte do tempo como reserva do lendário David Seaman, ele desempenhou um papel crucial na histórica temporada de 1997-98, em que o clube conquistou a dobradinha sob o comando de Arsène Wenger.
Durante aquela campanha, Manninger substituiu Seaman, que estava lesionado, e manteve a baliza invicta por seis partidas consecutivas. Seus feitos heroicos incluíram uma atuação de destaque na vitória crucial por 1 a 0 contra o Manchester United em Old Trafford e a vitória nos pênaltis sobre o West Ham na FA Cup. Suas contribuições lhe renderam o título de Jogador do Mês da Premier League em março de 1998.
- AFP
Uma carreira de sucesso por toda a Europa
Após deixar o Arsenal, Manninger teve uma carreira de sucesso nas principais ligas da Europa. Ele defendeu um total de 14 clubes, incluindo passagens notáveis pela Itália com a Fiorentina, Udinese, Siena e Juventus. Foi durante sua passagem por Turim que ele deixou uma marca indelével, e a Juventus expressou suas condolências em um comunicado oficial que diz: "Hoje é um dia terrivelmente triste. Ele nos deixou não apenas como um grande atleta, mas como um homem de valores raros: humildade, dedicação e uma extraordinária seriedade profissional.”
Manninger continuou sendo uma presença confiável no mais alto nível até bem depois dos trinta anos, demonstrando uma longevidade profissional e um caráter que poucos goleiros alcançam. Em 2016, aos 39 anos, ele fez um retorno surpresa à Premier League ao assinar um contrato de curto prazo com o Liverpool de Jurgen Klopp. Embora não tenha disputado nenhuma partida pelo time principal dos Reds, sua experiência foi muito valorizada no vestiário antes de se aposentar oficialmente do futebol profissional em 2017.