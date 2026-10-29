Alessia Russo entrou para a história. Com os três gols marcados contra o Benfica na vitória do Arsenal por 3 a 0, tornou-se a jogadora inglesa com mais gols na Women’s Champions League. Com a braçadeira de capitã e sob os olhares da técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman, a ex-jogadora do Manchester United chegou a 23 gols na elite do futebol europeu, superando a ex-atacante do Chelsea Fran Kirby, que tem 21.
Alessia Russo faz história: marca três gols pelo Arsenal contra o Benfica e se torna a maior artilheira inglesa da UEFA Women's Champions League
RUSSO, UM PRIVILÉGIO
Segundo um levantamento da BBC Sport, Russo tocou na bola 14 vezes dentro da área do Benfica, mais do que qualquer outra companheira de equipe, apesar de ter atuado mais recuada do que Olivia Smith, na função de camisa 10. Após a partida, a técnica do Arsenal, Renee Slegers, falou sobre Russo: "É difícil encontrar palavras para descrevê-la. Trabalhar com ela é um privilégio".
TOP 3 MUITO DISTANTE
Para a atacante da seleção inglesa, que ficou em nono lugar na classificação da última Bola de Ouro, vencida por Alexia Putellas, trata-se de uma marca significativa, mas ainda há um longo caminho até o topo: o recorde pertence a Ada Hegerberg, do Lyon, com 69 gols. Atrás da atacante do Lyon estão Mittag, com 51, e a dupla Le Sommer-Harder, com 50.
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