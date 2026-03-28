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Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traduzido por

Alessia Russo assume a liderança no Arsenal, enquanto Renee Slegers explica como a heroína do hat-trick assumiu um papel de liderança

Arsenal Women
A. Russo
Arsenal Women x Tottenham Hotspur Women
Tottenham Hotspur Women
WSL
Futebol feminino

A treinadora Renee Slegers destacou a influência cada vez mais marcante de Alessia Russo no elenco do Arsenal, após sua atuação avassaladora no primeiro tempo contra o Tottenham. Além dos gols, a técnica dos Gunners percebe uma mudança na personalidade e no senso de responsabilidade da atacante nos treinos, à medida que a temporada chega ao seu clímax.

  • Assumindo a liderança no clássico do norte de Londres

    A vitória por 5 a 2 sobre o Spurs ficou praticamente decidida antes dos 30 minutos, graças à eficiência implacável de Russo. Começando com um cabeceio certeiro, ela emendou driblando a goleira para marcar o segundo e aproveitando um erro defensivo para marcar o terceiro, completando seu primeiro hat-trick pelo Arsenal desde sua transferência de grande repercussão do Manchester United em 2023.

    O técnico Slegers não hesitou em elogiar a maturidade demonstrada pela atacante após a vitória. “Nos treinos, ela está se comunicando mais e dando mais orientações, liderando mais a equipe ao se expressar mais. Dá para ver que ela está se destacando”, disse Slegers à Sky Sports. “Ela também faz parte do grupo de liderança do Arsenal agora. Ela é sempre ela mesma, querendo mostrar o seu melhor, e é muito humilde. Ela definitivamente está desenvolvendo isso e adoramos ver isso.”

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    Um novo líder no vestiário

    Não é só a comissão técnica que percebe a mudança na personalidade de Russo; as jogadoras mais experientes também destacam seu crescimento. A lenda do clube, Kim Little, que alcançou a marca de 400 partidas durante a vitória sobre o Spurs, acredita que Russo se tornou um pilar fundamental do time desde sua transferência de grande repercussão do Manchester United em 2023.

    “Este ano, ela também deu um passo à frente em termos de liderança. Isso, por si só, trouxe ainda mais para o seu próprio jogo”, disse Little. “Ela é sempre ótima e sempre vai marcar, mas adoro como ela se apresenta e assume essa responsabilidade de liderança.” Ter alguém do calibre de Little reconhecendo essa mudança ressalta a crescente importância de Russo para o projeto do Arsenal.



  • Versatilidade e desenvolvimento técnico

    Embora Russo seja naturalmente o centro das atenções como atacante, ela passou parte da temporada se adaptando a uma função mais recuada. Essa flexibilidade tática acrescentou uma nova dimensão ao seu jogo, mesmo que seu instinto principal continue sendo marcar gols. Contra o Tottenham, ela provou que é capaz de tudo: uma cabeçada certeira, uma finalização precisa após driblar a goleira e um gol instintivo após um erro da defesa.

    Ao abordar o debate sobre sua melhor posição, Russo disse: “Agora que entendo um pouco mais os detalhes da função de camisa 10, acho um pouco mais fácil. Saber o que preciso fazer quando não estou com a bola é muito importante, é um papel fundamental na equipe. Com a bola, gosto das duas funções porque elas exploram diferentes aspectos do meu jogo. Jogo em qualquer lugar — não me importo.”

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    Entrando em forma no momento certo

    O momento de grande inspiração de Russo não poderia ser melhor para o Arsenal. Embora tenha marcado nove gols e dado quatro assistências em 18 partidas da WSL nesta temporada, seu impacto é ainda mais notável no cenário continental, onde lidera a artilharia da Liga dos Campeões com oito gols em apenas nove partidas.

    Refletindo sobre seu desempenho no clássico, a Jogadora da Partida continua focada no panorama geral. “Adoro marcar gols sempre que posso, e fazer isso aqui no Emirates, em um clássico do norte de Londres, é realmente muito bom”, disse Russo. “São três pontos importantes para o restante da temporada.” Com três jogos restantes e o Arsenal na segunda colocação, a eficiência de Russo será fundamental para garantir novamente uma vaga no futebol de elite europeu no ano que vem.

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