Alessia Russo assume a liderança no Arsenal, enquanto Renee Slegers explica como a heroína do hat-trick assumiu um papel de liderança

A vitória por 5 a 2 sobre o Spurs ficou praticamente decidida antes dos 30 minutos, graças à eficiência implacável de Russo. Começando com um cabeceio certeiro, ela emendou driblando a goleira para marcar o segundo e aproveitando um erro defensivo para marcar o terceiro, completando seu primeiro hat-trick pelo Arsenal desde sua transferência de grande repercussão do Manchester United em 2023.

O técnico Slegers não hesitou em elogiar a maturidade demonstrada pela atacante após a vitória. “Nos treinos, ela está se comunicando mais e dando mais orientações, liderando mais a equipe ao se expressar mais. Dá para ver que ela está se destacando”, disse Slegers à Sky Sports. “Ela também faz parte do grupo de liderança do Arsenal agora. Ela é sempre ela mesma, querendo mostrar o seu melhor, e é muito humilde. Ela definitivamente está desenvolvendo isso e adoramos ver isso.”