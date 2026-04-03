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Alessandro Del Piero apoia Antonio Conte para uma segunda passagem como técnico da Itália após a derrota “vergonhosa” na final da repescagem da Copa do Mundo
A FIGC está à beira do colapso
A infraestrutura do futebol italiano mergulhou no caos após uma histórica terceira ausência consecutiva na Copa do Mundo, o que levou à renúncia imediata de vários altos dirigentes da FIGC. A derrota dolorosa nos pênaltis contra a Bósnia-Herzegovina fez com que muitos pedissem a renúncia do técnico Gennaro Gattuso, com a federação enfrentando intensa pressão para desmantelar o atual projeto esportivo. Enquanto os gigantes do Mediterrâneo se preparam para mais um verão à margem do cenário internacional, o foco mudou do campo para uma reformulação sistêmica completa do futebol nacional.
- AFP
Del Piero exige reformas
Em entrevista ao podcast Sky Calcio Unplugged, Del Piero fez uma avaliação contundente da crise da seleção nacional, reconhecendo a mistura tóxica de raiva e descrença que atualmente envolve o grupo. O campeão mundial de 2006 insistiu que a culpa vai muito além de apenas um indivíduo dentro da federação. Ele disse: “Infelizmente, o que tenho percebido nestes dias são muitos sentimentos negativos, desde a tristeza até a raiva que transparece para todos nós que seguimos este caminho, bem como a decepção e a descrença.
"Ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva também é vergonhoso, e precisamos analisar tudo o que está por trás disso. Infelizmente, estamos muito longe dos nossos padrões. Muitos pontos precisam ser abordados, não apenas o que diz respeito ao presidente da FIGC, mas me parece que hoje estamos muito longe de soluções.”
Conte é o principal candidato
Com a saída de Gattuso prevista após o desastre na repescagem, Conte surgiu como a figura ideal para resolver as falhas sistêmicas identificadas por Del Piero. Embora o técnico de 56 anos tenha contrato com o Napoli até junho de 2027, seu histórico anterior de 14 vitórias em 24 partidas com os Azzurri faz dele a escolha definitiva para um retorno ao banco de reservas. Comentando sobre a adequação de seu ex-companheiro de equipe, o lendário atacante acrescentou: “Ele tem todas as qualidades para se tornar o potencial novo técnico; ele é, obviamente, um candidato em potencial.”
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Aminha uma reforma estrutural
A FIGC precisa agora atravessar um complexo campo minado jurídico para garantir a contratação de um vencedor comprovado como Conte, ao mesmo tempo em que se recupera da recente onda de demissões de alto nível, incluindo o ícone nacional Gianluigi Buffon e o presidente Gabriele Gravina. Se não conseguir estabilizar o ambiente antes do próximo ciclo da Liga das Nações, corre-se o risco de um quarto desastre consecutivo nas eliminatórias, um cenário que representaria o colapso definitivo do prestígio do futebol italiano.