Alessandro Del Piero apoia Antonio Conte para uma segunda passagem como técnico da Itália após a derrota “vergonhosa” na final da repescagem da Copa do Mundo

Em entrevista ao podcast Sky Calcio Unplugged, Del Piero fez uma avaliação contundente da crise da seleção nacional, reconhecendo a mistura tóxica de raiva e descrença que atualmente envolve o grupo. O campeão mundial de 2006 insistiu que a culpa vai muito além de apenas um indivíduo dentro da federação. Ele disse: “Infelizmente, o que tenho percebido nestes dias são muitos sentimentos negativos, desde a tristeza até a raiva que transparece para todos nós que seguimos este caminho, bem como a decepção e a descrença.

"Ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva também é vergonhoso, e precisamos analisar tudo o que está por trás disso. Infelizmente, estamos muito longe dos nossos padrões. Muitos pontos precisam ser abordados, não apenas o que diz respeito ao presidente da FIGC, mas me parece que hoje estamos muito longe de soluções.”