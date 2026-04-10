Alessandro Bastoni, do Inter, não se mostra convencido com a possibilidade de uma transferência para o Barcelona, apesar das intensas especulações sobre a transferência

Embora o Barcelona tenha se mostrado agressivo na tentativa de contratar o jogador de 26 anos, segundo o *Corriere dello Sport*, o internacional italiano não está buscando uma saída do San Siro. A reportagem sugere que Bastoni está priorizando atualmente a disputa pelo Scudetto em detrimento de uma possível transferência para a Catalunha. Esta não é a primeira vez que ele resiste ao apelo de um gigante europeu, tendo demonstrado lealdade semelhante no passado quando outros interessados o procuraram.

O zagueiro tem um histórico de rejeitar grandes propostas para permanecer na Inter. Anteriormente, quando o Manchester City e Pep Guardiola o procuraram, Bastoni pediu pessoalmente que o clube ignorasse as ofertas. Sua postura atual reflete esse mesmo sentimento, já que ele continua profundamente ligado ao projeto em Milão, apesar do interesse de alto nível da diretoria do Spotify Camp Nou.