Getty Images Sport
Traduzido por
Alessandro Bastoni, do Inter, não se mostra convencido com a possibilidade de uma transferência para o Barcelona, apesar das intensas especulações sobre a transferência
Compromisso com os Nerazzurri
Embora o Barcelona tenha se mostrado agressivo na tentativa de contratar o jogador de 26 anos, segundo o *Corriere dello Sport*, o internacional italiano não está buscando uma saída do San Siro. A reportagem sugere que Bastoni está priorizando atualmente a disputa pelo Scudetto em detrimento de uma possível transferência para a Catalunha. Esta não é a primeira vez que ele resiste ao apelo de um gigante europeu, tendo demonstrado lealdade semelhante no passado quando outros interessados o procuraram.
O zagueiro tem um histórico de rejeitar grandes propostas para permanecer na Inter. Anteriormente, quando o Manchester City e Pep Guardiola o procuraram, Bastoni pediu pessoalmente que o clube ignorasse as ofertas. Sua postura atual reflete esse mesmo sentimento, já que ele continua profundamente ligado ao projeto em Milão, apesar do interesse de alto nível da diretoria do Spotify Camp Nou.
- AFP
O interesse do Barcelona continua sendo unilateral
Não há como negar que houve contatos entre o Barcelona e a comitiva do jogador. O gigante espanhol está empenhado em reforçar sua defesa e vê o italiano como um alvo prioritário. No entanto, embora o interesse da Espanha seja claro, a disposição do jogador em dar esse passo está longe de ser certa. O próprio Bastoni deu poucos sinais de que está pronto para dar luz verde a uma transferência.
O Inter ainda não recebeu nenhuma comunicação formal do jogador sobre o desejo de sair. Em vez disso, seu foco está inteiramente no campo. Embora seja natural que um jogador de seu calibre ouça uma proposta de um clube como o Barça, ele não deu o “sim” definitivo que os blaugranas esperavam nesta fase da temporada.
O apoio do San Siro acaba sendo decisivo
O ambiente no Inter teve um papel significativo na decisão de Bastoni de permanecer no clube. Recentemente, ele se viu na mira da torcida adversária após uma simulação polêmica contra a Juventus e um infeliz cartão vermelho recebido durante uma partida pela seleção italiana. Apesar de ter sido vaiado em vários estádios adversários, a recepção que recebe em casa continua sendo extremamente positiva.
Durante um confronto recente contra a Roma, os torcedores locais deixaram seus sentimentos bem claros. A torcida do San Siro aplaudiu de pé o zagueiro quando ele saiu de campo, um gesto que, segundo relatos, reafirmou seu compromisso com o clube. Com o apoio dos fiéis torcedores nerazzurri e da diretoria, Bastoni se sente valorizado exatamente onde está.
- Getty Images Sport
O futuro depende do último jogo da temporada
Embora, neste momento, a porta pareça fechada para o Barcelona, o desfecho final da temporada da Série A ainda pode influenciar os planos de longo prazo do zagueiro. Uma conquista do título provavelmente consolidaria ainda mais seu vínculo com o clube. No entanto, o clube ainda precisa lidar com as realidades financeiras do mercado de transferências e com a possibilidade de receber ofertas mais vantajosas do exterior.