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Alertando os craques do Paris para uma armadilha perigosa, Enrique: Isto é o pior em enfrentar o Barcelona

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
Luis Enrique
França
Espanha

Vitória sem arrogância

Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, elogiou a vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, no Parc des Princes, destacando que sua equipe mostrou seu nível diante de um adversário de alta qualidade, apesar de ter atravessado um período difícil no início do segundo tempo.

Em suas declarações ao canal oficial do clube após a partida, Enrique descreveu o clima dentro do Parc des Princes como excepcional, considerando que o apoio da torcida foi um fator de destaque no confronto.

E disse: "Que atmosfera reinou aqui! As faixas da nossa torcida foram mais uma vez impressionantes. Acho que vimos duas equipes jogando um futebol incrível e extremamente ofensivo".

E acrescentou: "Mostramos o nosso nível. Foi uma partida muito competitiva, e acho que o nosso primeiro tempo foi excepcional antes de sofrermos nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Foi difícil manter o controle da partida, mas depois disso conseguimos criar mais chances de gol e vencer o jogo".

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  • "Apenas três pontos"

    Apesar da importância da vitória sobre o Barcelona, Enrique afirmou: "São apenas três pontos a mais, mas vencer uma equipe com essa qualidade é sempre positivo".

    O técnico espanhol destacou a necessidade de superar os momentos difíceis nos grandes jogos, acrescentando: "Foi o que aconteceu no ano passado contra o Arsenal e o Bayern de Munique: há momentos em que o adversário tem as respostas e você precisa defender bem recuado".

    Ele explicou que defender recuado não era o objetivo do Paris na partida, ressaltando: "Mas conseguimos superar isso hoje à noite".

    Enrique elogiou a contribuição dos reservas, dizendo: "Foram excelentes e nos deram um verdadeiro impulso. Estamos muito felizes. Agora precisamos continuar".

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  • O controle e, em seguida, a pressão: a defesa coletiva diante de Yamal

    Na entrevista coletiva após a partida, Enrique explicou que o jogo saiu exatamente como ele esperava, e disse: "Vi uma partida do tipo que eu esperava exatamente. Foi muito difícil e fomos obrigados a defender por necessidade. Os adversários estão em alto nível e podem vencer você".

    Enrique elogiou o esforço defensivo apresentado por sua equipe, afirmando: "Fizemos um bom trabalho defensivo hoje. Fomos superiores na recuperação da bola no campo do adversário durante o primeiro tempo, e isso graças aos nossos atacantes. Para tirar a bola de Lamine, Fermín ou Olmo, ou você recebe ajuda dos seus companheiros, ou se torna impossível".

    Enrique também exaltou a atuação de Lucas Hernández, que marcou o segundo gol do Paris, dizendo: "Ele fez tudo da maneira certa, marcou um gol espetacular e fez uma marcação impressionante sobre Lamine, e estou feliz com ele. Ele merece isso".

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  • "Não vamos cair na armadilha": elogios ao Barcelona

    Enrique rejeitou a ideia de que o Paris tenha se tornado melhor que o Barcelona após esta vitória, alertando: "Não, é uma armadilha se pensarmos que somos os melhores ou um time excepcional".

    E acrescentou: "Hoje fizemos um bom trabalho defensivo, mas não se pode julgar o time apenas pelo resultado".

    Apesar da derrota de seu ex-clube, Enrique elogiou a qualidade individual e coletiva do Barcelona, considerando que a força do adversário aumenta o valor da vitória do Paris. E disse: "A qualidade individual e coletiva do Barcelona é impressionante, e isso dá ainda mais mérito ao nosso time".

    Em seguida, apontou que o pior que aconteceu no confronto contra o Barcelona foram as lesões, afirmando: "O pior foram as lesões, pois faltaram três jogadores importantes, mas essa é a natureza do futebol de alto nível".

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