Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, elogiou a vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona, na noite de terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, no Parc des Princes, destacando que sua equipe mostrou seu nível diante de um adversário de alta qualidade, apesar de ter atravessado um período difícil no início do segundo tempo.

Em suas declarações ao canal oficial do clube após a partida, Enrique descreveu o clima dentro do Parc des Princes como excepcional, considerando que o apoio da torcida foi um fator de destaque no confronto.

E disse: "Que atmosfera reinou aqui! As faixas da nossa torcida foram mais uma vez impressionantes. Acho que vimos duas equipes jogando um futebol incrível e extremamente ofensivo".

E acrescentou: "Mostramos o nosso nível. Foi uma partida muito competitiva, e acho que o nosso primeiro tempo foi excepcional antes de sofrermos nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Foi difícil manter o controle da partida, mas depois disso conseguimos criar mais chances de gol e vencer o jogo".