O Fenerbahce garantiu uma importante vitória jurídica fora de campo, já que o Órgão de Recursos da Uefa decidiu oficialmente reduzir a suspensão aplicada anteriormente ao ex-meio-campista do Arsenal Guendouzi. O internacional francês havia sido inicialmente punido com um pesado gancho de quatro partidas após uma altercação acalorada com torcedores durante um playoff da Champions League contra o Olympique Lyonnais.

O clube confirmou por meio de um comunicado oficial que seus esforços foram bem-sucedidos, garantindo que um de seus jogadores mais influentes não passará tanto tempo fora de ação quanto se temia inicialmente. De acordo com a atualização do clube, a punição inicial de quatro jogos de suspensão, com dois deles suspensos, foi modificada. A nova decisão do Órgão de Recursos da Uefa reduz a sanção total para três partidas, com duas delas suspensas por um período probatório de um ano.