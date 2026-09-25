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Mohamed Saeed
Traduzido por

Alerta para o Aston Villa! Matteo Guendouzi liberado para voltar após a Uefa reduzir a suspensão do astro do Fenerbahce na Liga dos Campeões

M. Guendouzi
Aston Villa
Fenerbahçe
Liga dos Campeões

O Fenerbahce recebeu um impulso significativo antes de sua crucial viagem a Birmingham pela Champions League, já que a Uefa confirmou uma redução na suspensão europeia de Matteo Guendouzi. O meio-campista francês agora está oficialmente disponível para ser escalado quando o gigante turco enfrentar o Aston Villa de Unai Emery no Villa Park no próximo mês.

  • Sucesso no recurso da Uefa para Guendouzi

    O Fenerbahce garantiu uma importante vitória jurídica fora de campo, já que o Órgão de Recursos da Uefa decidiu oficialmente reduzir a suspensão aplicada anteriormente ao ex-meio-campista do Arsenal Guendouzi. O internacional francês havia sido inicialmente punido com um pesado gancho de quatro partidas após uma altercação acalorada com torcedores durante um playoff da Champions League contra o Olympique Lyonnais.

    O clube confirmou por meio de um comunicado oficial que seus esforços foram bem-sucedidos, garantindo que um de seus jogadores mais influentes não passará tanto tempo fora de ação quanto se temia inicialmente. De acordo com a atualização do clube, a punição inicial de quatro jogos de suspensão, com dois deles suspensos, foi modificada. A nova decisão do Órgão de Recursos da Uefa reduz a sanção total para três partidas, com duas delas suspensas por um período probatório de um ano.

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  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Disponível para o confronto contra o Aston Villa

    O momento da decisão é particularmente significativo para a equipe turca, que se prepara para uma difícil viagem para enfrentar o Aston Villa, da Premier League. Pelos termos originais da suspensão, era esperado que Guendouzi perdesse tanto a partida de abertura contra a Roma quanto a viagem seguinte a Birmingham. No entanto, como já cumpriu o primeiro jogo de sua suspensão durante o confronto com os gigantes italianos em 10 de setembro, a redução de sua punição significa que agora ele está liberado para atuar no próximo compromisso no Villa Park.

    O clube turco fez questão de esclarecer a situação para seus torcedores, afirmando: "Nosso jogador Matteo Guendouzi, que não pôde jogar a partida contra a Roma realizada em 10 de setembro de 2024, poderá jogar a partida contra o Aston Villa, a ser realizada em 14 de outubro de 2024, em função da referida decisão do Órgão de Apelação da UEFA."

  • Detalhes do incidente disciplinar

    O processo disciplinar inicial foi desencadeado pelos acontecimentos após a vitória do Fenerbahce por 2 a 1 sobre o Lyon, em 26 de agosto. O clima azedou durante o jogo de volta da fase de play-off, quando Guendouzi foi acusado de insultar pessoas na partida e provocar a torcida da casa.

    Essas ações foram consideradas uma violação das regras fundamentais de conduta adequada, o que levou a uma multa significativa, além da suspensão esportiva. O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa havia imposto originalmente uma multa de € 50.000 ao jogador, juntamente com a suspensão.

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  • FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-ROMAAFP

    Importância estratégica para o Fenerbahçe

    Manter Guendouzi para o confronto contra o Aston Villa é visto como um fator decisivo para a equipe de Ismail Kartal. O meio-campista, que tem ampla experiência na Premier League desde sua passagem pelo Arsenal, oferece um nível de combatividade e qualidade técnica difícil de substituir no elenco do Fenerbahçe. Sua capacidade de ditar o ritmo e interromper as jogadas do adversário será essencial se o time turco quiser tirar algo de sua visita ao West Midlands.

    Com o obstáculo da Roma já superado, ainda que sem o francês, o foco agora se volta totalmente para a configuração tática do duelo em Villa Park. Os torcedores reagiram com alegria à notícia nas redes sociais, reconhecendo que as chances de sucesso no reformulado formato da Champions League aumentam significativamente com Guendouzi em campo.

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