Alerta para Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez admite que ainda não “definou” o time titular de Portugal para a estreia na Copa do Mundo





Portugal encerrou os preparativos para o próximo torneio com uma vitória por 2 a 1 em um amistoso contra a Nigéria na quarta-feira, com Ronaldo em campo por 64 minutos, mas o desempenho deixou mais perguntas do que respostas para a comissão técnica. Em declarações após a partida, destacadas pela ESPN, Martinez revelou que a disputa por vagas continua acirrada dentro do elenco de 26 jogadores.

“Utilizamos 26 jogadores em duas partidas [contra o Chile e a Nigéria], e todos estão prontos para a Copa do Mundo”, disse Martinez. “Ainda não defini o time titular. Temos muita clareza sobre o que queremos. Há muitos jogadores em alto nível que podem desempenhar a mesma função e fazer o mesmo trabalho em campo.”



