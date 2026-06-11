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Alerta para Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez admite que ainda não “definou” o time titular de Portugal para a estreia na Copa do Mundo
Dificuldade na escolha para Martinez
Portugal encerrou os preparativos para o próximo torneio com uma vitória por 2 a 1 em um amistoso contra a Nigéria na quarta-feira, com Ronaldo em campo por 64 minutos, mas o desempenho deixou mais perguntas do que respostas para a comissão técnica. Em declarações após a partida, destacadas pela ESPN, Martinez revelou que a disputa por vagas continua acirrada dentro do elenco de 26 jogadores.
“Utilizamos 26 jogadores em duas partidas [contra o Chile e a Nigéria], e todos estão prontos para a Copa do Mundo”, disse Martinez. “Ainda não defini o time titular. Temos muita clareza sobre o que queremos. Há muitos jogadores em alto nível que podem desempenhar a mesma função e fazer o mesmo trabalho em campo.”
Ronaldo enfrenta dificuldades no último treino de preparação
Todos os olhos estavam voltados para Ronaldo durante o amistoso contra a Nigéria, mas o jogador de 41 anos passou por uma noite frustrante na frente do gol. Apesar de ter começado a partida e se encontrado em várias situações promissoras, o astro do Al-Nassr não conseguiu marcar, desperdiçando quatro chances claras, incluindo um cara a cara com o goleiro Maduka Okoye.
O capitão veterano manteve-se otimista nas redes sociais após o jogo, postando para seus seguidores: “Os preparativos estão concluídos. Todos os olhos estão voltados para a Copa do Mundo.” No entanto, Martinez enfatiza que a escalação inicial é o resultado do trabalho realizado “até o último dia”.
Ênfase na profundidade do elenco
Martinez deseja afastar-se da ideia de uma equipe fixa, sugerindo que o futebol moderno exige uma abordagem mais flexível em relação ao elenco. Ele acredita que a experiência adquirida ao longo dos seus três anos e meio como técnico de Portugal lhe permite manter os jogadores em alerta até o último momento antes do apito inicial contra a República Democrática do Congo.
“O time titular é o resultado do trabalho que fazemos até o último dia, e é assim que temos atuado nos últimos três anos e meio. Tenho essa experiência, e ela ajuda muito”, explicou Martinez. “A seleção nacional não trabalha com um time titular fixo, mas sim com jogadores que estão disputando uma vaga no elenco. No futebol moderno, há 26 jogadores que podem contribuir.”
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Últimos preparativos na Flórida
Embora a atuação contra a Nigéria não tenha sido exatamente uma aula de futebol, Martinez mostrou-se satisfeito com o progresso tático alcançado por sua equipe durante a pré-temporada. “Acho que foi uma partida muito boa para nós”, concluiu o técnico. “O objetivo não é vencer por 5 a 0, nem fazer uma exibição brilhante. O importante é trabalhar aspectos individuais, ter uma equipe que consiga terminar a partida mais forte do que começou. E isso demonstra um trabalho bem feito, foco e clareza na aplicação dos conceitos. Estamos muito mais bem preparados.”
A seleção portuguesa deve viajar para seu campo de treinamento em Palm Beach, na Flórida, na sexta-feira, para iniciar a contagem regressiva final para a campanha no Grupo K, onde enfrentará a República Democrática do Congo em Houston, antes de enfrentar o Uzbequistão e a Colômbia.