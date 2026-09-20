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Alerta de tiete de Enrique! Técnico do Marseille rasga elogios ao rei do PSG, Luis, antes do clássico no Velodrome
Adversários se preparam para o "verdadeiro PSG da Champions League" no Le Classique
O Paris Saint-Germain vai ao Stade Vélodrome na noite de domingo para enfrentar o Olympique de Marseille em condições amplamente favoráveis aos campeões. O técnico adversário, Bruno Genesio, alertou sua equipe de que o PSG vai usar toda a sua bagagem europeia na quinta rodada da Ligue 1.
O PSG chega para o clássico diante de um time do Marseille que atualmente tenta se recuperar de quatro derrotas consecutivas em todas as competições.
Apesar da má fase em curso do OM, o PSG sabe que seu arquirrival vê este clássico como uma oportunidade principal para salvar sua campanha doméstica.
- AFP
Genesio admite admiração pelo técnico do PSG, Enrique
Falando com os repórteres antes da partida, Genesio fez uma avaliação elogiosa do técnico do PSG, Luis Enrique. O treinador francês exaltou as conquistas europeias consecutivas de Enrique, ao mesmo tempo em que confessou ser um verdadeiro fã da personalidade do espanhol nas entrevistas coletivas.
O endosso público destaca a enorme aura que o PSG continua a projetar no futebol francês sob o comando de Enrique.
"Ele é um dos melhores técnicos da Europa", declarou Genesio. "Eles não percebem que, mesmo com jogadores muito bons, conseguir vencer duas Champions Leagues seguidas é muito difícil... Espero que ele continue como é, porque, especialmente nas entrevistas coletivas, ele me dá muito prazer."
Rivais feridos buscam recuperar o orgulho contra a máquina parisiense
O PSG enfrenta um adversário em total desordem depois de torcedores do Marseille expressarem forte indignação após as atuações recentes. Genesio reconheceu a fúria da torcida, mas pediu ao seu elenco que eleve o nível de desempenho ao longo dos 90 minutos para competir com o ritmo intenso do PSG.
Além disso, o Marseille segue enfraquecido por ausências no elenco, com Geoffrey Kondogbia e Tochukwu Nnadi fora.
"No domingo à noite, será o verdadeiro time do PSG que veremos, o da Champions League", admitiu Genesio. "Temos motivos para acreditar, caso contrário não faria sentido entrar em campo. Podemos elevar nosso nível ao longo dos 90 minutos."
- PRESSE SPORTS
PSG busca consolidar seu domínio na rivalidade em um Velódrome hostil
Uma vitória do PSG no Stade Vélodrome aprofundaria ainda mais a crise em torno de seu rival mais ferrenho. O time de Enrique busca explorar desde cedo a confiança fragilizada do Marseille para assumir controle total da partida.
Com três pontos vitais em jogo, o campeão francês tenta confirmar os alertas de Genesio com uma atuação dominante fora de casa.
O PSG segue determinado a manter seu ritmo no cenário doméstico antes que a sequência de jogos acelere.
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