Alerta de tiete de Enrique! Técnico do Marseille rasga elogios ao rei do PSG, Luis, antes do clássico no Velodrome

O Paris Saint-Germain vai ao Stade Vélodrome na noite de domingo para enfrentar o Olympique de Marseille em condições amplamente favoráveis aos campeões. O técnico adversário, Bruno Genesio, alertou sua equipe de que o PSG vai usar toda a sua bagagem europeia na quinta rodada da Ligue 1.

O PSG chega para o clássico diante de um time do Marseille que atualmente tenta se recuperar de quatro derrotas consecutivas em todas as competições.

Apesar da má fase em curso do OM, o PSG sabe que seu arquirrival vê este clássico como uma oportunidade principal para salvar sua campanha doméstica.