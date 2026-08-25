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Alerta de Mourinho sobre Vini! Técnico do Real Madrid critica falhas da arbitragem e compara tratamento dado ao ponta estrela ao bullying no pátio da escola
Criticando falhas da arbitragem
O técnico do Real Madrid, José Mourinho, manifestou forte preocupação com o tratamento dado a Vinícius Júnior por adversários e pela arbitragem. Falando antes do próximo jogo de sua equipe em casa contra a Real Sociedad, Mourinho apontou um pontapé no início da partida no ponta brasileiro que ficou sem punição durante a vitória por 2 a 1 na La Liga sobre o Espanyol. O infrator, Álex Calatrava, marcou mais tarde antes de finalmente receber um cartão amarelo por outro choque com Vinícius. Mourinho não poupou palavras em sua avaliação e argumentou que a arbitragem falhou em conter as táticas físicas cada vez mais intensas direcionadas ao seu principal jogador.
- AFP
Comparando o tratamento ao bullying
Mourinho não se conteve ao descrever o padrão recorrente de faltas e entradas duras direcionadas ao atacante. Fazendo um paralelo com a forma como crianças testam limites, o experiente treinador acredita que os adversários se sentem encorajados quando cartões no início não são aplicados. "É como crianças. Crianças pequenas vão até onde você permite. Com os jogadores, é a mesma coisa", disse Mourinho aos repórteres. Ele acrescentou que o árbitro assistente de vídeo não fez seu trabalho corretamente durante o duelo contra o Espanyol, destacando que proteger os jogadores de agressões persistentes continua sendo estritamente responsabilidade do árbitro.
Abordando o comportamento em campo
Ao defender com veemência seu jogador das faltas que ficaram sem punição, Mourinho também reconheceu que Vinícius pode aprimorar certos aspectos de sua conduta em campo. O técnico observou que as interações do ponta com as torcidas adversárias, distinguindo insultos normais do futebol de racismo, ainda podem melhorar. No entanto, Mourinho sustentou que a proteção física dos jogadores contra pontapés e frustração está inteiramente nas mãos da arbitragem, observando com humor que seu próprio temperamento explosivo provavelmente o teria feito ser expulso em poucos minutos sob tratamento semelhante.
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Atualizações da janela de transferências
Deixando de lado as polêmicas de arbitragem, Mourinho também atualizou a situação do elenco do Real Madrid antes do prazo final da janela de transferências. Depois de já ter recebido seis reforços que atuaram contra o Espanyol, o técnico declarou que o elenco está fechado por enquanto. Embora tenha reconhecido que saídas inesperadas de última hora ou grandes ofertas de clubes sigam sendo possíveis no futebol, ele se mostrou totalmente satisfeito com o grupo atual enquanto a equipe se prepara para seu primeiro jogo da temporada no Bernabéu.
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