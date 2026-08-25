Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Alerta de Mourinho sobre Vini! Técnico do Real Madrid critica falhas da arbitragem e compara tratamento dado ao ponta estrela ao bullying no pátio da escola

Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, afirmou que os adversários tratam Vinícius Júnior de forma diferente e pediu aos árbitros que lhe deem melhor proteção. O treinador português comparou o tratamento duro dado ao ponta brasileiro ao bullying após a recente vitória contra o Espanyol.

  • Criticando falhas da arbitragem

    O técnico do Real Madrid, José Mourinho, manifestou forte preocupação com o tratamento dado a Vinícius Júnior por adversários e pela arbitragem. Falando antes do próximo jogo de sua equipe em casa contra a Real Sociedad, Mourinho apontou um pontapé no início da partida no ponta brasileiro que ficou sem punição durante a vitória por 2 a 1 na La Liga sobre o Espanyol. O infrator, Álex Calatrava, marcou mais tarde antes de finalmente receber um cartão amarelo por outro choque com Vinícius. Mourinho não poupou palavras em sua avaliação e argumentou que a arbitragem falhou em conter as táticas físicas cada vez mais intensas direcionadas ao seu principal jogador.

    • Publicidade
  • FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Comparando o tratamento ao bullying

    Mourinho não se conteve ao descrever o padrão recorrente de faltas e entradas duras direcionadas ao atacante. Fazendo um paralelo com a forma como crianças testam limites, o experiente treinador acredita que os adversários se sentem encorajados quando cartões no início não são aplicados. "É como crianças. Crianças pequenas vão até onde você permite. Com os jogadores, é a mesma coisa", disse Mourinho aos repórteres. Ele acrescentou que o árbitro assistente de vídeo não fez seu trabalho corretamente durante o duelo contra o Espanyol, destacando que proteger os jogadores de agressões persistentes continua sendo estritamente responsabilidade do árbitro.

  • Abordando o comportamento em campo

    Ao defender com veemência seu jogador das faltas que ficaram sem punição, Mourinho também reconheceu que Vinícius pode aprimorar certos aspectos de sua conduta em campo. O técnico observou que as interações do ponta com as torcidas adversárias, distinguindo insultos normais do futebol de racismo, ainda podem melhorar. No entanto, Mourinho sustentou que a proteção física dos jogadores contra pontapés e frustração está inteiramente nas mãos da arbitragem, observando com humor que seu próprio temperamento explosivo provavelmente o teria feito ser expulso em poucos minutos sob tratamento semelhante.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atualizações da janela de transferências

    Deixando de lado as polêmicas de arbitragem, Mourinho também atualizou a situação do elenco do Real Madrid antes do prazo final da janela de transferências. Depois de já ter recebido seis reforços que atuaram contra o Espanyol, o técnico declarou que o elenco está fechado por enquanto. Embora tenha reconhecido que saídas inesperadas de última hora ou grandes ofertas de clubes sigam sendo possíveis no futebol, ele se mostrou totalmente satisfeito com o grupo atual enquanto a equipe se prepara para seu primeiro jogo da temporada no Bernabéu.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO