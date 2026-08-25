O técnico do Real Madrid, José Mourinho, manifestou forte preocupação com o tratamento dado a Vinícius Júnior por adversários e pela arbitragem. Falando antes do próximo jogo de sua equipe em casa contra a Real Sociedad, Mourinho apontou um pontapé no início da partida no ponta brasileiro que ficou sem punição durante a vitória por 2 a 1 na La Liga sobre o Espanyol. O infrator, Álex Calatrava, marcou mais tarde antes de finalmente receber um cartão amarelo por outro choque com Vinícius. Mourinho não poupou palavras em sua avaliação e argumentou que a arbitragem falhou em conter as táticas físicas cada vez mais intensas direcionadas ao seu principal jogador.