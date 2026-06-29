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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Alemanha x Paraguai, as notas de CM: Gill, o goleiro que defende tudo; Nagelsmann, presunçoso; Musiala e Wirtz, fazem muito pouco. Woltemade, inaceitável. Grande partida do ex-jogador do Milan, Gomez

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Alemanha x Paraguai
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Paraguai

Estas são as notas da partida entre Alemanha e Paraguai, jogo vencido nos pênaltis pelos sul-americanos, que avançam para as oitavas de final, onde enfrentarão o vencedor do confronto entre Suécia e França.

  • AVALIAÇÕES DA ALEMANHA

    Neuer 6,5: não teve culpa no gol de Enciso e defendeu o pênalti que teria levado o Paraguai às oitavas de final. Depois, Tah estragou tudo. 


    Kimmich 5,5: pode jogar como lateral, sabe jogar como lateral, mas na lateral fica menos eficaz. E comete erros demais. Vale a pena?


    Rüdiger 6:profissionalismo e boa leitura de jogo (110’ Thiaw sem nota)


    Tah 5: as habituais falhas de concentração, os habituais erros de avaliação. Marca na prorrogação, mas há falta de Anton em Gill. Pênalti cobrado alto após duas chances perdidas pelo Paraguai. 


    Brown 5: avança menos do que o habitual, desatento na defesa. Perde a marcação de Enciso. 


    Nmecha 5,5: dos dois no meio-campo, é o que mais ousa, mas está menos preciso do que de costume (46’ Goretzka 6: a Alemanha joga melhor com ele em campo)


    Pavlovic 5,5: jogador de organização, atua principalmente em jogadas curtas, sem dar ritmo ao jogo. Nesses níveis, cumprir o básico não é suficiente (79’ Anton 5: na prorrogação, comete falta em Gill, “anulando” o 2 a 1 de Tah)


    Sane 6: avança bastante, mas salta pouco. Alguns bons cruzamentos, algumas jogadas interessantes (88’ Woltemade 4,5: inaceitável, erra até mesmo o pênalti. É difícil encontrar uma razão para sua convocação)


    Undav 5: atacante central, apoio ao atacante central (Havertz); em sua primeira partida como titular na Copa do Mundo, fez as duas coisas, sem convencer. A sintonia com o companheiro de ataque precisa ser aprimorada (63’ Musiala 5,5: mais uma partida do tipo “gostaria, mas não consigo”)


    Wirtz 6: não está 100% e isso fica evidente. Primeiro tempo sem brilho, tem o mérito de encontrar Havertz para o 1 a 1 (110’ Amiri 6: cumpre seu papel, marcando o pênalti)


    Havertz 5,5: marca um gol de cabeça, quase faz outro, mas Gill o impede. É o primeiro a cobrar, mas erra o pênalti. O especialista falha no momento decisivo.


    Nagelsmann 4,5: suas escolhas não convencem totalmente. Alemanha talentosa, mas desorganizada. Muito presunçoso. 

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  • AVALIAÇÕES DO PARAGUAI

    Gill 8: atento a Kimmich e às bolas altas, sem culpa no 1 a 1, grande defesa contra Havertz. Defende dois pênaltis, de Havertz e Woltemade.


    Caceres 6: agressivo por mais de uma hora, viu Tah chutar e marcar o 2 a 1, mas o VAR deu uma mãozinha (99’ Ojeda 6: participou da resistência do Paraguai) 


    Gómez 7: sólido como uma rocha, se destaca nos duelos corpo a corpo. Quase marca um gol em uma jogada de escanteio. 


    Canale 7,5: partida com garra, mas também com algumas dificuldades. Nota altíssima pelo pênalti convertido, enganando Neuer. Um gol histórico.


    Alonso 6: não acompanha muito, preocupado com Sané, a quem consegue conter (122’ Balbuena 5: entra para cobrar o pênalti, mas erra. Canale agrada a todos)



    Cubas 6: firme, assume alguns riscos nas intervenções 


    Almiron 6,5: acende a chama, cria a superioridade numérica que leva ao 1 a 0. 


    Bobadilla 6: trabalha duro no meio, perde fôlego no segundo tempo (99’ Sanabria 5: chuta para fora o primeiro “match point” da marca dos onze metros)


    Galarza 6,5: dá um passe perfeito para Enciso, mais uma vez protagonista: um gol e duas assistências decisivas nesta Copa do Mundo. 


    Enciso 7: cabeceia com precisão o cruzamento de Galarza, marcando um gol importantíssimo; no segundo tempo, Neuer impede o 0 a 2. Sai por lesão (55’ Mauricio 6: tenta incomodar os zagueiros centrais). 


    Avalos 6: esteve sempre presente na partida, recuperou muitas bolas e manteve Rudiger e Tah ocupados. Pouco bem servido pelos companheiros, não conseguiu acertar o gol (55’ Caballero 6: assim como Mauricio). 


    Alfaro 7: monta uma equipe que se defende com organização e parte para o contra-ataque. Vitória coletiva, garra e organização.

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