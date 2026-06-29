Alemanha x Paraguai, as notas de CM: Gill, o goleiro que defende tudo; Nagelsmann, presunçoso; Musiala e Wirtz, fazem muito pouco. Woltemade, inaceitável. Grande partida do ex-jogador do Milan, Gomez

Neuer 6,5: não teve culpa no gol de Enciso e defendeu o pênalti que teria levado o Paraguai às oitavas de final. Depois, Tah estragou tudo.





Kimmich 5,5: pode jogar como lateral, sabe jogar como lateral, mas na lateral fica menos eficaz. E comete erros demais. Vale a pena?





Rüdiger 6:profissionalismo e boa leitura de jogo (110’ Thiaw sem nota)





Tah 5: as habituais falhas de concentração, os habituais erros de avaliação. Marca na prorrogação, mas há falta de Anton em Gill. Pênalti cobrado alto após duas chances perdidas pelo Paraguai.





Brown 5: avança menos do que o habitual, desatento na defesa. Perde a marcação de Enciso.





Nmecha 5,5: dos dois no meio-campo, é o que mais ousa, mas está menos preciso do que de costume (46’ Goretzka 6: a Alemanha joga melhor com ele em campo)





Pavlovic 5,5: jogador de organização, atua principalmente em jogadas curtas, sem dar ritmo ao jogo. Nesses níveis, cumprir o básico não é suficiente (79’ Anton 5: na prorrogação, comete falta em Gill, “anulando” o 2 a 1 de Tah)





Sane 6: avança bastante, mas salta pouco. Alguns bons cruzamentos, algumas jogadas interessantes (88’ Woltemade 4,5: inaceitável, erra até mesmo o pênalti. É difícil encontrar uma razão para sua convocação)





Undav 5: atacante central, apoio ao atacante central (Havertz); em sua primeira partida como titular na Copa do Mundo, fez as duas coisas, sem convencer. A sintonia com o companheiro de ataque precisa ser aprimorada (63’ Musiala 5,5: mais uma partida do tipo “gostaria, mas não consigo”)





Wirtz 6: não está 100% e isso fica evidente. Primeiro tempo sem brilho, tem o mérito de encontrar Havertz para o 1 a 1 (110’ Amiri 6: cumpre seu papel, marcando o pênalti)





Havertz 5,5: marca um gol de cabeça, quase faz outro, mas Gill o impede. É o primeiro a cobrar, mas erra o pênalti. O especialista falha no momento decisivo.





Nagelsmann 4,5: suas escolhas não convencem totalmente. Alemanha talentosa, mas desorganizada. Muito presunçoso.