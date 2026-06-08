Alemanha, tabela do Mundial de 2026: os possíveis adversários da seleção alemã após a fase de grupos e o caminho até a final

Como nesta Copa do Mundo disputarão 48 seleções pela primeira vez, não só os primeiros e segundos colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, mas também os oito melhores terceiros colocados. Só por isso, o risco de a seleção alemã ser eliminada na fase de grupos, como aconteceu em 2018 e 2022, é significativamente menor.
Se a Alemanha vencer a fase de grupos, enfrentará nas oitavas de final uma das terceiras colocadas dos grupos A, B, C, D ou F. Caso a seleção alemã passe da primeira fase eliminatória, enfrentaria nas oitavas de final o vencedor do grupo I, ou seja, possivelmente a França ou a Noruega. Em seguida, a Alemanha enfrentaria a Holanda ou o Marrocos, caso os favoritos se classifiquem. Se a equipe do técnico Julian Nagelsmann conseguir chegar entre as quatro melhores equipes da Copa do Mundo de 2026, ela disputaria potencialmente contra a Espanha uma vaga na final.
Se, por outro lado, a seleção alemã ficar apenas em segundo lugar, enfrentaria o segundo colocado do forte Grupo I, ou seja, França, Senegal, Noruega ou Iraque.
Depois disso, a Alemanha poderia enfrentar outro adversário difícil na Copa do Mundo: o Brasil nas oitavas de final. E nas quartas de final também não será mais fácil: lá, a Alemanha poderia enfrentar a Inglaterra, comandada pelo técnico Thomas Tuchel. Se a seleção alemã chegar às semifinais da Copa do Mundo, poderá enfrentar Portugal ou a atual campeã, a Argentina.
Aqui está uma visão geral de todas as partidas possíveis após a fase de grupos:
|Data
|Grupo
|Jogo
|Local
|28/06
|SF1
|Segundo colocado do A – Segundo colocado do B
|Los Angeles
|29/06
|SF2
|Primeiro E – Terceiro A/B/C/D/F
|Boston
|29/06
|SF3
|Primeiro F – Segundo C
|Monterrey
|29/06
|SF4
|Primeiro C – Segundo F
|Houston
|30/06
|SF5
|Primeiro I – Terceiro C/D/F/G/H
|Nova Jersey
|30/06
|SF6
|Segundo E – Segundo I
|Dallas
|30/06
|SF7
|Primeiro A – Terceiro C/E/F/H/I
|Cidade do México
|01/07
|SF8
|Primeiro L – Terceiro E/H/I/J/K
|Atlanta
|01/07
|SF9
|Primeiro D – Terceiro B/E/F/I/J
|São Francisco
|01/07
|SF10
|Primeiro G – Terceiro A/E/H/I/J
|Seattle
|02/07
|SF11
|Segundo K – Segundo L
|Toronto
|02/07
|SF12
|Primeiro H – Segundo J
|Los Angeles
|02/07
|SF13
|Primeiro B – Terceiro E/F/G/I/J
|Vancouver
|03/07
|SF14
|Primeiro J – Segundo H
|Miami
|03/07
|SF15
|Primeiro K – Terceiro D/E/I/J/L
|Kansas City
|03/07
|SF16
|Segundo D – Segundo G
|Dallas