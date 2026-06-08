Alemanha, tabela do Mundial de 2026: os possíveis adversários da seleção alemã após a fase de grupos e o caminho até a final

Como nesta Copa do Mundo disputarão 48 seleções pela primeira vez, não só os primeiros e segundos colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, mas também os oito melhores terceiros colocados. Só por isso, o risco de a seleção alemã ser eliminada na fase de grupos, como aconteceu em 2018 e 2022, é significativamente menor.

Se a Alemanha vencer a fase de grupos, enfrentará nas oitavas de final uma das terceiras colocadas dos grupos A, B, C, D ou F. Caso a seleção alemã passe da primeira fase eliminatória, enfrentaria nas oitavas de final o vencedor do grupo I, ou seja, possivelmente a França ou a Noruega. Em seguida, a Alemanha enfrentaria a Holanda ou o Marrocos, caso os favoritos se classifiquem. Se a equipe do técnico Julian Nagelsmann conseguir chegar entre as quatro melhores equipes da Copa do Mundo de 2026, ela disputaria potencialmente contra a Espanha uma vaga na final.

Se, por outro lado, a seleção alemã ficar apenas em segundo lugar, enfrentaria o segundo colocado do forte Grupo I, ou seja, França, Senegal, Noruega ou Iraque.

Depois disso, a Alemanha poderia enfrentar outro adversário difícil na Copa do Mundo: o Brasil nas oitavas de final. E nas quartas de final também não será mais fácil: lá, a Alemanha poderia enfrentar a Inglaterra, comandada pelo técnico Thomas Tuchel. Se a seleção alemã chegar às semifinais da Copa do Mundo, poderá enfrentar Portugal ou a atual campeã, a Argentina.

Aqui está uma visão geral de todas as partidas possíveis após a fase de grupos: