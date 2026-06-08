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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Alemanha, tabela do Mundial de 2026: os possíveis adversários da seleção alemã após a fase de grupos e o caminho até a final

Copa do Mundo

Já se conhecem os adversários da seleção alemã na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O SPOX revela contra quem Kimmich, Woltemade e companhia poderão enfrentar após a fase de grupos e como seria um possível caminho até a final.

Com Curaçao, Costa do Marfim e Curaçao, a seleção alemã teve sorte no sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, no México e no Canadá. Mas como será a situação após a fase de grupos?

O SPOX analisa para vocês a árvore do torneio e os possíveis adversários nas fases seguintes.

  • Alemanha, tabela do Mundial de 2026: os possíveis adversários da seleção alemã após a fase de grupos e o caminho até a final

    Como nesta Copa do Mundo disputarão 48 seleções pela primeira vez, não só os primeiros e segundos colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, mas também os oito melhores terceiros colocados. Só por isso, o risco de a seleção alemã ser eliminada na fase de grupos, como aconteceu em 2018 e 2022, é significativamente menor.

    Se a Alemanha vencer a fase de grupos, enfrentará nas oitavas de final uma das terceiras colocadas dos grupos A, B, C, D ou F. Caso a seleção alemã passe da primeira fase eliminatória, enfrentaria nas oitavas de final o vencedor do grupo I, ou seja, possivelmente a França ou a Noruega. Em seguida, a Alemanha enfrentaria a Holanda ou o Marrocos, caso os favoritos se classifiquem. Se a equipe do técnico Julian Nagelsmann conseguir chegar entre as quatro melhores equipes da Copa do Mundo de 2026, ela disputaria potencialmente contra a Espanha uma vaga na final. 

    Se, por outro lado, a seleção alemã ficar apenas em segundo lugar, enfrentaria o segundo colocado do forte Grupo I, ou seja, França, Senegal, Noruega ou Iraque. 

    Depois disso, a Alemanha poderia enfrentar outro adversário difícil na Copa do Mundo: o Brasil nas oitavas de final. E nas quartas de final também não será mais fácil: lá, a Alemanha poderia enfrentar a Inglaterra, comandada pelo técnico Thomas Tuchel. Se a seleção alemã chegar às semifinais da Copa do Mundo, poderá enfrentar Portugal ou a atual campeã, a Argentina.

    Aqui está uma visão geral de todas as partidas possíveis após a fase de grupos:

    DataGrupoJogoLocal
    28/06SF1Segundo colocado do A – Segundo colocado do BLos Angeles
    29/06SF2Primeiro E – Terceiro A/B/C/D/FBoston
    29/06SF3Primeiro F – Segundo CMonterrey
    29/06SF4Primeiro C – Segundo FHouston
    30/06SF5Primeiro I – Terceiro C/D/F/G/HNova Jersey
    30/06SF6Segundo E – Segundo IDallas
    30/06SF7Primeiro A – Terceiro C/E/F/H/ICidade do México
    01/07SF8Primeiro L – Terceiro E/H/I/J/KAtlanta
    01/07SF9Primeiro D – Terceiro B/E/F/I/JSão Francisco
    01/07SF10Primeiro G – Terceiro A/E/H/I/JSeattle
    02/07SF11Segundo K – Segundo LToronto
    02/07SF12Primeiro H – Segundo JLos Angeles
    02/07SF13Primeiro B – Terceiro E/F/G/I/JVancouver
    03/07SF14Primeiro J – Segundo HMiami
    03/07SF15Primeiro K – Terceiro D/E/I/J/LKansas City
    03/07SF16Segundo D – Segundo GDallas
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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Copa do Mundo de 2026: o calendário

    DataRodada
    11 a 27 de junhoFase de grupos
    28 de junho a 3 de julhoOitavas de final
    4 a 7 de julhoOitavas de final
    9 a 11 de julhoQuartas de final
    14 a 15 de julhoSemifinais
    18 de julhoDisputa pelo 3º lugar
    19 de julhoFinal
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Alemanha, tabela do Mundial de 2026: os possíveis adversários da seleção alemã após a fase de grupos e o caminho até a final – Transmissão dos jogos da Alemanha na fase de grupos do Mundial pela TV e ao vivo pela internet

    DataJogoTransmissão na TV abertaTransmissão na TV paga
    Domingo, 14 de junho (19h)Alemanha x CuraçaoARDMagentaTV
    Sábado, 20 de junho (22h)Alemanha x Costa do MarfimZDFMagentaTV
    Quinta-feira, 25 de junho (22h)Alemanha x EquadorARDMagentaTV

  • Copa do Mundo de 2026: resumo de todos os grupos

    Grupo A

    México
    África do Sul
    Coreia do Sul
    República Tcheca

    Grupo B

    Canadá
    Bósnia-Herzegovina
    Catar
    Suíça

    Grupo C

    Brasil
    Marrocos
    Haiti
    Escócia

    Grupo D

    EUA
    Paraguai
    Austrália
    Turquia

    Grupo E

    Alemanha
    Curaçao
    Costa do Marfim
    Equador

    Grupo F

    Países Baixos
    Japão
    Suécia
    Tunísia

    Grupo G

    Bélgica
    Egito
    Irã
    Nova Zelândia

    Grupo H

    Espanha
    Cabo Verde
    Arábia Saudita
    Uruguai

    Grupo I

    França
    Senegal
    Iraque
    Noruega

    Grupo J

    Argentina
    Argélia
    Áustria
    Jordânia

    Grupo K

    Portugal
    República Democrática do Congo
    Uzbequistão
    Colômbia

    Grupo L

    Inglaterra
    Croácia
    Gana
    Panamá