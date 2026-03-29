Alemanha, provável escalação contra Gana: assim Julian Nagelsmann poderia escalar a seleção alemã

A seleção alemã entrou em campo recentemente no esquema 4-2-3-1, mas há fortes indícios de que Julian Nagelsmann fará uma rotação significativa no elenco contra Gana. Após a emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Suíça, a formação básica deve permanecer semelhante, mas, devido às possíveis mudanças, a equipe da DFB poderá, em alguns momentos, apresentar-se como um 4-3-3.

Na posição de goleiro, a situação antes do jogo contra Gana está um pouco mais em aberto. Oliver Baumann foi titular contra a Suíça e continua sendo considerado o número um indiscutível; ao mesmo tempo, há indícios de que Alexander Nübel possa ganhar experiência em campo em Stuttgart. Na zaga, Joshua Kimmich deve começar pela direita, enquanto na defesa central tudo aponta para Antonio Rüdiger e Malick Thiaw. Pelo lado esquerdo, Nathaniel Brown é um candidato à equipe titular, embora David Raum também continue sendo uma opção.

No meio-campo, esperamos mudanças. Pascal Groß e Anton Stach são considerados fortes candidatos à equipe titular, depois que Angelo Stiller e Leon Goretzka começaram contra a Suíça. À frente deles, Serge Gnabry poderia ser posicionado um pouco mais recuado ou na ponta direita.

No ataque, também pode haver algumas mudanças. Florian Wirtz foi o grande destaque contra a Suíça, com dois gols e duas assistências, mas pode ser poupado após seu grande esforço. Kevin Schade é um candidato realista para uma vaga no trio ofensivo; Lennart Karl também pode estar prestes a fazer sua estreia na equipe titular, após sua breve participação contra a Suíça. Nagelsmann também deu a entender que Sane, apesar de sua atuação discreta, é novamente uma opção.

No centro do ataque, a decisão ainda está em aberto: Nick Woltemade é um candidato à equipe titular, mas, segundo Nagelsmann, a escalação de Deniz Undav também é bem possível.

Provável escalação da Alemanha:

Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade