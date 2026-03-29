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Alemanha, provável escalação contra Gana: assim Julian Nagelsmann poderia escalar a seleção alemã

Alemanha x Gana
Alemanha
Gana
Amistosos

Último jogo de preparação antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo: a Alemanha enfrenta Gana nesta sexta-feira. Revelamos qual formação o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, provavelmente irá escalar.

Próximo teste decisivo para a seleção alemã! Na segunda-feira, 30 de março, a seleção alemã enfrenta Gana no segundo amistoso desta série de jogos internacionais – uma importante avaliação de desempenho rumo à convocação da equipe em maio. O pontapé inicial na MHP Arena, em Stuttgart, está marcado para as 20h45.

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Descubra no SPOX quais jogadores Julian Nagelsmann convocou e quem pode ser titular!

  • Alemanha, provável escalação contra Gana: assim Julian Nagelsmann poderia escalar a seleção alemã

    A seleção alemã entrou em campo recentemente no esquema 4-2-3-1, mas há fortes indícios de que Julian Nagelsmann fará uma rotação significativa no elenco contra Gana. Após a emocionante vitória por 4 a 3 sobre a Suíça, a formação básica deve permanecer semelhante, mas, devido às possíveis mudanças, a equipe da DFB poderá, em alguns momentos, apresentar-se como um 4-3-3. 

    Na posição de goleiro, a situação antes do jogo contra Gana está um pouco mais em aberto. Oliver Baumann foi titular contra a Suíça e continua sendo considerado o número um indiscutível; ao mesmo tempo, há indícios de que Alexander Nübel possa ganhar experiência em campo em Stuttgart. Na zaga, Joshua Kimmich deve começar pela direita, enquanto na defesa central tudo aponta para Antonio Rüdiger e Malick Thiaw. Pelo lado esquerdo, Nathaniel Brown é um candidato à equipe titular, embora David Raum também continue sendo uma opção. 

    No meio-campo, esperamos mudanças. Pascal Groß e Anton Stach são considerados fortes candidatos à equipe titular, depois que Angelo Stiller e Leon Goretzka começaram contra a Suíça. À frente deles, Serge Gnabry poderia ser posicionado um pouco mais recuado ou na ponta direita.

    No ataque, também pode haver algumas mudanças. Florian Wirtz foi o grande destaque contra a Suíça, com dois gols e duas assistências, mas pode ser poupado após seu grande esforço. Kevin Schade é um candidato realista para uma vaga no trio ofensivo; Lennart Karl também pode estar prestes a fazer sua estreia na equipe titular, após sua breve participação contra a Suíça. Nagelsmann também deu a entender que Sane, apesar de sua atuação discreta, é novamente uma opção. 

    No centro do ataque, a decisão ainda está em aberto: Nick Woltemade é um candidato à equipe titular, mas, segundo Nagelsmann, a escalação de Deniz Undav também é bem possível. 

    Provável escalação da Alemanha:
    Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade

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  • Alemanha, jogo amistoso: provavelmente será assim que Gana entrará em campo contra a seleção alemã

    As Black Stars costumam apresentar um estilo flexível, tendo jogado recentemente em um 4-3-3 ou em uma variante ligeiramente adaptada no meio-campo. Contra a seleção alemã, porém, é de se esperar que o técnico Otto Addo opte por uma formação compacta e mais defensiva. 

    No gol, Lawrence Ati-Zigi deve ser o titular. À sua frente, é provável que haja uma linha de quatro com Marvin Senaya e Gideon Mensah nas laterais, além de Alexander Djiku e Patric Pfeiffer na zaga. 

    No meio-campo, Thomas Partey assumirá o papel central e comandará o jogo. Ele poderá contar com o apoio de jogadores de grande mobilidade, como Ibrahim Sulemana ou Kwasi Sibo. 

    No ataque, os ganenses apostam principalmente na velocidade e nos contra-ataques: Kamaldeen Sulemana e Antoine Semenyo devem atuar pelas pontas, enquanto Jordan Ayew atua no centro como ponta experiente. 

    Provável escalação de Gana:
    Ati-Zigi – Senaya, Pfeiffer, Djiku, Mensah – Partey, Sulemana, Sibo – Semenyo, Ayew, Sulemana

  • Alemanha x Gana: o amistoso da seleção alemã ao vivo na TV e em transmissão ao vivo

    O jogo internacional contra Gana também será transmitido em canal aberto. Enquanto a partida contra a Suíça foi transmitida pela RTL, desta vez a ARD ficará responsável pela transmissão na televisão pública.

    Além disso, o jogo estará disponível simultaneamente em transmissão ao vivo pela bibliotecadigital da ARD.

    Com vistas à Copa do Mundo da FIFA 2026, a ARD e a ZDF dividirão a transmissão dos jogos da Alemanha. No entanto, todas as partidas do torneio serão exibidas com exclusividade pelo serviço de streaming MagentaTV.

  • Alemanha x Gana: O amistoso da seleção alemã no placar ao vivo do SPOX

    Como alternativa, é claro que vocês também podem acompanhar a partida conosco — como de costume, faremos uma cobertura completa do jogo da seleção alemã para vocês!

    Cerca de uma hora antes do início da partida, vocês encontrarão o ticker, incluindo as escalações oficiais, em nossa página inicial!

  • Alemanha x Gana: as principais informações sobre o amistoso da seleção alemã

    • Partida: Alemanha x Gana
    • Competição: Amistoso
    • Data: 30 de março de 2026
    • Horário: 20h45
    • Local: MHP Arena (Stuttgart)
    • TV e transmissão ao vivo: ARD
    • Placar ao vivo: SPOX

  • Alemanha, convocatória: Julian Nagelsmann convocou estes jogadores para o amistoso contra Gana

    N.ºJogadorTime
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


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