Alemanha na Copa do Mundo: estreia contra Curaçao e o objetivo de chegar ao pódio; de Havertz e Musiala a Wirtz, em quem a equipe de Nagelsmann aposta

Enquadrada no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador, espera-se que esta seleção confirme os lampejos positivos exibidos no último Euro e dispute, no mínimo, o pódio da Copa do Mundo. A velha guarda está presente com Kimmich, Rüdiger e até mesmo Neuer, convocado às pressas, mas cujo impacto e utilização em campo ainda estão por se ver. A nova geração está ansiosa para assumir o protagonismo, enquanto os jogadores da geração intermediária ainda enfrentam dificuldades.





Foi justamente a geração que agora se aproxima dos 30 anos que baixou o nível de uma seleção que, no início dos anos 2000, esteve sempre no topo do futebol mundial. Uma queda e uma oscilação de resultados e desempenhos que podem ser associados ao rosto daquela geração “perdida”, ou seja, Kai Havertz, visto por muitos como um talento que reescreveria parte do futebol alemão e que, embora tenha se afirmado em grandes níveis, nunca conseguiu convencer totalmente. Testado como ponta, meia-atacante e até mesmo lateral, o jogador do Arsenal vem de uma boa temporada em que, por longos períodos, foi também a referência central da equipe de Arteta. Os gols, como sempre, não choveram, mas alguns foram decisivos na conquista da Premier League e na final, depois perdida, da Liga dos Campeões. O momento de glória pode ter passado, mas Havertz continua sendo uma boa opção, inclusive para Nagelsmann, que ainda está em busca de um centroavante. Entre Undav e o decepcionante Woltemade, em seu primeiro ano no Newcastle, no fim pode ser justamente ele, o “falso” 9, a se destacar.





Se o atacante pode ser uma preocupação para os alemães, o problema não se coloca para o meia-atacante – ou melhor, os meias-atacantes. A dupla Florian Wirtz-Jamal Musiala é o ponto forte desta equipe. O segundo vem de uma temporada que começou mal, com uma lesão grave no confronto entre Bayern e PSG que o deixou fora de ação por muito tempo, mas que agora já ficou para trás. O primeiro, se possível, passou por um ano ainda pior. Depois de um bom Euro, sua primeira temporada no Liverpool foi um pesadelo. Carregando nas costas os cerca de 150 milhões de euros gastos pelos Reds, o jogador nascido em 2003 foi um fantasma e afundou junto com Klopp e os ex-campeões da Inglaterra. Agora surge para ele uma oportunidade de ouro para recuperar o que perdeu nos últimos meses, para confirmar que é ele o líder da nova Alemanha e para reconquistar os alemães que, no fundo, não lhe perdoaram por ter preferido o exterior ao Bayern de Munique.