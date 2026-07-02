A situação está bastante conturbada em torno do futuro da seleção alemã que, após o fracasso retumbante na Copa do Mundo — com a eliminação nas oitavas de final para o Paraguai nos pênaltis (a Alemanha não se classificava para uma partida de mata-mata desde 2014) —, pode contar com novas figuras para dar início a um novo ciclo. Apesar de um contrato renovado automaticamente até 30 de junho de 2028 como consequência da classificação para a Copa do Mundo, a posição do técnico Julian Nagelsmann nunca esteve tão em risco.
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Alemanha, longa reunião com Nagelsmann: a Federação Alemã de Futebol pede que ele renuncie; caso contrário, será demitido. Klopp é o sucessor designado
REUNIÃO EM FIUME
Hoje, de fato, ocorreu uma reunião entre o técnico, no cargo desde setembro de 2023 após a demissão de Hansi Flick, e a diretoria da Federação Alemã de Futebol para fazer um balanço da situação. A reunião, da qual participaram Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler e Andreas Rettig, foi a oportunidade para esclarecer os aspectos mais controversos da gestão da seleção por parte de Nagelsmann durante a Copa do Mundo, desde as convocações e as escolhas táticas até a gestão do grupo. Nos últimos dias, foram muitas as críticas dirigidas à abordagem do ex-técnico do Bayern de Munique, acusado de manter muito pouco diálogo com os jogadores e de não explicar suas decisões técnicas.
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O PONTO CRÍTICO DO CONTRATO
Ao mesmo tempo, segundo informações do Bild e da Sky Deutschland, Julian Nagelsmann também quis apresentar sua versão dos fatos e dar uma justificativa para o desempenho muito abaixo das expectativas de vários astros da equipe. Ao final dessa reunião, as principais autoridades da Federação Alemã de Futebol teriam sugerido que ele apresentasse sua renúncia e encerrasse ali sua passagem como técnico da Alemanha. Caso Nagelsmann opte por não seguir esse caminho, mantendo-se fiel às intenções manifestadas logo após a derrota para o Paraguai, a Federação procederia à sua demissão e ao pagamento dos 14 milhões de euros previstos até o término natural do contrato.
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KLOPP ESTÁ PRONTO
Ao mesmo tempo, as especulações sobre Jürgen Klopp assumir o comando da seleção alemã no lugar de Nagelsmann estão em alta. O ex-técnico do Mainz, do Borussia Dortmund e do Liverpool é, há muito tempo, a primeira opção e já foi contatado por representantes da Federação Alemã de Futebol, tendo se mostrado disponível caso seja convocado. Conforme especificam os principais meios de comunicação da Alemanha, o contrato assinado com o grupo Red Bull para assumir a direção da área de futebol contém uma cláusula que lhe permite rescindirocontrato caso receba uma convocação justamente da seleção alemã.