Alemanha, longa reunião com Nagelsmann: a Federação Alemã de Futebol pede que ele renuncie; caso contrário, será demitido. Klopp é o sucessor designado

Hoje, de fato, ocorreu uma reunião entre o técnico, no cargo desde setembro de 2023 após a demissão de Hansi Flick, e a diretoria da Federação Alemã de Futebol para fazer um balanço da situação. A reunião, da qual participaram Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler e Andreas Rettig, foi a oportunidade para esclarecer os aspectos mais controversos da gestão da seleção por parte de Nagelsmann durante a Copa do Mundo, desde as convocações e as escolhas táticas até a gestão do grupo. Nos últimos dias, foram muitas as críticas dirigidas à abordagem do ex-técnico do Bayern de Munique, acusado de manter muito pouco diálogo com os jogadores e de não explicar suas decisões técnicas.





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