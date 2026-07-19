Jürgen Klopp será, em breve, o novo técnico da Alemanha. Falta apenas o anúncio oficial, que — após o acordo preliminar fechado nas últimas semanas, logo após a eliminação da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo para o Paraguai — está previsto para a próxima semana.
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Alemanha: falta apenas o anúncio oficial de Klopp como técnico. Confirmação do ex-jogador do Liverpool: “É questão de dias”
AS PALAVRAS
Foi o próprio interessado quem confirmou que o assunto está encerrado e que o ex-técnico do Liverpool se tornará em breve o sucessor de Julian Nagelsmann, que renunciou ao cargo, no comando da seleção alemã. À Magenta TV, emissora para a qual ele narrou e comentou a Copa do Mundo como comentarista, Jürgen Klopp declarou: “Não estamos tão longe do anúncio oficial. O ideal é que ele seja feito nos próximos dias”.
QUE CURRÍCULO!
Klopp, que desde 2024 ocupava o cargo de diretor de futebol das equipes do universo Red Bull e que chegou a um acordo para rescindir seu contrato, assinará um contrato até o término da Copa do Mundo de 2030 e fará sua estreia no comando da seleção alemã em setembro próximo, por ocasião dos primeiros jogos da Liga das Nações, enquanto seu primeiro grande objetivo será ter um bom desempenho no Euro de 2028, que será disputado entre a Inglaterra e a Irlanda. Em sua carreira como técnico, Klopp conquistou duas vezes a Bundesliga, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa com o Borussia Dortmund, além de uma Premier League, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma FA Cup, duas Carabao Cups e um Community Shield à frente do Liverpool.
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