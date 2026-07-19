Alemanha: falta apenas o anúncio oficial de Klopp como técnico. Confirmação do ex-jogador do Liverpool: “É questão de dias”

Klopp, que desde 2024 ocupava o cargo de diretor de futebol das equipes do universo Red Bull e que chegou a um acordo para rescindir seu contrato, assinará um contrato até o término da Copa do Mundo de 2030 e fará sua estreia no comando da seleção alemã em setembro próximo, por ocasião dos primeiros jogos da Liga das Nações, enquanto seu primeiro grande objetivo será ter um bom desempenho no Euro de 2028, que será disputado entre a Inglaterra e a Irlanda. Em sua carreira como técnico, Klopp conquistou duas vezes a Bundesliga, uma Copa da Alemanha e uma Supercopa com o Borussia Dortmund, além de uma Premier League, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma FA Cup, duas Carabao Cups e um Community Shield à frente do Liverpool.