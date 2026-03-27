Alemanha, escalação oficial contra a Suíça: chega de mistério! Julian Nagelsmann revela (quase) quase todo o time para a partida

O técnico da seleção alemã terá que abrir mão de alguns jogadores nesta última série de amistosos. Já se sabia desde cedo que Jamal Musiala estaria ausente — após a convocação, Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha desistiram, e mais recentemente Jamie Leweling e o goleiro Jonas Urbig também. Para substituir Pavlovic e Nmecha, Nagelsmann convocou Angelo Stiller e Chris Führich; para substituir Urbig, o jogador do Augsburg Finn Dahmen.

Mas vamos agora aos jogadores que estarão em campo. Recentemente, a seleção alemã tem jogado principalmente em uma formação 4-2-3-1, e isso também será o caso contra a seleção suíça.

No gol, a situação está clara: Oliver Baumann será o goleiro titular da Alemanha. Na zaga, Joshua Kimmich é titular na lateral direita; ambas as posições foram confirmadas pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, também na noite de quinta-feira, durante a coletiva de imprensa.

Na esquerda, David Raum leva a melhor sobre o jovem do Frankfurt, Nathaniel Brown. Na zaga central, jogam Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck. O retornante Antonio Rüdiger fica, por enquanto, no banco. Rüdiger garantiu que, mesmo saindo do banco, “dará tudo de si”. Na esquerda, joga David Raum. Na defesa, disse Nagelsmann, “precisamos de uma boa sensação e estabilidade”.

Como Nmecha e Pavlovic, dois volantes, tiveram que se retirar, Leon Goretzka, do Bayern de Munique, é titular. O “clone” de Pavlovic na posição de volante deve ser Angelo Stiller. O jogador do Stuttgart, convocado posteriormente, é um daqueles que ainda precisam se destacar para uma convocação para a Copa do Mundo. O papel de Musiala no ataque, ao lado de Florian Wirtz e, provavelmente, Nick Woltemade, fica com Serge Gnabry; ao longo da partida, Karl pode esperar por sua estreia.

O jogador de 18 anos “treinou de forma muito impressionante”, elogiou Nagelsmann, “fiquei muito impressionado e não tive a menor impressão de que o hype estivesse subindo à cabeça dele”. Restava a posição de centroavante – e também aí Nagelsmann já havia se decidido na noite anterior: pelo retornante Kai Havertz. “Ele é um jogador extremamente bom, que vai nos fazer bem nessa posição.”

Mais à frente, Florian Wirtz começará no centro; na lateral, devido à ausência de Leweling, Leroy Sané, que vem apresentando um desempenho mais ou menos no Galatasaray, entrará de titular. O terceiro do trio é Serge Gnabry. No ataque, Kai Havertz terá preferência sobre Deniz Undav.

Escalação oficial da Alemanha: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry – Havertz