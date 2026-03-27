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Alemanha, escalação oficial contra a Suíça: chega de mistério! Julian Nagelsmann revela (quase) quase todo o time para a partida

Suíça x Alemanha
Suíça
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Penúltimo amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo: a Alemanha enfrenta a Suíça nesta sexta-feira. Revelamos qual escalação o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, pretende utilizar — ele já deu dicas sobre a maioria das posições.

A fase decisiva está se aproximando! Na sexta-feira, 27 de março, a seleção alemã enfrentará a Suíça — um dos dois jogos amistosos antes da convocação da seleção em maio. O pontapé inicial no St. Jakob-Park (Basileia) está marcado para as 20h45.

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Mas quais jogadores o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convocou? E quem vai começar? Você descobre tudo isso neste artigo!

  • Alemanha, escalação oficial contra a Suíça: assim Julian Nagelsmann faz a seleção alemã jogar

    O técnico da seleção alemã terá que abrir mão de alguns jogadores nesta última série de amistosos. Já se sabia desde cedo que Jamal Musiala estaria ausente — após a convocação, Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha desistiram, e mais recentemente Jamie Leweling e o goleiro Jonas Urbig também. Para substituir Pavlovic e Nmecha, Nagelsmann convocou Angelo Stiller e Chris Führich; para substituir Urbig, o jogador do Augsburg Finn Dahmen.

    Mas vamos agora aos jogadores que estarão em campo. Recentemente, a seleção alemã tem jogado principalmente em uma formação 4-2-3-1, e isso também será o caso contra a seleção suíça.

    No gol, a situação está clara: Oliver Baumann será o goleiro titular da Alemanha. Na zaga, Joshua Kimmich é titular na lateral direita; ambas as posições foram confirmadas pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, também na noite de quinta-feira, durante a coletiva de imprensa. 

    Na esquerda, David Raum leva a melhor sobre o jovem do Frankfurt, Nathaniel Brown. Na zaga central, jogam Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck. O retornante Antonio Rüdiger fica, por enquanto, no banco. Rüdiger garantiu que, mesmo saindo do banco, “dará tudo de si”. Na esquerda, joga David Raum. Na defesa, disse Nagelsmann, “precisamos de uma boa sensação e estabilidade”.

    Como Nmecha e Pavlovic, dois volantes, tiveram que se retirar, Leon Goretzka, do Bayern de Munique, é titular. O “clone” de Pavlovic na posição de volante deve ser Angelo Stiller. O jogador do Stuttgart, convocado posteriormente, é um daqueles que ainda precisam se destacar para uma convocação para a Copa do Mundo. O papel de Musiala no ataque, ao lado de Florian Wirtz e, provavelmente, Nick Woltemade, fica com Serge Gnabry; ao longo da partida, Karl pode esperar por sua estreia.

    O jogador de 18 anos “treinou de forma muito impressionante”, elogiou Nagelsmann, “fiquei muito impressionado e não tive a menor impressão de que o hype estivesse subindo à cabeça dele”. Restava a posição de centroavante – e também aí Nagelsmann já havia se decidido na noite anterior: pelo retornante Kai Havertz. “Ele é um jogador extremamente bom, que vai nos fazer bem nessa posição.”

    Mais à frente, Florian Wirtz começará no centro; na lateral, devido à ausência de Leweling, Leroy Sané, que vem apresentando um desempenho mais ou menos no Galatasaray, entrará de titular. O terceiro do trio é Serge Gnabry. No ataque, Kai Havertz terá preferência sobre Deniz Undav.

    Escalação oficial da Alemanha: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry – Havertz

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  • Alemanha, amistoso: assim a Suíça entra em campo contra a seleção alemã

    A seleção suíça tem atuado principalmente no esquema 4-3-3 nas últimas partidas — considerando que venceu cinco jogos consecutivos, é surpreendente que contra a seleção alemã também comece com o 4-2-3-1. 

    A baliza será novamente defendida por Gregor Kobel, com uma linha de quatro à sua frente, composta por Silvan Widmer e Ricardo Rodriguez nas laterais e Nico Elvedi e Manuel Akanji no centro. 

    Granit Xhaka comandará o jogo na posição 6, como de costume, com Remo Freuler ao seu lado. E no ataque? Dan Ndoye, Fabian Rieder e Ruben Vargas formarão a linha ofensiva – com Breel Embolo como único ponta-de-lança. 

    Escalação oficial da Suíça: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Ndoye, Rieder, Vargas - Embolo

  • Suíça x Alemanha: o amistoso da seleção alemã ao vivo na TV e por transmissão ao vivo

    O teste de amanhã será transmitido de forma totalmente gratuita pela televisão aberta, mais precisamente pela RTL. Às 20h15, a emissora de TV aberta dará início às reportagens prévias, com o apresentador Florian König e o especialista Lothar Matthäus recebendo vocês. Wolff-Christoph Fuss atuará como comentarista.

    O espetáculo também estará disponível online, mas a transmissão ao vivo pela RTL+ é paga. 

  • Suíça x Alemanha: O amistoso da seleção alemã no placar ao vivo do SPOX

    Como alternativa, é claro que vocês também podem acompanhar a partida aqui conosco — como de costume, faremos uma cobertura completa do jogo da seleção alemã para vocês!

    Cerca de uma hora antes do início da partida, vocês encontrarão o live-ticker, incluindo as escalações oficiais, aqui!

  • Julian NagelsmannGetty

    Suíça x Alemanha: as principais informações sobre o amistoso da seleção alemã

    • Partida: Suíça x Alemanha
    • Competição: Amistoso
    • Data: 27 de março de 2026
    • Horário: 20h45
    • Local: St. Jakob-Park, Basileia (Suíça)
    • TV: RTL
    • Transmissão ao vivo: RTL+
    • Placar ao vivo: SPOX

  • Alemanha, convocatória: Julian Nagelsmann convocou estes jogadores para o amistoso contra a Suíça

    N.ºJogadorTime
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


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