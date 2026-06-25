Alemanha é “punida” por ter vencido a fase de grupos da Copa do Mundo, enquanto Julian Nagelsmann reclama do calendário de jogos

Para compensar o curto prazo de preparação, a comissão técnica iniciou ativamente operações preventivas de observação de vários adversários em potencial. A equipe de análise analisou proativamente várias partidas para garantir que não sejam pegos totalmente de surpresa.

Nagelsmann revelou: “Dividimos os adversários mais prováveis. Eu assisti um pouco, nossa equipe de análise assistiu a alguns. Todos nós já assistimos a três ou quatro partidas dos possíveis adversários. Podemos trabalhar até tarde de vez em quando, não é tão ruim assim.”