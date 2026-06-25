Getty Images Sport
Traduzido por
Alemanha é “punida” por ter vencido a fase de grupos da Copa do Mundo, enquanto Julian Nagelsmann reclama do calendário de jogos
Nagelsmann critica o calendário das eliminatórias
A potência europeia garantiu com folga a liderança do Grupo E com uma rodada de antecedência, após uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, em Toronto, após ter estado perdendo. Apesar desse sucesso esportivo, a formação tática apresenta um grande desafio operacional para as fases eliminatórias. A Alemanha enfrentará uma equipe classificada em terceiro lugar dos Grupos A, B, C, D ou F em Boston na segunda-feira, 29 de junho, mas seu adversário definitivo só será confirmado após o término das últimas partidas da fase de grupos, no sábado à noite.
- Getty Images Sport
Gerente detalha o turno da noite
A demora na confirmação do próximo adversário cria um pesadelo logístico para a comissão técnica, que agora precisa correr contra o tempo para se preparar. Nagelsmann explicou: “Não acho ideal que a gente seja, de certa forma, punido por ter vencido o grupo. Não sou muito fã disso. Qualquer um pode imaginar que há maneiras melhores do que ficar analisando vídeos a noite toda no sábado, só para apresentar o adversário ao time no domingo.”
A equipe de bastidores se prepara com antecedência
Para compensar o curto prazo de preparação, a comissão técnica iniciou ativamente operações preventivas de observação de vários adversários em potencial. A equipe de análise analisou proativamente várias partidas para garantir que não sejam pegos totalmente de surpresa.
Nagelsmann revelou: “Dividimos os adversários mais prováveis. Eu assisti um pouco, nossa equipe de análise assistiu a alguns. Todos nós já assistimos a três ou quatro partidas dos possíveis adversários. Podemos trabalhar até tarde de vez em quando, não é tão ruim assim.”
- Getty Images Sport
A partida contra o Equador antecede as eliminatórias
Antes de voltar sua atenção para a exaustiva fase de eliminatórias, a Alemanha precisa enfrentar sua última partida da fase de grupos, já sem importância, contra o Equador nesta quinta-feira. Embora o resultado não possa alterar a posição da Die Mannschaft como líder do grupo, a partida continua sendo crucial para seus adversários sul-americanos, que ainda lutam pela classificação. Nagelsmann provavelmente aproveitará a oportunidade para fazer rodízio no elenco, gerenciando o cansaço dos jogadores antes da intensa agenda de viagens para Boston.