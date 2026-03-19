Alemanha, convocatória para os jogos contra a Suíça e Gana: quais jogadores Julian Nagelsmann convocou para a seleção alemã e quais estrelas da DFB estão ausentes?

Julian Nagelsmann escala dois estreantes e seis jogadores que retornam para as duas primeiras partidas pela seleção. Na lista de 26 convocados apresentada hoje, dois nomes se destacam especialmente: com Lennart Karl e Jonas Urbig, o técnico da seleção alemã promove dois talentos do Bayern diretamente para a seleção principal. A equipe também é reforçada pelos jogadores da seleção que atuam na Premier League inglesa: Pascal Groß, Kai Havertz e Anton Stach. Além deles, estão Antonio Rüdiger, Deniz Undav e Josha Vagnoman.

Estes jogadores são novidades em relação à última convocação:

Goleiro: Jonas Urbig

Defesa: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß

Ataque: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

Entre outros, Finn Dahmen dá lugar a Jonas Urbig. Também não está na lista Said El Mala. Nagelsmann havia se manifestado recentemente de forma crítica sobre a falta de tempo de jogo do jogador no 1. FC Köln.

Estes jogadores não estão presentes em comparação com a última convocação:

Goleiro: Finn Dahmen, Noah Atubolu

Defesa : Ridle Baku

Ridle Baku Ataque: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

Nagelsmann também deixa de fora do elenco para os amistosos o craque do meio-campo Jamal Musiala. Devido aos atuais problemas de lesão de Musiala, foi decidido, em consulta com o FCB e as equipes médicas envolvidas, não convocar o jogador de 23 anos. Também não estão na lista Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt e Maximilian Beier.