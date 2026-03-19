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JULIAN NAGELSMANN Getty Images

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Alemanha, convocatória para os jogos contra a Suíça e Gana: quais jogadores Julian Nagelsmann convocou para a seleção alemã e quais estrelas da DFB estão ausentes?

Quem vai conseguir entrar na lista final da seleção alemã antes da fase decisiva da Copa do Mundo e quais estrelas da DFB terão que ficar em casa? O Spox traz todas as respostas.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciou oficialmente a convocação para os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra a Suíça (27 de março) e contra Gana (30 de março).

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Aqui no SPOX você descobre quem está na lista e quem ficou de fora!

  • Alemanha, convocatória para os jogos contra a Suíça e Gana: quais jogadores Julian Nagelsmann convocou para a seleção alemã e quais estrelas da DFB estão ausentes?

    Julian Nagelsmann escala dois estreantes e seis jogadores que retornam para as duas primeiras partidas pela seleção. Na lista de 26 convocados apresentada hoje, dois nomes se destacam especialmente: com Lennart Karl e Jonas Urbig, o técnico da seleção alemã promove dois talentos do Bayern diretamente para a seleção principal. A equipe também é reforçada pelos jogadores da seleção que atuam na Premier League inglesa: Pascal Groß, Kai Havertz e Anton Stach. Além deles, estão Antonio Rüdiger, Deniz Undav e Josha Vagnoman.

    Estes jogadores são novidades em relação à última convocação:

    • Goleiro:Jonas Urbig
    • Defesa: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß
    • Ataque: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

    Entre outros, Finn Dahmen dá lugar a Jonas Urbig. Também não está na lista Said El Mala. Nagelsmann havia se manifestado recentemente de forma crítica sobre a falta de tempo de jogo do jogador no 1. FC Köln.

    Estes jogadores não estão presentes em comparação com a última convocação: 

    • Goleiro: Finn Dahmen, Noah Atubolu
    • Defesa: Ridle Baku
    • Ataque: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

    Nagelsmann também deixa de fora do elenco para os amistosos o craque do meio-campo Jamal Musiala. Devido aos atuais problemas de lesão de Musiala, foi decidido, em consulta com o FCB e as equipes médicas envolvidas, não convocar o jogador de 23 anos. Também não estão na lista Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt e Maximilian Beier.

    • Publicidade
  • wm-2026-trophy-1200Getty Images

    Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    GoleiroJonas UrbigFC Bayern de Munique
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefesaAnton StachLeeds United
    DefensivoJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefesaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueSerge GnabryFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueFelix NmechaBorussia Dortmund
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueKevin SchadeFC Brentford
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United

  • Alemanha, escalação contra a Suíça e Gana: transmissão

    O amistoso na Suíça será transmitido ao vivo pela RTL e por streaming no RTL+. O jogo em casa contra Gana será transmitido pela ARD na TV aberta e na mediateca. 

    Também durante a Copa do Mundo, as emissoras públicas dividirão a cobertura da fase de grupos: os jogos contra Curaçao e Equador serão transmitidos pela ARD, enquanto o confronto com a Costa do Marfim será transmitido pela ZDF. Para quem não quer perder nenhum jogo: a MagentaTV transmitirá todas as partidas de todo o torneio.

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  • Alemanha, convocatória para os jogos contra a Suíça e Gana: resumo dos principais compromissos e da transmissão da Seleção Alemã

    DataHoraDataLocalTransmissão
    27 de março20h45Amistoso contra a SuíçaBasileiaRTL, RTL+
    30 de março20h45Amistoso da Copa do Mundo contra GanaStuttgartARD, ARD-Mediathek
    31 de maio20h45Amistoso da Copa do Mundo contra a FinlândiaMainzZDF, Biblioteca da ZDF
    2 de junho Partida para o campo de treinamento em ChicagoFrankfurt-
    6 de junho20h30Partida de teste para a Copa do Mundo contra os EUAChicagoRTL, RTL+
    8 de junho Mudança para a sede da Copa do Mundo (The Graylyn Estate em Winston-Salem)Carolina do Norte-
    14 de junho19hJogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra CuraçaoHoustonARD, MagentaTV, ARD-Mediathek
    20 de junho22hJogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa do MarfimTorontoZDF, MagentaTV, Biblioteca da ZDF
    25 de junho22hJogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra o EquadorEast RutherfordARD, MagentaTV, Biblioteca da ARD
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