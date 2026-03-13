Alemanha, calendário da seleção nacional para a Copa do Mundo de 2026: datas, jogos amistosos, transmissão da seleção alemã na TV aberta e livestream

Até a Copa do Mundo do próximo ano, a seleção nacional ainda tem quatro jogos amistosos programados. Em março, a equipe do técnico Julian Nagelsmann disputará duas partidas, seguidas por mais uma no final de maio e outra no início de junho. A primeira partida será contra a Suíça, no dia 27 de março. O jogo seguinte, contra Gana, está marcado para 30 de março, em Stuttgart. Em seguida, a seleção alemã enfrentará a Finlândia em Mainz, no dia 31 de maio, antes de enfrentar os Estados Unidos, anfitriões do torneio, em Houston, pouco antes do início da competição. O primeiro jogo da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo será contra Curaçao, no dia 14 de junho, às 19h.

Os jogos internacionais contra a Suíça e os EUA serão transmitidos pela RTL. O jogo contra Gana será transmitido pela ARD e o jogo contra a Finlândia será transmitido pela ZDF.

Você também pode assistir aos jogos da RTL no livestream da RTL+. Para isso, porém, é necessário ter uma assinatura paga. As ofertas de livestream das emissoras públicas podem ser acessadas gratuitamente.