Alemanha, calendário da seleção nacional para a Copa do Mundo de 2026: datas, jogos amistosos, transmissão da seleção alemã na TV aberta e livestream

O que a seleção alemã pode esperar até o início da Copa do Mundo no verão? A SPOX tem todas as informações!

Após um início ruim nas eliminatórias, a seleção alemã conseguiu finalmente se classificar para a fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. A equipe deixou sua marca principalmente com a vitória por 6 a 0 em casa contra a Eslováquia no último jogo das eliminatórias. Em seguida, os três adversários do grupo foram sorteados para a equipe do técnico Julian Nagelsmann em Washington. Mas o que ainda falta até o início do torneio?

A SPOX revela como será a agenda da seleção alemã até a Copa do Mundo! 

    Até a Copa do Mundo do próximo ano, a seleção nacional ainda tem quatro jogos amistosos programados. Em março, a equipe do técnico Julian Nagelsmann disputará duas partidas, seguidas por mais uma no final de maio e outra no início de junho. A primeira partida será contra a Suíça, no dia 27 de março. O jogo seguinte, contra Gana, está marcado para 30 de março, em Stuttgart. Em seguida, a seleção alemã enfrentará a Finlândia em Mainz, no dia 31 de maio, antes de enfrentar os Estados Unidos, anfitriões do torneio, em Houston, pouco antes do início da competição. O primeiro jogo da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo será contra Curaçao, no dia 14 de junho, às 19h.

    Os jogos internacionais contra a Suíça e os EUA serão transmitidos pela RTL. O jogo contra Gana será transmitido pela ARD e o jogo contra a Finlândia será transmitido pela ZDF

    Você também pode assistir aos jogos da RTL no livestream da RTL+. Para isso, porém, é necessário ter uma assinatura paga. As ofertas de livestream das emissoras públicas podem ser acessadas gratuitamente.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Alemanha, cronograma da seleção nacional para a Copa do Mundo de 2026: visão geral dos jogos amistosos

    DataHoraEncontroLocalTransmissão
    Sexta-feira, 27 de março de 202620h45Suíça x AlemanhaEstádio St. Jakob-Park, BasileiaRTL
    Segunda-feira, 30 de março de 202620h45Alemanha x GanaMHPArena, StuttgartARD
    Domingo, 31 de maio de 202620h45Alemanha x FinlândiaMewa Arena, MainzZDF
    Sábado, 6 de junho de 202620h30EUA x AlemanhaSoldier Field, ChicagoRTL

  • Copa do Mundo de 2026: visão geral dos grupos

    Grupo A

    México
    África do Sul
    Coreia do Sul
    Vencedor da repescagem D

    Grupo B

    Canadá
    Vencedor da repescagem A
    Catar
    Suíça

    Grupo C

    Brasil
    Marrocos
    Haiti
    Escócia

    Grupo D

    EUA
    Paraguai
    Austrália
    Vencedor da repescagem C

    Grupo E

    Alemanha
    Curaçao
    Costa do Marfim
    Equador

    Grupo F

    Países Baixos
    Japão
    Vencedor da repescagem B
    Tunísia

    Grupo G

    Bélgica
    Egito
    Irã
    Nova Zelândia

    Grupo H

    Espanha
    Cabo Verde
    Arábia Saudita
    Uruguai

    Grupo I

    França
    Senegal
    Vencedor da repescagem 2
    Noruega

    Grupo J

    Argentina
    Argélia
    Áustria
    Jordânia

    Grupo K

    Portugal
    Vencedor da repescagem 1
    Uzbequistão
    Colômbia

    Grupo L

    Inglaterra
    Croácia
    Gana
    Panamá
