Alemanha, calendário da seleção nacional para a Copa do Mundo de 2026: datas, jogos amistosos, transmissão da seleção alemã na TV aberta e ao vivo

O que espera a seleção alemã até o início da Copa do Mundo neste verão? O SPOX tem todas as informações!

Após um início vacilante nas eliminatórias, a seleção alemã acabou conseguindo se classificar para a fase de grupos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Acima de tudo, a equipe deixou sua marca com a vitória por 6 a 0 em casa contra a Eslováquia na última partida das eliminatórias. Em seguida, os três adversários do grupo foram sorteados em Washington para a equipe do técnico Julian Nagelsmann. Mas o que ainda está por vir até o início do torneio?

    Até a Copa do Mundo do ano que vem, a seleção nacional ainda tem dois jogos amistosos agendados. Já no dia 31 de maio, a Alemanha enfrenta a Finlândia em Mainz, antes de enfrentar os anfitriões dos EUA em Houston, pouco antes do início do torneio. O primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo será no dia 14 de junho, às 19h, contra Curaçao.

    O jogo contra os EUA será transmitido pela RTL. Já o jogo contra a Finlândia será transmitido pela ZDF

    Vocês também podem assistir aos jogos da RTL pelo livestream da própria emissora no RTL+. Para isso, porém, é necessário ter uma assinatura paga. As transmissões ao vivo das emissoras públicas podem ser acessadas gratuitamente.

    Alemanha, calendário da seleção nacional para a Copa do Mundo de 2026: resumo dos jogos amistosos

    DataHoraEncontroLocalTransmissão
    Domingo, 31 de maio de 202620h45Alemanha x FinlândiaMewa Arena, MainzZDF
    Sábado, 6 de junho de 202620h30EUA x AlemanhaSoldier Field, ChicagoRTL

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensivoNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensivoFelix PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensivoNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensivoAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensivoJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    OfensivoNadiem AmiriMainz 05
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United

  • Copa do Mundo de 2026: resumo dos grupos

    Grupo A

    México
    África do Sul
    Coreia do Sul
    Vencedor da Repescagem D

    Grupo B

    Canadá
    Vencedor do Play-Off A
    Catar
    Suíça

    Grupo C

    Brasil
    Marrocos
    Haiti
    Escócia

    Grupo D

    EUA
    Paraguai
    Austrália
    Vencedor da Repescagem C

    Grupo E

    Alemanha
    Curaçao
    Costa do Marfim
    Equador

    Grupo F

    Países Baixos
    Japão
    Vencedor da Repescagem B
    Tunísia

    Grupo G

    Bélgica
    Egito
    Irã
    Nova Zelândia

    Grupo H

    Espanha
    Cabo Verde
    Arábia Saudita
    Uruguai

    Grupo I

    França
    Senegal
    Vencedor da Repescagem 2
    Noruega

    Grupo J

    Argentina
    Argélia
    Áustria
    Jordânia

    Grupo K

    Portugal
    Vencedor do Play-Off 1
    Uzbequistão
    Colômbia

    Grupo L

    Inglaterra
    Croácia
    Gana
    Panamá
