Alemanha, adversários na Copa do Mundo de 2026: contra quem a seleção alemã jogará na fase de grupos e a que horas serão os jogos, levando em conta a diferença de fuso horário?

O sorteio foi concluído, os confrontos já estão definidos! A Alemanha ficou no Grupo E. Lá, a seleção enfrentará Curaçao na estreia. Na segunda rodada da fase de grupos, a Costa do Marfim será o adversário, enquanto o confronto com o Equador encerrará a fase de grupos. A equipe do técnico Julian Nagelsmann, portanto, foi sorteada para um grupo relativamente mais fácil.

Pela primeira vez, 48 seleções disputam uma Copa do Mundo – e o calendário de jogos é correspondentemente extenso. No total, serão disputadas 104 partidas, o que significa que, em alguns dias, haverá até seis jogos em quatro horários diferentes. Os horários concretos dos jogos já estão definidos. Embora haja muitos jogos com horários de início agradáveis para a Alemanha, como 18h, 21h ou 22h, alguns jogos, naturalmente, só terão início à noite no horário local. Às vezes, os horários são 0h, 3h ou 4h, e alguns jogos também começam às 6h da manhã, horário da Alemanha.