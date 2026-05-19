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Alemanha, adversários na Copa do Mundo de 2026: contra quem a seleção alemã jogará na fase de grupos e a que horas serão os jogos, levando em conta a diferença de fuso horário?

Copa do Mundo
Alemanha

Com quem a seleção alemã vai se enfrentar na Copa do Mundo e a que horas serão os jogos, levando em conta a diferença de fuso horário? O SPOX tem todas as informações!

No dia 11 de junho do próximo ano, começa a fase final da Copa do Mundo nos EUA, no Canadá e no México. No Grupo E, após duas edições malsucedidas, a seleção alemã volta a lutar pela classificação e pelo sonho do título.

Descubra no SPOX quem a seleção alemã enfrentará no grupo e quando os jogos acontecerão!

  • Alemanha, adversários na Copa do Mundo de 2026: contra quem a seleção alemã jogará na fase de grupos e a que horas serão os jogos, levando em conta a diferença de fuso horário?

    O sorteio foi concluído, os confrontos já estão definidos! A Alemanha ficou no Grupo E. Lá, a seleção enfrentará Curaçao na estreia. Na segunda rodada da fase de grupos, a Costa do Marfim será o adversário, enquanto o confronto com o Equador encerrará a fase de grupos. A equipe do técnico Julian Nagelsmann, portanto, foi sorteada para um grupo relativamente mais fácil.

    Pela primeira vez, 48 seleções disputam uma Copa do Mundo – e o calendário de jogos é correspondentemente extenso. No total, serão disputadas 104 partidas, o que significa que, em alguns dias, haverá até seis jogos em quatro horários diferentes. Os horários concretos dos jogos já estão definidos. Embora haja muitos jogos com horários de início agradáveis para a Alemanha, como 18h, 21h ou 22h, alguns jogos, naturalmente, só terão início à noite no horário local. Às vezes, os horários são 0h, 3h ou 4h, e alguns jogos também começam às 6h da manhã, horário da Alemanha.
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  • Alemanha, adversários na Copa do Mundo de 2026: contra quem a seleção alemã jogará na fase de grupos e a que horas serão os jogos, levando em conta a diferença de fuso horário? – Informações importantes

    • Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026
    • Participantes: 48
    • Data: 11 de junho a 19 de julho de 2026
    • Local: EUA, Canadá, México

  • Copa do Mundo de 2026: o calendário

    DataRodada
    11 a 27 de junhoFase de grupos
    28 de junho a 3 de julhoOitavas de final
    4 a 7 de julhoOitavas de final
    9 a 11 de julhoQuartas de final
    14 a 15 de julhoSemifinais
    18 de julhoDisputa pelo 3º lugar
    19 de julhoFinal

  • Copa do Mundo de 2026: resumo de todos os grupos

    Grupo A

    México
    África do Sul
    Coreia do Sul
    República Tcheca

    Grupo B

     Canadá
    Bósnia-Herzegovina
    Catar
    Suíça

    Grupo C

     Brasil
    Marrocos
    Haiti
    Escócia

    Grupo D

     EUA
    Paraguai
    Austrália
    Turquia

    Grupo E

     Alemanha
    Curaçao
    Costa do Marfim
    Equador

    Grupo F

     Países Baixos
    Japão
    Suécia
    Tunísia

    Grupo G

     Bélgica
    Egito
    Irã
    Nova Zelândia

    Grupo H

     Espanha
    Cabo Verde
    Arábia Saudita
    Uruguai

    Grupo I

    França
    Senegal
    Iraque
    Noruega

    Grupo J

     Argentina
    Argélia
    Áustria
    Jordânia

    Grupo K

     Portugal
    República Democrática do Congo
    Uzbequistão
    Colômbia

    Grupo L

     Inglaterra
    Croácia
    Gana
    Panamá

  • Copa do Mundo de 2026, horários dos jogos: quando e a que horas serão disputadas as partidas da Copa do Mundo nos EUA, no Canadá e no México? Veja como foi em 1994 e em 2014

    Horários dos jogos da Copa do Mundo de 1994 nos EUA:

    17h30
    18h (um jogo da Alemanha)
    18h30
    19h (um jogo da Alemanha)
    21h (um jogo da Alemanha)
    21h30
    22h (dois jogos da Alemanha)
    22h30
    01h30

    Horários dos jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil:

    18h (três jogos da Alemanha)
    21h (dois jogos da Alemanha)
    22h (dois jogos da Alemanha)
    00h00
    03h
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