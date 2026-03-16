Como era de se esperar, durante o fim de semana toda a Inglaterra falava desse único gol que entrou para os livros de história. Mas a lenda do Arsenal, Freddie Ljungberg, também destacou o que havia acontecido poucos minutos antes, algo que talvez tenha sido decisivo para a realização de um sonho há muito adiado — e que, naturalmente, está intimamente ligado ao nome de Max Dowman.
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"Além de Lionel Messi, não vi ninguém que deixe os adversários tão para trás": um jovem de 16 anos faz o Arsenal sonhar
"Acho que, naquele momento, eles conquistaram a Premier League com aquele cruzamento", disse Ljungberg ao Viaplay sobre uma jogada de Dowman aos 89 minutos. Na lateral direita do campo, a jovem promessa de 16 anos do Arsenal, que enfrentava o Everton, encontrou muito espaço e, consequentemente, teve tempo de sobra para pensar no que fazer com a bola.
“Você ainda é tão jovem e tem coragem de dar esse cruzamento — muitos jogadores jovens simplesmente teriam passado a bola para o lado e passado a responsabilidade para outra pessoa”, explicou Ljungberg. Dowman não passou a bola para Declan Rice, que estava livre no meio, mas chutou com seu forte pé esquerdo, com muita efeito e força, em direção ao segundo poste. Lá, o goleiro do Everton, Jordan Pickford, não conseguiu alcançar a bola, que, após bater em Piero Hincapie, caiu nos pés do centroavante do Arsenal, Viktor Gyökeres, que, a um metro da linha, só precisou empurrar a bola para o gol vazio, garantindo a vantagem de 1 a 0 para o time londrino.
Foi o golpe decisivo em uma partida que já parecia caminhar para um empate sem gols. Ljungberg, que atuou no norte de Londres de 1998 a 2007, levantou a seguinte hipótese: “Se o Arsenal tivesse empatado, o Manchester City provavelmente teria vencido o West Ham United.” Na realidade, o Arsenal conquistou três pontos e, mais tarde na noite de sábado, o City não conseguiu passar do empate em 1 a 1 contra o West Ham.
Portanto, este fim de semana pode ter sido realmente decisivo na disputa pelo título inglês: mesmo que o City vença seu jogo atrasado, a vantagem do líder Arsenal sobre seu principal perseguidor é de seis pontos a sete rodadas do fim da temporada. Se os Gunners tivessem empatado com o Everton e os Skyblues vencido o West Ham, essa vantagem poderia ter sido de apenas dois pontos.
- AFP
Max Dowman se torna o mais jovem artilheiro da história da Premier League
A decisão do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, de colocar seu jogador mais jovem em campo no último quarto de hora, quando o placar estava 0 a 0, foi, portanto, certeira. E o fato de Dowman ter feito história nos acréscimos foi um bônus extra. Além disso, foi algo muito impressionante.
O goleiro do Everton, Pickford, avançou na esperança de empatar em um escanteio dos visitantes. O Arsenal, porém, conseguiu afastar a bola e, a 25 metros da própria área, Dowman passou por Vitaliy Mykolenko com um primeiro toque inteligente. Pouco antes da linha central, restava apenas Kiernan Dewsbury-Hall em seu caminho — e ele também passou por ele com facilidade. Sem mais resistência, o adolescente pôde finalmente correr em direção ao gol vazio, mandou a bola para o fundo da rede e levou o estádio ao delírio.
Com 16 anos e 73 dias, Dowman é, desde então, o mais jovem artilheiro da história da Premier League. Muito à frente do até então recordista James Vaughan, que era quase 200 dias mais velho quando marcou seu primeiro gol na EPL, em 2005. E, aliás, ainda mais à frente de lendas como Wayne Rooney (16 anos e 360 dias), Cesc Fàbregas (17 anos e 113 dias) ou Michael Owen (17 anos e 143 dias).
Max Dowman impressiona com uma maturidade surpreendente: "Nunca vi nada assim na minha vida"
O que torna o recorde de Dowman ainda mais impressionante: Arteta não dá oportunidades ao jovem para depois se gabar de tê-lo descoberto. E também não porque queira colocá-lo em campo de vez em quando, quando já não há muito em jogo. Não. Arteta está convencido de que, apesar de sua idade extremamente jovem (ele só completou 16 anos no Ano Novo!), Dowman já pode ser um jogador decisivo no mais alto nível. Contra o Everton, o supertalento deu uma prova impressionante disso.
“Para Arteta, não poderia ser mais indiferente se Dowman tem 16 ou 66 anos. Ele o colocou em campo para ganhar o jogo”, destacou o ex-goleiro da seleção inglesa Joe Hart, como comentarista da BBC Sport, e previu: “Temos um jogador realmente muito especial na Inglaterra.”
Dowman começou a fazer manchetes desde cedo. No verão passado, Arteta promoveu o então jovem de apenas 15 anos para o time principal – e em jogos-teste contra clubes de renome, Dowman mostrou que já era mais do que capaz de acompanhar o ritmo. “O que ele fez em campo não é normal para um garoto dessa idade”, elogiou Arteta após um jogo de preparação contra o Newcastle United em julho. E a lenda da defesa inglesa Rio Ferdinand comemorou: “Ele é o melhor jogador de 15 anos da Inglaterra — talvez até do mundo inteiro.”
Além de seu pé esquerdo absurdamente bom e de um drible excepcional, Dowman também conta com uma preparação física surpreendentemente boa para sua idade. É também por isso que Arteta não tem nenhuma hesitação em depositar sua confiança no jovem supertalentoso. O fato de Dowman ter precisado ficar dois meses e meio afastado, entre meados de dezembro e o final de fevereiro, devido a uma lesão no tornozelo, não afetou negativamente seu desenvolvimento.
No entanto, Arteta também está muito atento a conduzir com cuidado o que é provavelmente a maior joia do futebol inglês. Dowman disputou sete partidas pelo time principal nesta temporada até agora; em sua estreia na Premier League contra o Leeds United em agosto (5 a 0), ele entrou como reserva e, com um belo movimento, conseguiu de forma inteligente um pênalti. “Vemos isso nele todos os dias nos treinos”, disse Arteta à BBC Sport, sem se surpreender com a boa estreia de Dowman na liga.
O espanhol explicou ainda o quanto o Arsenal se dedica a analisar o que é melhor para o desenvolvimento do meio-campista ofensivo. “Observamos como ele reage a determinadas situações”, revelou Arteta. Apesar de seus destaques na pré-temporada, Dowman, por exemplo, foi deliberadamente deixado de fora da escalação na estreia da Premier League contra o Manchester United. Para ver se ele ficaria desanimado depois disso ou continuaria firme. Aparentemente, foi o último o que aconteceu.
De qualquer forma, Arteta fez “um grande elogio à sua família. Eles criaram um garoto com uma maturidade, uma estabilidade e uma vontade de vencer que dificilmente se encontram em outros lugares.” Dowman, com apenas 15 anos na época, “já estava tão convencido de que poderia entregar resultados – isso eu nunca vi na minha vida”, elogiou Arteta.
- (C)Getty Images
Comparação com Messi: até mesmo uma lenda do Chelsea está impressionada com Max Dowman
Desde o início, Arteta colocou o jogador da seleção sub-19 da Inglaterra em campo apenas uma vez na FA Cup e outra na Copa da Liga. Fora isso, ele espera que a despreocupação de Dowman traga um novo ímpeto na fase final da partida — o que deu certo contra o Everton.
“Vai lá, faz o teu jogo e ganha a partida para nós”, disse ele a Dowman antes de colocá-lo em campo, revelou Arteta. “Eu disse a ele que esses são os momentos da temporada em que algo especial precisa acontecer. Ele sabe que tem as habilidades necessárias. Eu só preciso dar a ele a chance e ele precisa mostrar o que sabe fazer.” Dowman “mudou o jogo”, enfatizou o técnico de sucesso do Arsenal à Sky Sports. “Ele nos tornou mais perigosos. Conseguir isso nessa idade, nesse palco, com toda essa pressão – isso simplesmente não é normal. É algo natural para ele e ele simplesmente faz o que sente. Quando você tem um talento desses, coisas boas inevitavelmente acontecem.”
Enquanto isso, John Terry, uma lenda do rival local do Arsenal, o Chelsea, também se juntou aos elogios a Dowman. O ex-zagueiro de classe mundial, agora técnico das categorias de base dos Blues, não hesitou em fazer uma comparação com Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro. “Que jogador, absolutamente incrível”, disse Terry em um vídeo no TikTok sobre Dowman e explicou: “Eu o vi jogar contra o Chelsea há cerca de um ano. Além de Lionel Messi, não vi ninguém que deixasse seus adversários tão para trás. É claro que essa é uma comparação muito grande, mas esse garoto é um talento enorme. Ele vai desempenhar um papel importante no futuro do Arsenal e da Inglaterra.”
No futuro próximo, Dowman quer, antes de tudo, conquistar seus primeiros títulos com os Gunners. Os torcedores, naturalmente, sonham especialmente com o campeonato, que seria o primeiro desde 2004. Cinco anos e meio antes do nascimento daquele que, contra o Everton, talvez tenha sido o momento decisivo no caminho para a realização desse sonho.
Os números de Max Dowman pelo Arsenal nesta temporada
Intervenções 7 Minutos em campo 236 Gols 1 Assistências 1