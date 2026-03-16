"Além de Lionel Messi, não vi ninguém que deixe os adversários tão para trás": um jovem de 16 anos faz o Arsenal sonhar

O que torna o recorde de Dowman ainda mais impressionante: Arteta não dá oportunidades ao jovem para depois se gabar de tê-lo descoberto. E também não porque queira colocá-lo em campo de vez em quando, quando já não há muito em jogo. Não. Arteta está convencido de que, apesar de sua idade extremamente jovem (ele só completou 16 anos no Ano Novo!), Dowman já pode ser um jogador decisivo no mais alto nível. Contra o Everton, o supertalento deu uma prova impressionante disso.

“Para Arteta, não poderia ser mais indiferente se Dowman tem 16 ou 66 anos. Ele o colocou em campo para ganhar o jogo”, destacou o ex-goleiro da seleção inglesa Joe Hart, como comentarista da BBC Sport, e previu: “Temos um jogador realmente muito especial na Inglaterra.”

Dowman começou a fazer manchetes desde cedo. No verão passado, Arteta promoveu o então jovem de apenas 15 anos para o time principal – e em jogos-teste contra clubes de renome, Dowman mostrou que já era mais do que capaz de acompanhar o ritmo. “O que ele fez em campo não é normal para um garoto dessa idade”, elogiou Arteta após um jogo de preparação contra o Newcastle United em julho. E a lenda da defesa inglesa Rio Ferdinand comemorou: “Ele é o melhor jogador de 15 anos da Inglaterra — talvez até do mundo inteiro.”

Além de seu pé esquerdo absurdamente bom e de um drible excepcional, Dowman também conta com uma preparação física surpreendentemente boa para sua idade. É também por isso que Arteta não tem nenhuma hesitação em depositar sua confiança no jovem supertalentoso. O fato de Dowman ter precisado ficar dois meses e meio afastado, entre meados de dezembro e o final de fevereiro, devido a uma lesão no tornozelo, não afetou negativamente seu desenvolvimento.

No entanto, Arteta também está muito atento a conduzir com cuidado o que é provavelmente a maior joia do futebol inglês. Dowman disputou sete partidas pelo time principal nesta temporada até agora; em sua estreia na Premier League contra o Leeds United em agosto (5 a 0), ele entrou como reserva e, com um belo movimento, conseguiu de forma inteligente um pênalti. “Vemos isso nele todos os dias nos treinos”, disse Arteta à BBC Sport, sem se surpreender com a boa estreia de Dowman na liga.

O espanhol explicou ainda o quanto o Arsenal se dedica a analisar o que é melhor para o desenvolvimento do meio-campista ofensivo. “Observamos como ele reage a determinadas situações”, revelou Arteta. Apesar de seus destaques na pré-temporada, Dowman, por exemplo, foi deliberadamente deixado de fora da escalação na estreia da Premier League contra o Manchester United. Para ver se ele ficaria desanimado depois disso ou continuaria firme. Aparentemente, foi o último o que aconteceu.

De qualquer forma, Arteta fez “um grande elogio à sua família. Eles criaram um garoto com uma maturidade, uma estabilidade e uma vontade de vencer que dificilmente se encontram em outros lugares.” Dowman, com apenas 15 anos na época, “já estava tão convencido de que poderia entregar resultados – isso eu nunca vi na minha vida”, elogiou Arteta.