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Aleksandr Golovin a caminho de uma saída chocante do Monaco, enquanto gigantes russos se movimentam pelo meia-armador
Golovin considera saída do Monaco antes do fim da janela
Golovin pode deixar o Monaco antes do fechamento da janela de transferências da Rússia, em 10 de setembro. As negociações foram oficialmente abertas entre o clube do Principado e dois interessados de seu país natal.
De acordo com o Nice-Matin, o meia-atacante de 30 anos está aberto a deixar o Monaco e deseja retornar à Rússia. Zenit e Spartak Moscou estão ambos buscando ativamente um acordo para garantir sua contratação. Apesar de ter contrato até 2029, Golovin está em busca de um novo desafio. O Monaco está trabalhando com os dois clubes interessados para encontrar uma solução que satisfaça todas as partes.
- Getty Images Sport
Monaco está aberto a vendas após negociações fracassadas
A possível saída acontece enquanto o Monaco analisa ofertas por integrantes do elenco. O diretor-geral Thiago Scuro confirmou à imprensa na tarde de quarta-feira que o clube segue aberto a vendas de jogadores.
Essa posição vem após transferências abortadas para a Premier League de Folarin Balogun e Lamine Camara. Como consequência, o clube francês agora está preparado para autorizar a saída de Golovin caso um acordo aceitável seja alcançado.
As negociações estão avançando, enquanto Zenit e Spartak tentam chegar a um acordo antes que o tempo se esgote. O Monaco busca uma solução que funcione financeiramente e, ao mesmo tempo, atenda ao desejo de Golovin de voltar para casa.
Seis anos depois na Riviera Francesa
Golovin chegou ao Monaco em julho de 2018 e se tornou uma peça-chave da equipe. O meio-campista fez 270 partidas em todas as competições durante seu período no Principado. O armador segue como um importante titular do Monaco na atual temporada. Ele já se mostrou decisivo nas primeiras semanas da temporada, com um gol e uma assistência em três partidas oficiais.
Apesar de seu papel fundamental em campo, seu desejo de voltar à Rússia levou a negociações rápidas. O Monaco agora avalia sua possível saída dentro de uma estratégia mais ampla de transferências.
- AFP
Relógio correndo rumo ao prazo final da janela de transferências da Rússia
Os próximos dias decidirão se Golovin concluirá seu retorno ao futebol russo. Com a janela de transferências doméstica permanecendo aberta até 10 de setembro, tanto o Zenit quanto o Spartak enfrentam um prazo apertado para finalizar os termos. O Monaco precisa equilibrar suas ambições esportivas com a gestão financeira após o colapso de outras saídas importantes.
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