Golovin pode deixar o Monaco antes do fechamento da janela de transferências da Rússia, em 10 de setembro. As negociações foram oficialmente abertas entre o clube do Principado e dois interessados de seu país natal.

De acordo com o Nice-Matin, o meia-atacante de 30 anos está aberto a deixar o Monaco e deseja retornar à Rússia. Zenit e Spartak Moscou estão ambos buscando ativamente um acordo para garantir sua contratação. Apesar de ter contrato até 2029, Golovin está em busca de um novo desafio. O Monaco está trabalhando com os dois clubes interessados para encontrar uma solução que satisfaça todas as partes.