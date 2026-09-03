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Yosua Arya

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Aleksandr Golovin a caminho de uma saída chocante do Monaco, enquanto gigantes russos se movimentam pelo meia-armador

Mercado da bola
A. Golovin
Mônaco
Campeonato Francês
Zenit St. Petersburg
Spartak Moscow

Aleksandr Golovin pode estar perto de deixar o Monaco após seis anos no clube, com negociações em andamento por um retorno à Rússia. Zenit Saint Petersburg e Spartak Moscow disputam a contratação do meia-atacante de 30 anos antes do prazo final da janela de transferências doméstica.

  • Golovin considera saída do Monaco antes do fim da janela

    Golovin pode deixar o Monaco antes do fechamento da janela de transferências da Rússia, em 10 de setembro. As negociações foram oficialmente abertas entre o clube do Principado e dois interessados de seu país natal.

    De acordo com o Nice-Matin, o meia-atacante de 30 anos está aberto a deixar o Monaco e deseja retornar à Rússia. Zenit e Spartak Moscou estão ambos buscando ativamente um acordo para garantir sua contratação. Apesar de ter contrato até 2029, Golovin está em busca de um novo desafio. O Monaco está trabalhando com os dois clubes interessados para encontrar uma solução que satisfaça todas as partes.

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  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Monaco está aberto a vendas após negociações fracassadas

    A possível saída acontece enquanto o Monaco analisa ofertas por integrantes do elenco. O diretor-geral Thiago Scuro confirmou à imprensa na tarde de quarta-feira que o clube segue aberto a vendas de jogadores.

    Essa posição vem após transferências abortadas para a Premier League de Folarin Balogun e Lamine Camara. Como consequência, o clube francês agora está preparado para autorizar a saída de Golovin caso um acordo aceitável seja alcançado.

    As negociações estão avançando, enquanto Zenit e Spartak tentam chegar a um acordo antes que o tempo se esgote. O Monaco busca uma solução que funcione financeiramente e, ao mesmo tempo, atenda ao desejo de Golovin de voltar para casa.

  • Seis anos depois na Riviera Francesa

    Golovin chegou ao Monaco em julho de 2018 e se tornou uma peça-chave da equipe. O meio-campista fez 270 partidas em todas as competições durante seu período no Principado. O armador segue como um importante titular do Monaco na atual temporada. Ele já se mostrou decisivo nas primeiras semanas da temporada, com um gol e uma assistência em três partidas oficiais.

    Apesar de seu papel fundamental em campo, seu desejo de voltar à Rússia levou a negociações rápidas. O Monaco agora avalia sua possível saída dentro de uma estratégia mais ampla de transferências.

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    Relógio correndo rumo ao prazo final da janela de transferências da Rússia

    Os próximos dias decidirão se Golovin concluirá seu retorno ao futebol russo. Com a janela de transferências doméstica permanecendo aberta até 10 de setembro, tanto o Zenit quanto o Spartak enfrentam um prazo apertado para finalizar os termos. O Monaco precisa equilibrar suas ambições esportivas com a gestão financeira após o colapso de outras saídas importantes.