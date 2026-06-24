Seu nome também havia sido associado ao Milan nas últimas semanas, depois que o próprio jogador manifestou publicamente o desejo de encerrar sua passagem pela Alemanha com a camisa do Bayer Leverkusen, que começou em 2023 e terminou com um total de 145 partidas, 30 gols e 45 assistências. Mas Alejandro Grimaldo, lateral-esquerdo nascido em 1995, formado no Barcelona e que passou pelo Benfica, também havia deixado claro seu forte desejo de voltar para a Espanha.
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Alejandro Grimaldo não vai para o Milan, mas sim para o Atlético de Madrid: quanto o Bayer Leverkusen vai receber e os detalhes do contrato
OS DETALHES
E, de fato, foi o Atlético de Madrid que conseguiu contratá-lo, superando a decepção pela não contratação de Marc Cucurella – outro alvo buscado pela equipe comandada por Diego Simeone –, que acabou sendo transferido por 60 milhões de euros para o Real Madrid. Segundo informações de Fabrizio Romano, os colchoneros fecharam o acordo com o Bayer Leverkusen no valor de 23 milhões de euros, incluindo bônus. O jogador assinará, por sua vez, um contrato válido até junho de 2029, com opção de renovação por mais um ano.
RUGGERI VOLTA À SÉRIE A?
Com a chegada de Grimaldo ao time do Cholo Simeone, no Atlético de Madrid podem voltar a ganhar destaque as especulações sobre o futuro do italiano Matteo Ruggeri, que, após uma primeira temporada positiva na Espanha em termos de desempenho e regularidade (47 partidas e 7 assistências), pode voltar ao mercado. O ex-jogador da Atalanta estaria aberto à ideia de voltar à Série A e, nas últimas semanas, não faltaram especulações sobre uma possível transferência para a Roma e a Juventus.