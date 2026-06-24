Alejandro Grimaldo não vai para o Milan, mas sim para o Atlético de Madrid: quanto o Bayer Leverkusen vai receber e os detalhes do contrato

E, de fato, foi o Atlético de Madrid que conseguiu contratá-lo, superando a decepção pela não contratação de Marc Cucurella – outro alvo buscado pela equipe comandada por Diego Simeone –, que acabou sendo transferido por 60 milhões de euros para o Real Madrid. Segundo informações de Fabrizio Romano, os colchoneros fecharam o acordo com o Bayer Leverkusen no valor de 23 milhões de euros, incluindo bônus. O jogador assinará, por sua vez, um contrato válido até junho de 2029, com opção de renovação por mais um ano.