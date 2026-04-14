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Alejandro Garnacho remove todos os vídeos do Chelsea de sua conta no TikTok após admitir que se arrepende de ter deixado o Manchester United
A frustração cresce em Stamford Bridge
Desde sua transferência de 40 milhões de libras do United, Garnacho tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga de titular no Chelsea. O jogador de 21 anos disputou 38 partidas em todas as competições nesta temporada, mas muitas vezes ficou relegado a um papel secundário, tendo sido titular em apenas 14 jogos da Premier League.
Segundo o talkSPORT, ele excluiu todos os vídeos relacionados ao Chelsea de sua conta pessoal no TikTok e republicou dois clipes do Man Utd dedicados a ele.
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Reflexão sobre a saída de Old Trafford
Em uma entrevista sincera sobre sua saída dos Red Devils, Garnacho refletiu sobre os profundos laços emocionais que ainda mantém com o clube que o formou. Embora tenha reconhecido seu próprio papel no fracasso de sua passagem por Manchester, o ponta admitiu que o carinho que recebeu da torcida do United continua sendo uma parte significativa de sua trajetória.
Em entrevista à Premier League Productions sobre sua saída e se ele se arrepende de alguma coisa, Garnacho disse: “Talvez sim, porque eu amava aquele clube. Eles me deram confiança desde o início. Da Espanha, para me trazer para a academia, depois me levaram para o time principal. Então foram uns quatro ou cinco anos, e um amor incrível de todos.
“Lembro que nos últimos seis meses eu simplesmente não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco, o que não é algo ruim. Eu tinha apenas 20 anos, mas na minha cabeça era como se eu tivesse que jogar todas as partidas. Na minha cabeça, talvez a culpa também seja minha, comecei a fazer algumas coisas erradas.”
A vida depois de Manchester
Apesar de admitir os erros do passado, Garnacho enfatizou que continua agindo com profissionalismo em relação aos seus compromissos atuais em Stamford Bridge.
Ao detalhar sua mentalidade atual e seu compromisso com o projeto de longo prazo do Blues, ele acrescentou: “Mas sim, foi apenas esse momento da vida e, às vezes, você tem que tomar decisões, e estou muito orgulhoso de estar aqui [no Chelsea] e ainda na Premier League, em um clube como este. Todos sabem da equipe que temos e do que podemos fazer.
“Às vezes, temos momentos melhores ou piores. Tenho orgulho de estar aqui, mas, em relação ao United, não tenho nada de ruim a dizer sobre o clube, ninguém no clube ou os companheiros de equipe. É apenas um momento na vida que muda, e a vida continua.”
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Futuro no Chelsea em dúvida
Embora seu contrato vá até 2032, Garnacho enfrenta um verão incerto, especialmente se o Chelsea decidir puni-lo por suas postagens nas redes sociais. O vice-capitão Enzo Fernández cumpriu recentemente uma suspensão de duas partidas por ter dado a entender que poderia se transferir para o Real Madrid, perdendo a vitória na FA Cup contra o Port Vale e a derrota na liga para o Manchester City. No entanto, Marc Cucurella escapou de sanções apesar de admitir que um retorno ao Barcelona seria “difícil de recusar”, deixando o elenco de Liam Rosenior com uma imagem fragmentada e indisciplinada enquanto decidem se Garnacho continua fazendo parte da visão de longo prazo do clube.