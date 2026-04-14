Alejandro Garnacho remove todos os vídeos do Chelsea de sua conta no TikTok após admitir que se arrepende de ter deixado o Manchester United

Em uma entrevista sincera sobre sua saída dos Red Devils, Garnacho refletiu sobre os profundos laços emocionais que ainda mantém com o clube que o formou. Embora tenha reconhecido seu próprio papel no fracasso de sua passagem por Manchester, o ponta admitiu que o carinho que recebeu da torcida do United continua sendo uma parte significativa de sua trajetória.

Em entrevista à Premier League Productions sobre sua saída e se ele se arrepende de alguma coisa, Garnacho disse: “Talvez sim, porque eu amava aquele clube. Eles me deram confiança desde o início. Da Espanha, para me trazer para a academia, depois me levaram para o time principal. Então foram uns quatro ou cinco anos, e um amor incrível de todos.

“Lembro que nos últimos seis meses eu simplesmente não estava jogando como antes no Manchester United. Comecei a ficar no banco, o que não é algo ruim. Eu tinha apenas 20 anos, mas na minha cabeça era como se eu tivesse que jogar todas as partidas. Na minha cabeça, talvez a culpa também seja minha, comecei a fazer algumas coisas erradas.”