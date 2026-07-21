Alejandro Garnacho ofereceu uma saída do pesadelo de 40 milhões de libras no Chelsea! São revelados os detalhes da proposta de transferência do Aston Villa pelo ex-ponta do Manchester United

O Aston Villa está em negociações avançadas para garantir a contratação de Garnacho, oferecendo ao jogador de 21 anos uma saída muito necessária de suas dificuldades atuais no Chelsea. O clube de Birmingham agiu rapidamente para negociar um acordo que levaria o ponta a chegar ao Villa Park inicialmente por empréstimo, embora se espere que o acordo inclua uma possível obrigação de compra. Reportagens da BBC sugerem que o Aston Villa enviou uma proposta oficial ao Chelsea por Garnacho

O Chelsea colocou o ponta à venda por um valor estimado em aproximadamente 43 milhões de libras (58 milhões de dólares) no mês passado, apenas um ano após sua chegada a Londres. Apesar do investimento significativo, o Chelsea agora está aberto a uma saída estruturada que facilite sua transferência.

Essa jogada estratégica coincide com o acordo do Chelsea de pagar uma quantia recorde de 117 milhões de libras (157 milhões de dólares) para contratar Morgan Rogers, do Villa, ilustrando a complexa teia de transferências que atualmente conecta os dois times da Premier League.



