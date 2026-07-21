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Alejandro Garnacho ofereceu uma saída do pesadelo de 40 milhões de libras no Chelsea! São revelados os detalhes da proposta de transferência do Aston Villa pelo ex-ponta do Manchester United
O Villa está de olho no ponta argentino
O Aston Villa está em negociações avançadas para garantir a contratação de Garnacho, oferecendo ao jogador de 21 anos uma saída muito necessária de suas dificuldades atuais no Chelsea. O clube de Birmingham agiu rapidamente para negociar um acordo que levaria o ponta a chegar ao Villa Park inicialmente por empréstimo, embora se espere que o acordo inclua uma possível obrigação de compra. Reportagens da BBC sugerem que o Aston Villa enviou uma proposta oficial ao Chelsea por Garnacho
O Chelsea colocou o ponta à venda por um valor estimado em aproximadamente 43 milhões de libras (58 milhões de dólares) no mês passado, apenas um ano após sua chegada a Londres. Apesar do investimento significativo, o Chelsea agora está aberto a uma saída estruturada que facilite sua transferência.
Essa jogada estratégica coincide com o acordo do Chelsea de pagar uma quantia recorde de 117 milhões de libras (157 milhões de dólares) para contratar Morgan Rogers, do Villa, ilustrando a complexa teia de transferências que atualmente conecta os dois times da Premier League.
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As dificuldades em Stamford Bridge continuam
A vida no oeste de Londres não tem corrido conforme o planejado para Garnacho desde sua transferência de 40 milhões de libras (54 milhões de dólares) do Manchester United, em setembro passado.
Durante sua única temporada em Stamford Bridge, ele conseguiu marcar oito gols e dar quatro assistências em 43 partidas em todas as competições, mas seu desempenho no campeonato foi bem menos impressionante.
A situação no Chelsea se complicou ainda mais devido a um elenco superlotado e à chegada de novos talentos nas laterais. Com as contratações de Rogers e do ponta Geovany Quenda, do Sporting CP, a diretoria do Chelsea identificou a necessidade de reduzir o elenco.
Consequências da saída do Manchester United
A transferência de Garnacho para o Chelsea ocorreu, inicialmente, após um desentendimento espetacular em Old Trafford com o técnico Ruben Amorim. O treinador português era conhecido por sua franqueza em relação ao futuro do jovem jogador em Manchester, o que levou a uma repreensão pública na frente de todo o elenco. Durante uma reunião acalorada no centro de treinamento do clube, Amorim disse a Alejandro Garnacho para “rezar” para que conseguisse encontrar um novo clube, sinalizando um fim imediato
O rompimento das relações foi atribuído em grande parte à reação de Garnacho ao tempo de jogo que recebeu durante a derrota na final da Liga Europa contra o Tottenham. O ponta expressou abertamente seu descontentamento por ter sido escalado como reserva, descrevendo posteriormente a temporada como “uma merda” nas redes sociais. Esse atrito acabou tornando sua situação insustentável, forçando o United a autorizar a venda.
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Emery olha para o futuro
Caso a negociação seja concretizada, Garnacho se tornaria a quarta grande contratação de uma movimentada janela de transferências de verão para a equipe de Unai Emery. Ele se juntaria a uma lista de novos reforços que inclui Johan Manzambi, João Gomes e Modou Kaba Cisse, enquanto o Villa busca reinvestir as enormes somas geradas pelas vendas de jogadores.
O interesse da região de Midlands representa uma oportunidade significativa para o jogador reconstruir sua reputação longe dos holofotes da fase de transição do Chelsea.
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