Alejandro Garnacho não participa dos treinos de pré-temporada do Chelsea, enquanto o jogador que custou 40 milhões de libras, considerado um fracasso, pressiona por uma transferência neste verão

O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, assumiu oficialmente o cargo em Cobham nesta quinta-feira, mas uma figura notável estava ausente dos campos de treinamento. Garnacho recebeu permissão para se afastar do elenco principal enquanto tenta negociar sua saída do clube.

O jogador de 22 anos, que chegou em meio a grandes expectativas, agora está de sobra, já que o Chelsea busca reformular suas opções de ataque.

A decisão de não participar do início do programa de verão ocorre no momento em que o Chelsea se prepara para partir para sua turnê de pré-temporada na Austrália, no dia 25 de julho. Segundo o The Athletic, Garnacho está priorizando um novo começo, onde possa ter a garantia de jogar regularmente no time principal — algo que lhe escapou durante uma frustrante primeira temporada na capital.



