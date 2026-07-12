Getty Images Sport
Traduzido por
Alejandro Garnacho não participa dos treinos de pré-temporada do Chelsea, enquanto o jogador que custou 40 milhões de libras, considerado um fracasso, pressiona por uma transferência neste verão
Ausência não autorizada em Cobham
O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, assumiu oficialmente o cargo em Cobham nesta quinta-feira, mas uma figura notável estava ausente dos campos de treinamento. Garnacho recebeu permissão para se afastar do elenco principal enquanto tenta negociar sua saída do clube.
O jogador de 22 anos, que chegou em meio a grandes expectativas, agora está de sobra, já que o Chelsea busca reformular suas opções de ataque.
A decisão de não participar do início do programa de verão ocorre no momento em que o Chelsea se prepara para partir para sua turnê de pré-temporada na Austrália, no dia 25 de julho. Segundo o The Athletic, Garnacho está priorizando um novo começo, onde possa ter a garantia de jogar regularmente no time principal — algo que lhe escapou durante uma frustrante primeira temporada na capital.
- Getty Images Sport
Status de flop confirmado
A passagem de Garnacho pelo Chelsea tem sido nada menos que uma decepção desde sua transferência de Old Trafford por 40 milhões de libras. Apesar de um contrato de sete anos destinado a garantir seu futuro a longo prazo, o ponta não conseguiu convencer.
Ele foi titular em apenas 14 partidas da Premier League na última temporada, muitas vezes ficando relegado a um papel secundário atrás de outros reforços caros.
Estatisticamente, seu impacto foi mínimo para um jogador de seu calibre. Embora tenha marcado oito gols em todas as competições, seu desempenho no campeonato foi particularmente preocupante, com apenas um gol em 24 partidas.
Somente saída definitiva
O site The Athletic afirma que o Chelsea só está disposto a considerar ofertas definitivas, já que busca recuperar a maior parte do investimento inicial. O clube estabeleceu uma avaliação de € 50 milhões (£ 42,5 milhões) para o ponta, o que representaria um ligeiro lucro.
Não faltam interessados, com vários clubes da Premier League e da Europa acompanhando a situação. Além disso, a Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo uma opção viável, e o Chelsea está otimista de que um acordo possa ser fechado nas próximas duas semanas. Curiosamente, o Manchester United está acompanhando de perto os desdobramentos, já que tem direito a 10% de qualquer valor de venda, como parte do acordo que levou Garnacho para Londres.
- Getty
A reorganização de Alonso
A esperada saída de Garnacho faz parte de uma mudança estratégica mais ampla sob o comando de Alonso. O Chelsea já tem se movimentado bastante no mercado, aprovando a venda de Tyrique George ao Everton por um valor que pode chegar a 24 milhões de libras e cedendo Jesse Derry por empréstimo ao Sporting CP.
A negociação mais notável da janela de transferências do Chelsea até agora foi a venda de Marc Cucurella ao Real Madrid por 55 milhões de euros. Essas saídas devem ajudar a financiar um reinvestimento significativo no elenco, com o clube determinado a melhorar o 10º lugar conquistado na última temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.