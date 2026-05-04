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Alejandro Garnacho foi aconselhado a “controlar o ego” para salvar sua carreira no Chelsea após uma campanha desastrosa, com apenas um gol marcado
Wright-Phillips exige mais do craque argentino
Wright-Phillips, que disputou mais de 120 partidas pelo Chelsea, acredita que o jogador de 21 anos precisa mudar de atitude para ter sucesso na Premier League. Em entrevista à Sky Bet, ele disse: “Acho que ele precisa controlar um pouco o ego. Porque na Premier League, meia temporada ou uma temporada não é o suficiente. Para estar num nível em que as pessoas queiram contratá-lo, o desempenho precisa ser consistente.”
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Dificuldades para manter a regularidade em Stamford Bridge
Apesar de ter entrado em campo 23 vezes na Premier League nesta temporada, Garnacho conseguiu marcar apenas uma vez. Essa falta de rendimento tem gerado críticas tanto dos torcedores quanto dos comentaristas, especialmente devido à acirrada disputa por vagas no elenco superlotado do Chelsea. Wright-Phillips destacou que a disputa por vagas significa que ninguém, incluindo Garnacho, pode se dar ao luxo de relaxar.
Ele acrescentou: “Tudo bem marcar de vez em quando, mas eu conheço os torcedores do Chelsea: o mínimo que eles esperam de você é 110%. Se eles virem você se esforçando tanto por esse emblema, eles vão te apoiar. Não sei se é uma questão tática ou se ele não está feliz, mas eles têm quase seis ou sete alas, então ele vai ter que fazer alguma coisa, porque [Jamie] Gittens pode simplesmente entrar em ação a qualquer momento.”
Garnacho continua orgulhoso da sua transferência para o Chelsea
Refletindo sobre sua trajetória no início deste ano, Garnacho falou sobre o orgulho que sente por representar o clube, apesar do desempenho irregular da equipe. Ele disse à Premier League Productions: “Sabemos do time que temos, do que somos capazes. Às vezes as coisas vão melhor, outras pior. Mas sim, estou muito orgulhoso de estar aqui neste momento.”
O ponta também aproveitou a oportunidade para esclarecer as coisas sobre sua saída de Old Trafford, sugerindo que não guarda rancor de seus ex-patrocinadores. “Mas sim, no United não tenho nada de ruim a dizer sobre o clube ou qualquer companheiro de equipe, ninguém. Apenas um momento da vida mudou. Minha vida continuou. Então, temos que seguir em frente”, explicou o argentino.
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Dando liberdade a Cole Palmer para liderar o caminho
Embora Garnacho tenha sido o principal alvo das críticas, Wright-Phillips também abordou o papel de Cole Palmer, sugerindo que o jogador da seleção inglesa precisa receber mais prioridade no aspecto ofensivo. Ele argumentou que as responsabilidades defensivas de Palmer estão, atualmente, prejudicando sua capacidade de influenciar as partidas no terço final do campo, defendendo que a equipe seja construída inteiramente em torno dos talentos únicos do meia.
Wright-Phillips explicou: “Acho que, às vezes, quando o vejo jogar, para alguém com tanta habilidade, não quero que ele fique perto da minha área. Na verdade, ele é aquele jogador que, se você tivesse a equipe apoiando-o, poderia fazer com que ele se deslocasse um pouco, porque você quer que ele esteja em uma posição próxima ao atacante para dar aqueles passes. Acho que eles precisam encontrar uma maneira de colocá-lo para jogar como o número 10, porque ele é o jogador fora do padrão de que você precisa e, de muitas maneiras, sinto que, com um jogador do calibre dele e o que ele fez nesse curto período lá, eles deveriam tentar construir uma equipe em torno dele.”