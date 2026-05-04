Alejandro Garnacho foi aconselhado a “controlar o ego” para salvar sua carreira no Chelsea após uma campanha desastrosa, com apenas um gol marcado

Apesar de ter entrado em campo 23 vezes na Premier League nesta temporada, Garnacho conseguiu marcar apenas uma vez. Essa falta de rendimento tem gerado críticas tanto dos torcedores quanto dos comentaristas, especialmente devido à acirrada disputa por vagas no elenco superlotado do Chelsea. Wright-Phillips destacou que a disputa por vagas significa que ninguém, incluindo Garnacho, pode se dar ao luxo de relaxar.

Ele acrescentou: “Tudo bem marcar de vez em quando, mas eu conheço os torcedores do Chelsea: o mínimo que eles esperam de você é 110%. Se eles virem você se esforçando tanto por esse emblema, eles vão te apoiar. Não sei se é uma questão tática ou se ele não está feliz, mas eles têm quase seis ou sete alas, então ele vai ter que fazer alguma coisa, porque [Jamie] Gittens pode simplesmente entrar em ação a qualquer momento.”