Alejandro Garnacho explicou como justificar o valor de 40 milhões de libras no Chelsea, enquanto uma lenda do clube explica o que falta ao ex-ala do Manchester United

Garnacho conta com o apoio do técnico do Chelsea, Liam Rosenior. O responsável pela equipe disse, ao falar sobre como tirar o melhor proveito de um atacante que claramente é capaz de render mais do que seus números atuais sugerem: “Garna é um jogador de ponta. Mudei um pouco a tática desde que cheguei; queria dominar as áreas do meio-campo. Isso significou que, às vezes, joguei com apenas um ponta, mas o Garna é um jogador excepcional. O que realmente gostei nesse período foi a reação dele ao não ser titular.”

Rosenior continuou: “Temos que levar em conta que Garna tem 21 anos – ele tem uma habilidade e um potencial enormes. Para qualquer jogador jovem, o maior desafio é o nível de consistência, mas ele está mostrando sinais muito bons, não apenas nos treinos, mas também nas reuniões, de que está no caminho certo. Ele definitivamente terá suas oportunidades de jogar com a programação que temos pela frente.

“Quero conhecer o caráter das pessoas não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. O que eu quero é um time vencedor consistente, e para ter um time vencedor consistente, você precisa de comportamentos e hábitos consistentes, independentemente do que esteja acontecendo com você individualmente.

“Portanto, não é só o Garna; todos os jogadores sabem, pelas conversas que tive, que a forma como atuam no dia a dia – não apenas nos treinos, mas também nas reuniões – influencia minha escolha de escalação. E o Garna colocou-se numa posição realmente muito boa nas últimas semanas e está mais do que batendo à porta para ser titular.

“As pessoas fazem julgamentos com base na aparência. Garna é um jogador de ótimo caráter que se esforça muito todos os dias nos treinos. Sei que, no final, a qualidade dele vai se mostrar de forma realmente consistente.”