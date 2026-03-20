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Alejandro Garnacho explicou como justificar o valor de 40 milhões de libras no Chelsea, enquanto uma lenda do clube explica o que falta ao ex-ala do Manchester United
Quantos gols Garnacho marcou pelo Chelsea?
Garnacho, formado na base do Old Trafford, já foi considerado parte dos planos de longo prazo do Manchester, com o habilidoso atacante destinado a seguir os passos de outras estrelas formadas no clube — como Ryan Giggs e Marcus Rashford — no chamado “Teatro dos Sonhos”.
A frustração acabou por levá-lo à exaustão, levando ao rompimento de sua relação profissional com o ex-técnico dos Red Devils, Ruben Amorim. A transferência foi aprovada durante o verão de 2025, com Garnacho trocando o noroeste da Inglaterra pelo oeste de Londres.
Apenas um gol na Premier League foi marcado nesta temporada, além de sete tentativas no total, com quatro assistências somadas a esse desempenho. A disputa por vagas no elenco do Chelsea é acirrada, especialmente nas laterais, e Garnacho tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga de titular.
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Será que Garnacho algum dia terá a regularidade necessária para jogar em um grande clube?
Tem-se questionado se ele algum dia será consistente o suficiente para realmente se destacar em um clube de elite. Quando essa questão foi colocada a Poyet, a lenda do Blues — falando em exclusivo por meio de um cassino online que paga com dinheiro real — disse ao GOAL: “Acho que todos ficaram muito impressionados quando ele jogou no Manchester United e foi algo diferente que, você sabe, todos estavam procurando.
“Acho que ele precisa se acalmar um pouco e não colocar tanta expectativa sobre si mesmo. Porque, se não, vai acabar sendo aquele tipo de coisa com os alas, em que ‘eles estão em alta ou em baixa’? Tipo, em um jogo eles estão, uau. E no jogo seguinte, ele nem tocou na bola.
“Acho que ele precisa encontrar o equilíbrio e precisa de consistência. Acho que ele ainda é jovem e precisa ganhar experiência para ser consistente o suficiente para se tornar um jogador do Chelsea semana após semana.”
Rosenior está confiante de que todo o potencial será alcançado
Garnacho conta com o apoio do técnico do Chelsea, Liam Rosenior. O responsável pela equipe disse, ao falar sobre como tirar o melhor proveito de um atacante que claramente é capaz de render mais do que seus números atuais sugerem: “Garna é um jogador de ponta. Mudei um pouco a tática desde que cheguei; queria dominar as áreas do meio-campo. Isso significou que, às vezes, joguei com apenas um ponta, mas o Garna é um jogador excepcional. O que realmente gostei nesse período foi a reação dele ao não ser titular.”
Rosenior continuou: “Temos que levar em conta que Garna tem 21 anos – ele tem uma habilidade e um potencial enormes. Para qualquer jogador jovem, o maior desafio é o nível de consistência, mas ele está mostrando sinais muito bons, não apenas nos treinos, mas também nas reuniões, de que está no caminho certo. Ele definitivamente terá suas oportunidades de jogar com a programação que temos pela frente.
“Quero conhecer o caráter das pessoas não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. O que eu quero é um time vencedor consistente, e para ter um time vencedor consistente, você precisa de comportamentos e hábitos consistentes, independentemente do que esteja acontecendo com você individualmente.
“Portanto, não é só o Garna; todos os jogadores sabem, pelas conversas que tive, que a forma como atuam no dia a dia – não apenas nos treinos, mas também nas reuniões – influencia minha escolha de escalação. E o Garna colocou-se numa posição realmente muito boa nas últimas semanas e está mais do que batendo à porta para ser titular.
“As pessoas fazem julgamentos com base na aparência. Garna é um jogador de ótimo caráter que se esforça muito todos os dias nos treinos. Sei que, no final, a qualidade dele vai se mostrar de forma realmente consistente.”
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Calendário do Chelsea 2025-26: Os Blues foram eliminados da Liga dos Campeões
De forma um tanto estranha, Garnacho recebeu um bilhete de Rosenior no final da derrota do Chelsea para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões — quando o jogo já estava perdido —, e os Blues precisam começar a agir em sintonia quando enfrentarem o Everton no sábado, naquele que será seu último jogo antes da pausa para os jogos internacionais em março.
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