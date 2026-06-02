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Alejandro Garnacho, estrela do Chelsea, exibe uma nova tatuagem enorme inspirada no cinema que cobre toda a sua costas
Tinta icônica para o ponta do Blues
O atacante de 21 anos se reuniu recentemente com o artista de renome mundial Joaquin Ganga para fazer uma tatuagem que cobre toda a região das costas. O desenho apresenta uma representação detalhada da lendária interpretação de Heath Ledger como o Coringa no filme *O Cavaleiro das Trevas*, de 2008. Na obra, o personagem aparece segurando uma carta de baralho ao lado de sua frase de efeito arrepiante: “Por que tanta seriedade?”.
Ganga é um peso-pesado na indústria, tendo trabalhado anteriormente com superestrelas globais como LeBron James, Drake e Post Malone. Para viabilizar o grandioso projeto, Garnacho viajou para encontrar o artista, que mora em Los Angeles, e que compartilhou um vídeo do resultado final no Instagram.
Uma galeria de homenagens à cultura pop
As tatuagens de Garnacho funcionam como um mapa de seus interesses pessoais, com várias peças dedicadas às suas séries de TV e filmes favoritos. Ele é conhecido por ter personagens do thriller americano *Prison Break* — incluindo Michael Scofield e Lincoln Burrows — tatuados no braço direito. Sua mão esquerda presta homenagem a *Stranger Things*, com a atriz Millie Bobby Brown no papel de Eleven.
A coleção do argentino não se limita à mídia ocidental, já que ele também exibe uma cena do mangá japonês de futebol Captain Tsubasa na parte inferior da perna. No entanto, a nova tatuagem do Coringa é, sem dúvida, a mais ambiciosa até o momento, transformando toda a sua costas em uma tela para uma das figuras mais reconhecíveis de Hollywood.
Grandes clubes da Série A estão de olho em Garnacho
Enquanto o ponta ganha as manchetes por sua aparência fora de campo, seu futuro em Stamford Bridge continua sendo alvo de intensas especulações. Apesar de ter chegado com uma reputação de grande prestígio, ele tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade em Londres.
O Chelsea estaria disposto a ouvir ofertas depois que ele marcou apenas oito gols em todas as competições durante sua temporada de estreia.
A falta de rendimento no campeonato nacional não desanimou os possíveis interessados na Itália, onde seu potencial ainda é considerado de elite. O Napoli mantém um interesse de longa data no atacante, vendo-o como uma opção ofensiva dinâmica. No entanto, qualquer transferência dependeria das exigências financeiras do Chelsea, já que o clube busca recuperar uma parte significativa do valor que pagou ao Manchester United há apenas 12 meses.
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Disputa a quatro por um talento argentino
O Napoli não é o único clube da Série A a acompanhar de perto a situação no oeste de Londres. A Juventus, o AC Milan e a Roma teriam sido informados, por meio de intermediários, sobre a disponibilidade do jogador. Esses clubes estão em busca de reforços para as laterais e acreditam que o ambiente tático do futebol italiano poderia ajudar o jogador de 21 anos a recuperar sua melhor forma.