O atacante de 21 anos se reuniu recentemente com o artista de renome mundial Joaquin Ganga para fazer uma tatuagem que cobre toda a região das costas. O desenho apresenta uma representação detalhada da lendária interpretação de Heath Ledger como o Coringa no filme *O Cavaleiro das Trevas*, de 2008. Na obra, o personagem aparece segurando uma carta de baralho ao lado de sua frase de efeito arrepiante: “Por que tanta seriedade?”.

Ganga é um peso-pesado na indústria, tendo trabalhado anteriormente com superestrelas globais como LeBron James, Drake e Post Malone. Para viabilizar o grandioso projeto, Garnacho viajou para encontrar o artista, que mora em Los Angeles, e que compartilhou um vídeo do resultado final no Instagram.



