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Alejandro Garnacho está prestes a ser transferido no verão para um clube surpresa, após contato com o ponta do Chelsea
Conflitos na capital
A transferência de Garnacho para o Chelsea foi inicialmente vista como um recomeço muito necessário, após seu desentendimento de grande repercussão com Ruben Amorim no Manchester United. No entanto, o período de lua de mel do ponta no oeste de Londres definitivamente chegou ao fim. O jogador da seleção argentina não conseguiu garantir uma vaga definitiva no time titular durante uma temporada turbulenta.
Estatisticamente, o jogador de 21 anos ficou aquém das expectativas. Embora tenha marcado oito gols e dado quatro assistências em 37 partidas em todas as competições pelo Chelsea, a maior parte dessa produção ocorreu em jogos de copas nacionais. Um rendimento modesto de apenas um gol em 20 partidas da Premier League gerou sérias dúvidas quanto à sua adequação a longo prazo para um clube com ambições elevadas.
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O River Plate causa surpresa
Diante das dificuldades que vem enfrentando em Stamford Bridge, surgiu um pretendente inesperado. Notícias vindas da América do Sul indicam que o técnico do River Plate, Eduardo Coudet, entrou em contato diretamente com Garnacho para discutir uma possível transferência. A notícia, divulgada pelo jornalista Gonzalo Carol, doTyC Sports, sugere que o gigante argentino está sondando o terreno para ver se é possível fechar um acordo pelo atacante de 21 anos.
A reportagem indica que o Chelsea veria com bons olhos um acordo de empréstimo de um ano, permitindo que o jogador recupere a confiança longe do intenso escrutínio da primeira divisão inglesa.
Obstáculos à mudança
Embora os rumores sobre uma possível transferência para o River Plate estejam ganhando força na Argentina, ainda existem vários obstáculos significativos. Do ponto de vista financeiro, o salário do ponta seria um grande empecilho para qualquer clube sul-americano, além da questão delicada da lealdade do próprio jogador ao seu país. Garnacho já declarou publicamente que sua família sempre torceu pelo Boca Juniors, o arquirrival do River Plate. Além disso, do ponto de vista esportivo, uma transferência para a Primeira Divisão argentina pode não ser o trampolim de que Garnacho precisa para voltar à seleção argentina de Lionel Scaloni.
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A política de transferências implacável do Chelsea
A diretoria do Chelsea estaria começando a avaliar Garnacho no contexto de sua estratégia geral de contratações, que prioriza o alto valor de revenda e a evolução constante do elenco. O Chelsea já está disposto a lucrar com a venda do jogador de 21 anos e está aberto a autorizar sua saída. Ao deixar claro que está disposto a ouvir ofertas, o clube acredita que ainda pode recuperar uma parte significativa dos 40 milhões de libras que pagou ao Manchester United no verão passado. Enquanto a diretoria busca equilibrar as contas, Garnacho se encontra em uma encruzilhada na carreira. Resta saber se seu próximo passo será um retorno à Argentina ou um novo desafio na Europa, mas a política de rotatividade em Stamford Bridge significa que seu tempo com a camisa azul está se tornando cada vez mais incerto.