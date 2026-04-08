Alejandro Garnacho está prestes a ser transferido no verão para um clube surpresa, após contato com o ponta do Chelsea

A transferência de Garnacho para o Chelsea foi inicialmente vista como um recomeço muito necessário, após seu desentendimento de grande repercussão com Ruben Amorim no Manchester United. No entanto, o período de lua de mel do ponta no oeste de Londres definitivamente chegou ao fim. O jogador da seleção argentina não conseguiu garantir uma vaga definitiva no time titular durante uma temporada turbulenta.

Estatisticamente, o jogador de 21 anos ficou aquém das expectativas. Embora tenha marcado oito gols e dado quatro assistências em 37 partidas em todas as competições pelo Chelsea, a maior parte dessa produção ocorreu em jogos de copas nacionais. Um rendimento modesto de apenas um gol em 20 partidas da Premier League gerou sérias dúvidas quanto à sua adequação a longo prazo para um clube com ambições elevadas.