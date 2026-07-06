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Alejandro Garnacho está à venda! O Chelsea está pronto para se desfazer do ponta apenas um ano após sua contratação por 40 milhões de libras do Manchester United
O Chelsea está aberto à saída de Garnacho
De acordo com o Football London, o Chelsea está totalmente preparado para autorizar a saída definitiva de Garnacho durante a janela de transferências de verão, após apenas uma temporada abaixo das expectativas em Londres. O ponta de 22 anos não conseguiu, de forma alguma, convencer a diretoria do Stamford Bridge de que é uma opção de longo prazo para o projeto, após sua transferência de grande repercussão do United no verão passado, por 40 milhões de libras.
Apesar de ter assinado um contrato extraordinariamente longo, que o vincula ao clube até 2032, o jogador da seleção argentina acabou ficando à margem do time titular. Garnacho somou 43 partidas em sua temporada de estreia, mas não conseguiu, de forma alguma, garantir uma vaga de titular, enquanto lidava com um cenário caótico na comissão técnica, que viu três treinadores diferentes ocuparem o banco de reservas de Stamford Bridge.
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A reputação de Garnacho continua sólida na Itália
Garnacho foi transferido para o Chelsea no verão passado em uma negociação no valor aproximado de 40 milhões de libras, que incluía uma cláusula de 10% sobre futuras vendas para o United. No entanto, o retorno sobre o investimento tem sido mínimo. O ponta marcou apenas oito gols em todas as competições, com um único gol na Premier League e outro na Liga dos Campeões. Não é apenas a falta de gols que tem frustrado a diretoria do Chelsea, mas também uma inconsistência geral no desempenho, o que o fez perder espaço na equipe.
Apesar das dificuldades na Inglaterra, o valor de Garnacho continua alto na Itália, tendo sido especulado uma transferência para o Napoli, a Juventus e o AC Milan, enquanto a Roma também está interessada em garantir seus serviços por meio de um contrato de empréstimo.
O Chelsea aceita apenas ofertas definitivas
A equipe de contratações do Chelsea adotou uma postura inflexível. Os Blues rejeitarão categoricamente quaisquer propostas de empréstimo temporário, optando por considerar apenas ofertas definitivas e permanentes para recuperar seu investimento inicial.
Uma longa fila de possíveis interessados europeus está atualmente acompanhando a situação precária de Garnacho, embora as negociações formais entre os clubes ainda não tenham começado oficialmente. O time londrino está satisfeito em esperar o momento certo, confiante de que o potencial bruto e a idade do atacante acabarão por gerar ofertas concretas e vantajosas à medida que o mercado de verão começar a ganhar ritmo.
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Tyrique George fecha contrato com o Everton
A decisão de dispensar Garnacho coincide com uma ampla e agressiva reformulação do elenco, destinada a equilibrar as contas e otimizar o elenco da equipe principal. O também ponta-esquerda e ex-aluno da academia de Cobham, Tyrique George, já passou nos exames médicos antes de sua transferência definitiva para o Everton, após uma passagem bem-sucedida por empréstimo em Merseyside durante a segunda metade da última temporada.
O Chelsea também deixou claro que vários nomes de destaque do time principal – incluindo Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen, Andrey Santos, Malo Gusto e, possivelmente, até mesmo o craque do meio-campo Enzo Fernández – terão permissão para sair, desde que seja oferecido o preço certo.
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