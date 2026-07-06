Alejandro Garnacho está à venda! O Chelsea está pronto para se desfazer do ponta apenas um ano após sua contratação por 40 milhões de libras do Manchester United

De acordo com o Football London, o Chelsea está totalmente preparado para autorizar a saída definitiva de Garnacho durante a janela de transferências de verão, após apenas uma temporada abaixo das expectativas em Londres. O ponta de 22 anos não conseguiu, de forma alguma, convencer a diretoria do Stamford Bridge de que é uma opção de longo prazo para o projeto, após sua transferência de grande repercussão do United no verão passado, por 40 milhões de libras.

Apesar de ter assinado um contrato extraordinariamente longo, que o vincula ao clube até 2032, o jogador da seleção argentina acabou ficando à margem do time titular. Garnacho somou 43 partidas em sua temporada de estreia, mas não conseguiu, de forma alguma, garantir uma vaga de titular, enquanto lidava com um cenário caótico na comissão técnica, que viu três treinadores diferentes ocuparem o banco de reservas de Stamford Bridge.



