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Alejandro Garnacho é comparado a Anthony Gordon em meio a rumores de que o Chelsea pretende se livrar do ex-ala do Manchester United, comprado por 40 milhões de libras
Gols e assistências: o histórico de Garnacho no Chelsea
Isso porque o atacante de 22 anos não conseguiu causar o impacto desejado no oeste de Londres. Após sua transferência milionária do Manchester United, ele registrou apenas oito gols e quatro assistências em 43 partidas na temporada 2025-26.
Garnacho parecia, por vezes, com falta de confiança e de ideias, e as defesas adversárias tiveram mais facilidade do que o esperado para neutralizá-lo e conter a ameaça que seus passos ágeis e sua corrida vigorosa já representaram em Old Trafford.
Uma saída amarga do chamado “Teatro dos Sonhos” parece não ter ajudado em nada o jogador, que foi preterido para a Copa do Mundo de 2026, já que tem sido difícil recuperar a melhor forma desde que fez as malas para a capital inglesa.
Há especulações de que o Chelsea possa estar disposto a cortar as perdas com Garnacho, caso sejam apresentadas ofertas nas próximas semanas, já que qualquer venda permitiria ao clube liberar recursos e espaço em um elenco que já está superlotado.
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O Chelsea deveria considerar ofertas de transferência pelo Garnacho?
Questionado sobre se o Blues deveria ou não considerar ofertas, o ex-atacante do Blues Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 — disse ao GOAL: “As preocupações sobre a maneira como ele deixou o Manchester United. Sempre gosto de relembrar o período em que ele deixou o Manchester United. Ele deixou bem claro que queria sair, e havia [Erik] ten Hag, que tinha um certo desentendimento, e depois Ruben Amorim, e tudo ficou meio confuso em relação ao Garnacho.
“Pela maneira como ele agiu, não achei que ele se comportasse como um rapaz que quisesse ficar em Old Trafford; acho que ele achava que a grama era mais verde em outro lugar e viu a oportunidade de ir para o Chelsea.
“E digam o que disserem, quer as pessoas gostem ou não, muitos jogadores estrangeiros gostam de morar em Londres. É assim mesmo. Tente convencer um rapaz a ir para o Sunderland ou para o Newcastle em vez de vir para Londres, onde eles podem viajar livremente de um lado para outro e ficar mais perto da França ou da Espanha. Claro que dá para ir de Newcastle até a Espanha e a França, mas é diferente. Eles acham que é simplesmente mais confortável.
“Digo isso porque estive em Marselha, fui para Nancy e acabei morando em Paris. Não fiquei em Nancy depois que parei de jogar. Fui para Paris porque queria conhecer a cidade. É isso que a gente faz com as capitais, não é? Acabamos sendo atraídos por elas. Então, acho que ele se deixou levar por isso, mas seu desempenho tem sido ruim.”
Considera-se que Garnacho e Gordon não têm um plano B
Cascarino continuou falando sobre Garnacho, que é considerado parte de um grupo de talentos ao lado do recém-contratado do Barcelona, Gordon — com ambos aparentemente sem um plano B em suas respectivas jogadas pelas laterais: “Acho que ele é muito unidimensional. Ele tem um pouco de Anthony Gordon nele. A única coisa que ele quer fazer é, literalmente, partir para cima de um zagueiro. E se ele não consegue levá-lo a melhor rapidamente, parece que não tem mais nada a oferecer no seu jogo.
“Para mim, Anthony Gordon é um pouco assim. Vimos no segundo jogo pela Inglaterra, quando o lateral-direito literalmente o parou em todas as oportunidades. Era o lateral-direito de Gana e ele não conseguiu levá-lo a melhor. E foi só isso.
“Acho que o Garnacho, na verdade, era um pouco assim. Eu o assisti várias vezes no Chelsea e vi ele avançar e passar por alguns bons laterais-direitos. E ele nunca alterou nem um pouco seu estilo de jogo, o que eu acho que, como ponta, você precisa fazer.”
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Garnacho não foi convocado pela Argentina para a Copa do Mundo
Gordon fez o suficiente para garantir sua transferência do Newcastle para o Camp Nou e atualmente faz parte da seleção inglesa na fase final da Copa do Mundo. Garnacho está tendo que acompanhar o torneio de longe, enquanto Lionel Messi e companhia buscam defender o título mundial da Argentina.
Resta saber o que o futuro a curto e longo prazo reserva para o atacante, que não está em boa fase, com um contrato válido até 2032 — do qual ainda faltam seis anos para vencer —, o que coloca o Chelsea diante de decisões importantes ao iniciar uma nova era sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso.