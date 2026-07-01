Alejandro Garnacho é comparado a Anthony Gordon em meio a rumores de que o Chelsea pretende se livrar do ex-ala do Manchester United, comprado por 40 milhões de libras

Questionado sobre se o Blues deveria ou não considerar ofertas, o ex-atacante do Blues Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 — disse ao GOAL: “As preocupações sobre a maneira como ele deixou o Manchester United. Sempre gosto de relembrar o período em que ele deixou o Manchester United. Ele deixou bem claro que queria sair, e havia [Erik] ten Hag, que tinha um certo desentendimento, e depois Ruben Amorim, e tudo ficou meio confuso em relação ao Garnacho.

“Pela maneira como ele agiu, não achei que ele se comportasse como um rapaz que quisesse ficar em Old Trafford; acho que ele achava que a grama era mais verde em outro lugar e viu a oportunidade de ir para o Chelsea.

“E digam o que disserem, quer as pessoas gostem ou não, muitos jogadores estrangeiros gostam de morar em Londres. É assim mesmo. Tente convencer um rapaz a ir para o Sunderland ou para o Newcastle em vez de vir para Londres, onde eles podem viajar livremente de um lado para outro e ficar mais perto da França ou da Espanha. Claro que dá para ir de Newcastle até a Espanha e a França, mas é diferente. Eles acham que é simplesmente mais confortável.

“Digo isso porque estive em Marselha, fui para Nancy e acabei morando em Paris. Não fiquei em Nancy depois que parei de jogar. Fui para Paris porque queria conhecer a cidade. É isso que a gente faz com as capitais, não é? Acabamos sendo atraídos por elas. Então, acho que ele se deixou levar por isso, mas seu desempenho tem sido ruim.”