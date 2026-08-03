A ida de Garnacho para o Villa Park é um empréstimo de uma temporada, mas inclui uma importante cláusula de obrigação de compra condicional de £ 43 milhões com base em metas de jogos disputados. Em sua primeira entrevista desde que chegou ao clube, o ponta foi sincero sobre por que sentiu a necessidade de deixar o Chelsea.

"Acho que também é importante jogar competições europeias", disse. "Eu estava procurando um clube para ganhar confiança e tentar ser o jogador que eu era há anos, desde meus primeiros anos no Manchester United.

"Chegar para jogar a Champions League também é importante, fazer parte disso, e a Champions League é a melhor. Vamos disputá-la nesta temporada. Estou muito feliz e espero que possamos fazer algo importante."

A influência de Emery também foi um fator decisivo para o argentino escolher o Villa em vez de outros possíveis interessados neste verão europeu. Garnacho revelou que o treinador espanhol teve papel importante em convencê-lo a se transferir para o Villa Park, explicando que Emery "me deu essa confiança, essa confiança para estar aqui".