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Alejandro Garnacho alfineta o Chelsea de forma brutal após estrear pelo Aston Villa em turnê de pré-temporada
Garnacho começa com tudo na Indonésia
Garnacho fez sua primeira aparição com a camisa do Aston Villa quando a equipe de Unai Emery abriu sua turnê de pré-temporada com uma confortável vitória por 3 a 1 sobre o Indonesia All Stars, no Estádio Gelora Bung Karno. O jogador de 22 anos recebeu uma vaga entre os titulares pelo lado esquerdo e atuou por 45 minutos antes de ser substituído no intervalo, em uma partida na qual Emi Buendia, Ross Barkley e Brian Madjo balançaram as redes.
O ponta busca revitalizar a carreira depois de uma transferência de £ 40 milhões do Manchester United para o Chelsea que não decolou. Apesar das dificuldades para manter regularidade em Londres, o técnico do Villa, Emery, claramente acredita que o jovem pode ser um diferencial para sua equipe nesta temporada.
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Alfinetada nas redes sociais em Stamford Bridge
Após a partida, Garnacho recorreu ao Instagram para compartilhar suas impressões sobre a estreia, mas sua escolha de palavras levantou suspeitas entre os torcedores do Chelsea. Ao lado de uma foto da partida na Indonésia, o internacional argentino escreveu em seu story no Instagram: "Até breve, Bangkok. Primeiro jogo como titular depois de três meses. Feliz por estar curtindo o futebol novamente. Um por cento a cada dia. Obrigado, Indonésia!"Instagram
Por que Garnacho escolheu a mudança para o Villa Park
A ida de Garnacho para o Villa Park é um empréstimo de uma temporada, mas inclui uma importante cláusula de obrigação de compra condicional de £ 43 milhões com base em metas de jogos disputados. Em sua primeira entrevista desde que chegou ao clube, o ponta foi sincero sobre por que sentiu a necessidade de deixar o Chelsea.
"Acho que também é importante jogar competições europeias", disse. "Eu estava procurando um clube para ganhar confiança e tentar ser o jogador que eu era há anos, desde meus primeiros anos no Manchester United.
"Chegar para jogar a Champions League também é importante, fazer parte disso, e a Champions League é a melhor. Vamos disputá-la nesta temporada. Estou muito feliz e espero que possamos fazer algo importante."
A influência de Emery também foi um fator decisivo para o argentino escolher o Villa em vez de outros possíveis interessados neste verão europeu. Garnacho revelou que o treinador espanhol teve papel importante em convencê-lo a se transferir para o Villa Park, explicando que Emery "me deu essa confiança, essa confiança para estar aqui".
- Sportimage
Emery encantado com a nova contratação
Essa admiração é claramente mútua, com o técnico do Aston Villa sendo rápido ao expressar seu entusiasmo por garantir o ponta argentino. Em entrevista à mídia do clube, Emery elogiou o talento de Garnacho e sua vontade de se juntar ao clube: "Estamos encantados com Alejandro. Ele é muito talentoso, jovem, e nos mostrou sua vontade de ajudar o nosso projeto. Estamos realmente felizes."
Desde então, o foco passou a ser integrar esses novos reforços em campo. Após o amistoso em Jacarta, Emery seguiu otimista em relação à evolução da equipe e à integração das novas contratações.
"Estamos felizes e nos sentindo confortáveis aqui", disse Emery à VillaTV. "Depois das duas primeiras semanas, fizemos nosso trabalho em Birmingham. Agora, esta preparação está sendo importante, como vamos ganhar condicionamento, nos adaptar com os novos jogadores... Quero dizer a todos os nossos torcedores: estamos voltando novamente com um novo espírito, um novo capítulo que vamos viver neste ano. Realmente, estou animado."
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