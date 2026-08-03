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Muhammad Zaki

Traduzido por

Alejandro Garnacho alfineta o Chelsea de forma brutal após estrear pelo Aston Villa em turnê de pré-temporada

A. Garnacho
Chelsea
Aston Villa
Amistosos de clubes
Premier League

Alejandro Garnacho parece ter dado uma alfinetada direta no clube ao qual pertence, o Chelsea, depois de fazer sua estreia pelo Aston Villa durante a turnê de pré-temporada em Jacarta. O ponta argentino, que concluiu uma transferência por empréstimo para o Villa Park neste verão, sugeriu que finalmente está reencontrando a felicidade longe do oeste de Londres.

  • Garnacho começa com tudo na Indonésia

    Garnacho fez sua primeira aparição com a camisa do Aston Villa quando a equipe de Unai Emery abriu sua turnê de pré-temporada com uma confortável vitória por 3 a 1 sobre o Indonesia All Stars, no Estádio Gelora Bung Karno. O jogador de 22 anos recebeu uma vaga entre os titulares pelo lado esquerdo e atuou por 45 minutos antes de ser substituído no intervalo, em uma partida na qual Emi Buendia, Ross Barkley e Brian Madjo balançaram as redes.

    O ponta busca revitalizar a carreira depois de uma transferência de £ 40 milhões do Manchester United para o Chelsea que não decolou. Apesar das dificuldades para manter regularidade em Londres, o técnico do Villa, Emery, claramente acredita que o jovem pode ser um diferencial para sua equipe nesta temporada.


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    Alfinetada nas redes sociais em Stamford Bridge

    Após a partida, Garnacho recorreu ao Instagram para compartilhar suas impressões sobre a estreia, mas sua escolha de palavras levantou suspeitas entre os torcedores do Chelsea. Ao lado de uma foto da partida na Indonésia, o internacional argentino escreveu em seu story no Instagram: "Até breve, Bangkok. Primeiro jogo como titular depois de três meses. Feliz por estar curtindo o futebol novamente. Um por cento a cada dia. Obrigado, Indonésia!"

    Alejandro Garnacho Aston VillaInstagram


  • Por que Garnacho escolheu a mudança para o Villa Park

    A ida de Garnacho para o Villa Park é um empréstimo de uma temporada, mas inclui uma importante cláusula de obrigação de compra condicional de £ 43 milhões com base em metas de jogos disputados. Em sua primeira entrevista desde que chegou ao clube, o ponta foi sincero sobre por que sentiu a necessidade de deixar o Chelsea.

    "Acho que também é importante jogar competições europeias", disse. "Eu estava procurando um clube para ganhar confiança e tentar ser o jogador que eu era há anos, desde meus primeiros anos no Manchester United.

    "Chegar para jogar a Champions League também é importante, fazer parte disso, e a Champions League é a melhor. Vamos disputá-la nesta temporada. Estou muito feliz e espero que possamos fazer algo importante."

    A influência de Emery também foi um fator decisivo para o argentino escolher o Villa em vez de outros possíveis interessados neste verão europeu. Garnacho revelou que o treinador espanhol teve papel importante em convencê-lo a se transferir para o Villa Park, explicando que Emery "me deu essa confiança, essa confiança para estar aqui".

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    Emery encantado com a nova contratação

    Essa admiração é claramente mútua, com o técnico do Aston Villa sendo rápido ao expressar seu entusiasmo por garantir o ponta argentino. Em entrevista à mídia do clube, Emery elogiou o talento de Garnacho e sua vontade de se juntar ao clube: "Estamos encantados com Alejandro. Ele é muito talentoso, jovem, e nos mostrou sua vontade de ajudar o nosso projeto. Estamos realmente felizes."

    Desde então, o foco passou a ser integrar esses novos reforços em campo. Após o amistoso em Jacarta, Emery seguiu otimista em relação à evolução da equipe e à integração das novas contratações.

    "Estamos felizes e nos sentindo confortáveis aqui", disse Emery à VillaTV. "Depois das duas primeiras semanas, fizemos nosso trabalho em Birmingham. Agora, esta preparação está sendo importante, como vamos ganhar condicionamento, nos adaptar com os novos jogadores... Quero dizer a todos os nossos torcedores: estamos voltando novamente com um novo espírito, um novo capítulo que vamos viver neste ano. Realmente, estou animado."

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