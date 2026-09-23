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Alejandro Garnacho a caminho de uma surpreendente transferência para La Liga? Jogador emprestado pelo Chelsea é ligado a retorno após pesadelo no Aston Villa
Um começo de pesadelo no Villa Park
Garnacho mal entrou em campo pelo time de Emery desde que chegou por empréstimo de uma temporada vindo do Chelsea. O ponta de 22 anos soma apenas 31 minutos de futebol competitivo e seguiu no banco de reservas nos últimos três jogos do Villa. Ele só entrou na lista para a partida na recente vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham por causa de uma lesão do ponta brasileiro Alysson.
Uma transferência em definitivo de £ 43 milhões depende de condições relacionadas ao desempenho que o Chelsea anteriormente classificou como fáceis de serem atingidas. No entanto, diante de sua situação atual nas Midlands, acionar essa cláusula agora parece altamente improvável. Nenhum dos clubes procura atualmente alterar os termos do acordo.
Segundo o Daily Mail, clubes da Espanha monitoram de perto a situação. Uma mudança para La Liga representaria um retorno a um território familiar para o internacional argentino, que nasceu em Madri e se desenvolveu na base do Atlético de Madrid antes de se juntar ao Manchester United em 2020.
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Concorrência acirrada e exílio no Chelsea
O ponta se vê firmemente no fim da hierarquia no Villa Park. Emery tem dado grande preferência a talentos emergentes, com o jovem George Hemmings se destacando pelo lado esquerdo, enquanto Emi Buendia, Ibrahim Mbaye e John McGinn atualmente estão todos à frente de Garnacho nos planos do treinador.
Essa falta de tempo de jogo agrava uma queda dramática de prestígio para o atacante. Depois de se firmar em Old Trafford com 26 gols em 144 partidas, ele garantiu uma transferência de £ 40 milhões para Stamford Bridge no verão passado.
Apesar de ter marcado oito gols em 43 jogos pelo Chelsea em sua temporada de estreia, apenas um foi na Premier League. Com Xabi Alonso assumindo o comando no oeste de Londres, Garnacho foi rapidamente informado de que não fazia parte do novo projeto. Essa diretriz levou ao seu atual período no Aston Villa, apesar de o atacante ainda ter quase seis anos restantes em seu contrato com o Chelsea.
Emery pede paciência e muito trabalho
Falando após a vitória do Aston Villa sobre o Coventry na Copa da Liga, Emery abordou o papel periférico de Garnacho, pedindo que o jogador emprestado trabalhasse duro para conquistar seu espaço. O técnico espanhol destacou a necessidade de paciência após uma pré-temporada prejudicada.
"Continue trabalhando. Trabalhe, trabalhe, treine, trabalhe", disse Emery aos repórteres. "Quando ele puder ter minutos para jogar, tente jogar bem. Ele está evoluindo, mas temos jogadores à frente dele agora. George está jogando de forma fantástica. Alysson também está entendendo bem as coisas e está nos dando coisas que eu quero. Mbaye também respondeu bem."
O treinador do Villa reforçou seu desejo por uma forte competição interna, acrescentando: "Queremos um time competitivo e jogadores para competir no estilo que temos. Garnacho está um pouco atrás por causa de algumas circunstâncias que tivemos na pré-temporada. É hora de ter paciência pelo tempo de que ele precisa."
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Concentração crucial em Sevilha
Fora da convocação mais recente da Argentina, Garnacho viajará com o Aston Villa para um período de treinos no meio da temporada em Sevilha durante a pausa internacional. A viagem representa uma janela vital para o atacante impressionar Emery e recuperar seu período de empréstimo antes da retomada das competições domésticas.
O Villa enfrenta um intervalo de quase três semanas antes de receber o Brentford na Premier League em 10 de outubro. Na sequência, receberá o Fenerbahce em sua estreia em casa na Champions League, uma sequência apertada em que a rotação do elenco pode finalmente dar a Garnacho uma tábua de salvação para salvar sua temporada.
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