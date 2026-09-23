Garnacho mal entrou em campo pelo time de Emery desde que chegou por empréstimo de uma temporada vindo do Chelsea. O ponta de 22 anos soma apenas 31 minutos de futebol competitivo e seguiu no banco de reservas nos últimos três jogos do Villa. Ele só entrou na lista para a partida na recente vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham por causa de uma lesão do ponta brasileiro Alysson.

Uma transferência em definitivo de £ 43 milhões depende de condições relacionadas ao desempenho que o Chelsea anteriormente classificou como fáceis de serem atingidas. No entanto, diante de sua situação atual nas Midlands, acionar essa cláusula agora parece altamente improvável. Nenhum dos clubes procura atualmente alterar os termos do acordo.

Segundo o Daily Mail, clubes da Espanha monitoram de perto a situação. Uma mudança para La Liga representaria um retorno a um território familiar para o internacional argentino, que nasceu em Madri e se desenvolveu na base do Atlético de Madrid antes de se juntar ao Manchester United em 2020.



