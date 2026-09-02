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Alegria no último dia da janela para o Ipswich! O Ipswich contrata o atacante do Burnley Zian Flemming em transferência de £ 20 milhões
Tractor Boys contratam Flemming
O Ipswich concluiu no último dia da janela a contratação do atacante holandês Flemming, vindo do Burnley. De acordo com a BBC Sport, os Tractor Boys acertaram uma taxa de £ 20 milhões, com o jogador de 28 anos assinando contrato por quatro temporadas. Ele chega como o 12º reforço de verão do clube e vestirá a camisa 9 em Portman Road.
- Getty Images Sport
Atacante holandês mira causar impacto
Flemming expressou sua satisfação por garantir um retorno imediato à elite após o rebaixamento do Burnley na temporada passada. Em entrevista ao site oficial do clube, ele disse: "Estou muito orgulhoso de assinar com o Ipswich Town. Joguei na Premier League na temporada passada e gostei muito da minha primeira temporada no mais alto nível, competindo contra os melhores jogadores e times do mundo, então estou muito feliz por agora estar de volta lá com um grande clube como o Ipswich. Vou dar tudo de mim toda vez que entrar em campo e mal posso esperar para conhecer os torcedores. O primeiro jogo é na sexta-feira contra o Liverpool, o que será muito em breve, e estou animado para começar."
O'Neil elogia contratação de peso
O técnico do Ipswich, Gary O'Neil, deu as boas-vindas ao atacante depois que ele marcou 11 gols na última temporada da Premier League e balançou as redes três vezes em quatro partidas no início da campanha atual. Ele acrescentou: "Zian é um jogador que teve uma primeira temporada impressionante na Premier League e estamos muito satisfeitos por tê-lo trazido para o clube. Ele tem qualidade e experiência, e começou bem a nova temporada, então é um grande reforço para o grupo à medida que fortalecemos ainda mais o elenco."
- Getty Images Sport
Portman Road aguarda o Liverpool
O atacante holandês pode ser lançado diretamente em campo neste fim de semana, quando o Ipswich abrir a rodada da Premier League. O Ipswich recebe o Liverpool em Portman Road na noite de sexta-feira, em sua terceira partida na liga na temporada. Um difícil confronto em casa vai proporcionar um teste imediato da capacidade do novo reforço de fazer gols, enquanto O'Neil busca aumentar a produção ofensiva de sua equipe.
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