Flemming expressou sua satisfação por garantir um retorno imediato à elite após o rebaixamento do Burnley na temporada passada. Em entrevista ao site oficial do clube, ele disse: "Estou muito orgulhoso de assinar com o Ipswich Town. Joguei na Premier League na temporada passada e gostei muito da minha primeira temporada no mais alto nível, competindo contra os melhores jogadores e times do mundo, então estou muito feliz por agora estar de volta lá com um grande clube como o Ipswich. Vou dar tudo de mim toda vez que entrar em campo e mal posso esperar para conhecer os torcedores. O primeiro jogo é na sexta-feira contra o Liverpool, o que será muito em breve, e estou animado para começar."