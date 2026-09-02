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Adhe Makayasa

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Alegria no último dia da janela para o Ipswich! O Ipswich contrata o atacante do Burnley Zian Flemming em transferência de £ 20 milhões

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Z. Flemming
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O Ipswich Town concluiu a contratação do atacante holandês Zian Flemming, do Burnley, por £ 20 milhões, no último dia da janela de transferências. O centroavante de 28 anos assinou contrato de quatro anos em Portman Road para se tornar o 12º reforço do clube no verão, ficando com a camisa 9 para reforçar as opções ofensivas do Ipswich Town na atual campanha da Premier League.

  • Tractor Boys contratam Flemming

    O Ipswich concluiu no último dia da janela a contratação do atacante holandês Flemming, vindo do Burnley. De acordo com a BBC Sport, os Tractor Boys acertaram uma taxa de £ 20 milhões, com o jogador de 28 anos assinando contrato por quatro temporadas. Ele chega como o 12º reforço de verão do clube e vestirá a camisa 9 em Portman Road.

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  • Burnley v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Atacante holandês mira causar impacto

    Flemming expressou sua satisfação por garantir um retorno imediato à elite após o rebaixamento do Burnley na temporada passada. Em entrevista ao site oficial do clube, ele disse: "Estou muito orgulhoso de assinar com o Ipswich Town. Joguei na Premier League na temporada passada e gostei muito da minha primeira temporada no mais alto nível, competindo contra os melhores jogadores e times do mundo, então estou muito feliz por agora estar de volta lá com um grande clube como o Ipswich. Vou dar tudo de mim toda vez que entrar em campo e mal posso esperar para conhecer os torcedores. O primeiro jogo é na sexta-feira contra o Liverpool, o que será muito em breve, e estou animado para começar."

  • O'Neil elogia contratação de peso

    O técnico do Ipswich, Gary O'Neil, deu as boas-vindas ao atacante depois que ele marcou 11 gols na última temporada da Premier League e balançou as redes três vezes em quatro partidas no início da campanha atual. Ele acrescentou: "Zian é um jogador que teve uma primeira temporada impressionante na Premier League e estamos muito satisfeitos por tê-lo trazido para o clube. Ele tem qualidade e experiência, e começou bem a nova temporada, então é um grande reforço para o grupo à medida que fortalecemos ainda mais o elenco."

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    Portman Road aguarda o Liverpool

    O atacante holandês pode ser lançado diretamente em campo neste fim de semana, quando o Ipswich abrir a rodada da Premier League. O Ipswich recebe o Liverpool em Portman Road na noite de sexta-feira, em sua terceira partida na liga na temporada. Um difícil confronto em casa vai proporcionar um teste imediato da capacidade do novo reforço de fazer gols, enquanto O'Neil busca aumentar a produção ofensiva de sua equipe.

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