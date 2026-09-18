AFP
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Alegria em dobro! Ruben van Bommel e Gjivai Zechiel são convocados pela Holanda, enquanto Xavi aposta em sangue novo para duelo com a Alemanha
Xavi convoca sua primeira seleção da Holanda com dois estreantes
O novo técnico da Holanda, Xavi Hernandez, revelou oficialmente sua primeira lista de 26 jogadores para a próxima campanha da Liga das Nações da Uefa. O espanhol de 46 anos, que assumiu o comando em agosto ao lado dos assistentes Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij e Adil Ramzi, deu as primeiras convocações para a seleção principal a Ruben van Bommel e Gjivai Zechiel.
A lista completa é composta por Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen e Gjivai Zechiel.
Os jogadores vão se apresentar na sede da seleção em Zeist na tarde de segunda-feira, 21 de setembro.
Xavi destaca a profundidade do elenco e os objetivos de avaliação
Xavi explicou que a convocação de 26 jogadores oferece uma flexibilidade vital para uma exigente janela internacional com quatro partidas em duas semanas. Trabalhando com toda a sua comissão técnica, o treinador quer avaliar cada jogador em um ambiente competitivo.
O ex-treinador do Barcelona enfatizou a importância do contato próximo durante suas primeiras semanas no cargo.
"Tendo em vista a programação de quatro partidas, um elenco de 26 jogadores nos oferece opções e flexibilidade suficientes", afirmou Xavi. "Ao mesmo tempo, esse tamanho de grupo nos permite trabalhar de forma direcionada e avaliar todos os jogadores de maneira minuciosa. É valioso vê-los de perto e conhecê-los melhor."
Van Bommel e Zechiel trazem tradição e versatilidade
O ponta esquerda do PSV Ruben van Bommel, conhecido por sua aceleração explosiva e pelas infiltrações na área, carrega uma excepcional bagagem internacional. O ex-internacional da seleção sub-20 da Holanda é filho do finalista da Copa do Mundo de 2010 Mark van Bommel e neto do ex-técnico da Oranje Bert van Marwijk.
O meio-campista do Feyenoord Gjivai Zechiel também sobe ao time principal após atuações de destaque pela seleção sub-21 da Holanda, incluindo um gol contra a Eslováquia em novembro de 2024.
Ambos os jovens talentos oferecem opções de perfil dinâmico no meio-campo e no ataque para o esquema tático de Xavi.
Holanda se prepara para uma extenuante sequência de jogos da Liga das Nações
A Holanda abre sua campanha no Grupo 2 da Liga das Nações A na quinta-feira, 24 de setembro, contra a Alemanha, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. A equipe depois viaja para Belgrado três dias depois para enfrentar a Sérvia no domingo, 27 de setembro.
A janela internacional continua na quinta-feira, 1º de outubro, fora de casa contra a Grécia, em Tessalônica.
Os holandeses completam sua sequência de quatro partidas no domingo, 4 de outubro, recebendo a Sérvia em Eindhoven.
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