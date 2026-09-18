O novo técnico da Holanda, Xavi Hernandez, revelou oficialmente sua primeira lista de 26 jogadores para a próxima campanha da Liga das Nações da Uefa. O espanhol de 46 anos, que assumiu o comando em agosto ao lado dos assistentes Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij e Adil Ramzi, deu as primeiras convocações para a seleção principal a Ruben van Bommel e Gjivai Zechiel.

A lista completa é composta por Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen e Gjivai Zechiel.

Os jogadores vão se apresentar na sede da seleção em Zeist na tarde de segunda-feira, 21 de setembro.



