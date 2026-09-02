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FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-STRASBOURGAFP
Adhe Makayasa

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Alegria em dobro para o Crystal Palace! Crystal Palace garante Ben Chilwell e Quinten Timber em investidas dramáticas após o prazo final

Mercado da bola
B. Chilwell
Q. Timber
D. Osorio
Crystal Palace
Premier League
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
Strasbourg

O Crystal Palace deu um golpe dramático no último dia da janela de transferências ao confirmar as contratações em definitivo de Ben Chilwell e Quinten Timber. As duas negociações de alto nível foram finalizadas após o prazo oficial das 23h BST por meio do envio da documentação, reforçando significativamente o elenco de Pierre Sage antes de uma desgastante campanha doméstica.

  • Crystal Palace garante contratações de última hora

    O Palace concluiu os acordos em definitivo pelo lateral-esquerdo inglês Chilwell e pelo meio-campista Neherlands Timber após enviar a documentação dos negócios à Premier League antes do prazo final. Chilwell retorna em definitivo a Selhurst Park vindo do clube francês RC Strasbourg, enquanto Timber chega do Marseille com contrato de cinco anos. Ao lado da dupla internacional, o Crystal Palace também garantiu o ponta chileno Dario Osorio por empréstimo de uma temporada do clube dinamarquês FC Midtjylland.

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  • Crystal Palace FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chilwell saboreia retorno a Londres

    Depois de um empréstimo bem-sucedido que incluiu a conquista da FA Cup em 2025, Chilwell voltou a Selhurst Park e compartilhou sua alegria: "É incrível estar de volta. É bom ver alguns rostos conhecidos, e estou realmente muito animado para voltar, ver os rapazes e os torcedores, e começar de novo."

    O lateral de 29 anos, que soma 21 partidas pela seleção principal da Inglaterra, já atuou por Chelsea, Leicester City e Huddersfield Town antes de passar a última temporada na Ligue 1 com o Strasbourg.

  • Timber reforça a profundidade do meio-campo

    A chegada de Timber acrescenta qualidade técnica significativa e presença física às opções de meio-campo do campeão da Conference League. O meio-campista de 25 anos, cujo irmão gêmeo Jurrien joga pelo Arsenal, soma 13 partidas pela seleção da Holanda e representou a equipe na Copa do Mundo deste verão. Sua ida para o sul de Londres representa um grande passo rumo à Premier League após uma série de atuações consistentes pelo Marseille em competição europeia.

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  • Crystal Palace v AlUla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Crystal Palace busca os primeiros pontos

    O time de Sage viaja para Craven Cottage para enfrentar o Fulham na Premier League no sábado, em busca de uma resposta imediata a um início difícil. O Palace está desesperado para conquistar seus primeiros pontos e sua primeira vitória na temporada após sofrer uma derrota por 2 a 0 para o Everton e uma goleada por 4 a 1 para o Manchester City. Integrar rapidamente os novos reforços, como Chilwell e Timber, será vital para Sage, que busca estabilizar a equipe antes da pausa internacional.