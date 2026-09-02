Depois de um empréstimo bem-sucedido que incluiu a conquista da FA Cup em 2025, Chilwell voltou a Selhurst Park e compartilhou sua alegria: "É incrível estar de volta. É bom ver alguns rostos conhecidos, e estou realmente muito animado para voltar, ver os rapazes e os torcedores, e começar de novo."

O lateral de 29 anos, que soma 21 partidas pela seleção principal da Inglaterra, já atuou por Chelsea, Leicester City e Huddersfield Town antes de passar a última temporada na Ligue 1 com o Strasbourg.