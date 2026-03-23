Alegria com a demissão de Lukas Kwasniok? Said El Mala causa polêmica no 1. FC Köln

A relação entre El Mala e Kwasniok, em particular, deteriorou-se visivelmente ao longo da temporada. Na primeira metade da temporada, Kwasniok muitas vezes colocou o jogador de 19 anos apenas como reserva, apesar de seu grande impacto ofensivo — para grande incompreensão dos próprios torcedores. “Sou um companheiro de Said e não seu fã”, disse Kwasniok, por exemplo, em janeiro, explicando que El Mala “ainda não estava pronto” para jogar todas as partidas desde o início. Por isso, ele queria que o jovem decidisse os jogos saindo do banco.

“Tivemos nossa melhor fase nesta temporada quando nos concentramos em começar contra as equipes de forma a trabalhar duro e colocar em campo jogadores capazes de fazer o trabalho pesado, e no final, com alguns jogadores mais criativos em campo, decidir os jogos a nosso favor. Essa era a ideia”, disse Kwasniok em outra ocasião sobre a duvidosa “degradação” de seu “artista”, que teve um impacto muito negativo para El Malas na seleção nacional.

Pois o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, seguiu a narrativa de Kwasniok e, em uma entrevista muito comentada na revista kicker, referiu-se explicitamente a isso — e ao que, em sua opinião, o diferenciava de Lennart Karl no Bayern de Munique.

“Há uma diferença entre estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann: “E essa declaração não é dirigida a Lukas Kwasniok, porque eu o conheci como um técnico que observa com precisão o que é necessário para o seu jogo, inclusive na defesa. Said precisa ter a ambição de ser titular no Colônia e jogar sempre. Mas ele joga 50%, o que é muito pouco. E isso não é culpa do treinador, como muitas vezes se pensa, mas depende dele mesmo, de quão estável ele trabalha na defesa.”