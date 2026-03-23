Said El Mala causou polêmica com uma postagem questionável nas redes sociais logo após o comunicado oficial do 1. FC Köln anunciando a demissão do técnico Lukas Kwasniok.
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Alegria com a demissão de Lukas Kwasniok? Said El Mala causa polêmica no 1. FC Köln
Às 19h08, o time da cidade da catedral divulgou, através de suas redes sociais, a suspensão de Kwasniok. Dois minutos depois, El Mala publicou um vídeo em seus canais, no qual aparece comemorando um gol ao lado de Ragnar Ache.
Alguns companheiros de equipe, entre eles Luca Waldschmidt, que havia sido retirado do elenco por Kwasniok no início do ano, curtiram a postagem. Denis Huseinbasic, que ultimamente quase não tinha espaço sob o comando de Kwasniok, chegou a comentar a postagem: “Bravo, Brate!”, escreveu ele.
Conforme reporta a Sport Bild, os assessores de algumas estrelas já teriam se reunido várias vezes nos últimos meses com o diretor esportivo Thomas Kessler para discutir os problemas entre parte do time e Kwasniok. Kessler, no entanto, manteve o treinador até que, após apenas dois pontos nos últimos três jogos e apenas duas vitórias desde o início do ano, decidiu demiti-lo.
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Declarações bombásticas: El Mala fora da seleção alemã por causa de Kwasniok?
A relação entre El Mala e Kwasniok, em particular, deteriorou-se visivelmente ao longo da temporada. Na primeira metade da temporada, Kwasniok muitas vezes colocou o jogador de 19 anos apenas como reserva, apesar de seu grande impacto ofensivo — para grande incompreensão dos próprios torcedores. “Sou um companheiro de Said e não seu fã”, disse Kwasniok, por exemplo, em janeiro, explicando que El Mala “ainda não estava pronto” para jogar todas as partidas desde o início. Por isso, ele queria que o jovem decidisse os jogos saindo do banco.
“Tivemos nossa melhor fase nesta temporada quando nos concentramos em começar contra as equipes de forma a trabalhar duro e colocar em campo jogadores capazes de fazer o trabalho pesado, e no final, com alguns jogadores mais criativos em campo, decidir os jogos a nosso favor. Essa era a ideia”, disse Kwasniok em outra ocasião sobre a duvidosa “degradação” de seu “artista”, que teve um impacto muito negativo para El Malas na seleção nacional.
Pois o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, seguiu a narrativa de Kwasniok e, em uma entrevista muito comentada na revista kicker, referiu-se explicitamente a isso — e ao que, em sua opinião, o diferenciava de Lennart Karl no Bayern de Munique.
“Há uma diferença entre estar no Bayern ou no Colônia. Ele simplesmente precisa ter mais tempo de jogo no Colônia”, esclareceu Nagelsmann: “E essa declaração não é dirigida a Lukas Kwasniok, porque eu o conheci como um técnico que observa com precisão o que é necessário para o seu jogo, inclusive na defesa. Said precisa ter a ambição de ser titular no Colônia e jogar sempre. Mas ele joga 50%, o que é muito pouco. E isso não é culpa do treinador, como muitas vezes se pensa, mas depende dele mesmo, de quão estável ele trabalha na defesa.”
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El Mala está no mesmo nível de Lennart Karl em termos de gols marcados — mas só integra a seleção sub-21
Por isso, El Mala acabou ficando de fora da última convocação da DFB antes da próxima Copa do Mundo no verão, embora tenha marcado o mesmo número de pontos (14) que Karl, que agora está prestes a fazer sua estreia pela seleção alemã, mas tenha precisado de seis jogos a menos para isso. Graças aos gols de El Mala, Kwasniok, que já havia sido criticado desde o início da temporada, especialmente pela torcida, conseguiu se manter no cargo por mais tempo.
El Mala marcou tanto contra o HSV quanto no clássico contra o Borussia Mönchengladbach. No entanto, isso não resultou em vitória, razão pela qual Kwasniok teve que deixar o cargo. O assistente técnico Rene Wagner assume agora interinamente e deve salvar o Effzeh do rebaixamento direto. Após a pausa para os jogos internacionais, o Colônia enfrenta o Eintracht Frankfurt.
Enquanto isso, as esperanças da seleção alemã sub-21 recairão sobre El Mala, que disputará duas partidas difíceis nas eliminatórias do Euro contra a Irlanda do Norte e a Grécia. No verão, uma mudança de ares poderá estar à vista para o supertalento. Recentemente, multiplicaram-se os relatos de que El Mala irá então para o Brighton & Hove Albion, na Premier League.
Said El Mala e Lennart Karl: Dados de desempenho e estatísticas
Jogadores Jogos Gols Assistências Minutos em campo Said El Mala 29 10 4 1.467 Lennart Karl 35 8 6 1.800