Aleatoriedade: Olimpia, do Paraguai, acerta a contratação de titular da Nova Zelândia na Copa do Mundo

Enquanto a Nova Zelândia iniciava sua caminhada na Copa do Mundo 2026 diante do Irã, uma negociação envolvendo um dos titulares da equipe já estava concluída nos bastidores. O lateral-direito Tim Payne, de 32 anos, acertou sua transferência para o Olimpia, do Paraguai, em uma movimentação considerada pouco convencional no mercado sul-americano.

A contratação foi revelada pelo jornalista Arturo Máximo Rubin e confirmada posteriormente pela ESPN. O negócio chamou a atenção por envolver um atleta pouco conhecido no continente, mas que despertou o interesse dos dirigentes paraguaios após ser convocado para defender a Nova Zelândia no Mundial.

Com contrato assinado e transferência finalizada antes mesmo da estreia neozelandesa na competição, Payne chegará a Assunção para reforçar um elenco que ainda sonha alto na temporada.