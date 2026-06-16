Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Haiti v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Aleatoriedade: Olimpia, do Paraguai, acerta a contratação de titular da Nova Zelândia na Copa do Mundo

Olimpia
T. Payne
Nova Zelândia
Copa do Mundo

Clube paraguaio acerta a chegada do lateral-direito Tim Payne, destaque da seleção neozelandesa, para reforçar elenco na disputa da Sul-Americana e do Campeonato Paraguaio

Enquanto a Nova Zelândia iniciava sua caminhada na Copa do Mundo 2026 diante do Irã, uma negociação envolvendo um dos titulares da equipe já estava concluída nos bastidores. O lateral-direito Tim Payne, de 32 anos, acertou sua transferência para o Olimpia, do Paraguai, em uma movimentação considerada pouco convencional no mercado sul-americano.

A contratação foi revelada pelo jornalista Arturo Máximo Rubin e confirmada posteriormente pela ESPN. O negócio chamou a atenção por envolver um atleta pouco conhecido no continente, mas que despertou o interesse dos dirigentes paraguaios após ser convocado para defender a Nova Zelândia no Mundial.

Com contrato assinado e transferência finalizada antes mesmo da estreia neozelandesa na competição, Payne chegará a Assunção para reforçar um elenco que ainda sonha alto na temporada.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-SUDAMERICANA-OLIMPIA-VASCOAFP

    Olimpia buscava alternativa para a lateral direita

    A diretoria do Olimpia vinha monitorando o mercado em busca de uma peça para ampliar as opções do técnico na lateral direita. O objetivo era encontrar um jogador capaz de disputar posição e servir como alternativa imediata ao experiente Raúl Cáceres, um dos capitães da equipe e velho conhecido do futebol brasileiro.

    Dentro desse cenário, o nome de Tim Payne surgiu como uma oportunidade interessante. Com experiência internacional e presença constante na seleção da Nova Zelândia, o defensor se encaixava no perfil procurado pelo clube.

    A negociação foi conduzida de forma discreta ao longo das últimas semanas, sem grande repercussão até a conclusão do acordo.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!
    • Publicidade
  • Haiti v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Convocação para a Copa chamou atenção dos olheiros

    Payne atuava pelo Wellington Phoenix, equipe da Nova Zelândia que disputa a principal liga da Austrália. Embora não fosse um jogador amplamente conhecido no futebol sul-americano, seu nome ganhou força após a confirmação na lista neozelandesa para a Copa do Mundo.

    A participação no torneio serviu como vitrine para o lateral, que passou a ser observado por clubes fora de seu mercado habitual. O Olimpia foi um dos que agiu rapidamente e abriu conversas com o Wellington Phoenix para viabilizar a transferência.

    Segundo as informações divulgadas, o clube paraguaio acertou os detalhes da negociação há cerca de uma semana e formalizou a assinatura de um contrato válido por um ano e meio no último domingo (14). O valor pago pela transferência não foi revelado.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Titular na estreia da Nova Zelândia

    A negociação foi concluída justamente às vésperas da estreia da Nova Zelândia na Copa do Mundo. Na última segunda-feira (15), Payne esteve entre os titulares no empate por 2 a 2 diante do Irã, pelo Grupo G.

    O lateral permaneceu em campo durante 78 minutos no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, e teve participação importante na atuação da equipe oceânica, que conquistou um ponto diante de um adversário complicado.

    A presença no Mundial reforça o currículo internacional do jogador e aumenta a expectativa em torno de sua chegada ao futebol paraguaio.

  • A-League Men Rd 26 - Macarthur FC v Wellington PhoenixGetty Images Sport

    Carreira passou por Inglaterra, Estados Unidos e Oceania

    Aos 32 anos, Tim Payne acumula uma trajetória marcada por experiências em diferentes países. O Olimpia será o sétimo clube da carreira do defensor.

    Antes de atuar pelo Wellington Phoenix, o lateral passou por Auckland City, Waitakere United e Eastern Suburbs, todos da Nova Zelândia. No exterior, vestiu as camisas do Blackburn, da Inglaterra, e do Portland Timbers 2, dos Estados Unidos.

    A experiência acumulada ao longo dos anos foi um dos fatores que pesaram na decisão da diretoria paraguaia de investir na contratação.

  • FBL-SUDAMERICANA-OLIMPIA-AUDAXAFP

    Reforço chega para um semestre decisivo

    A chegada de Payne acontece em um momento importante da temporada para o Olimpia. Além da disputa do Campeonato Paraguaio, o clube terá pela frente as fases eliminatórias da Sul-Americana.

    A equipe garantiu classificação para o mata-mata após terminar na liderança do Grupo G, chave que também contou com a presença do Vasco. Agora, o objetivo é fortalecer o elenco para buscar uma campanha de destaque na competição continental.

    Com experiência internacional e ritmo de Copa do Mundo, Tim Payne desembarca em Assunção cercado de curiosidade e com a missão de agregar profundidade ao elenco de um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano.

Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Egito crest
Egito
EGY