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FBL-2004-ITA-TRAPATTONIAFP

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Aldo Serena: “Caro Trap, que saudade daqueles olhinhos vivazes que eu não via há tanto tempo. Você me quis na Juventus e na Inter”

O ex-atacante escreve uma carta aberta ao técnico que o treinou primeiro na Juventus e depois na Inter.

Aldo Serena manda um abraço e agradece ao seu ex-técnico na Juventus e na Inter, Giovanni Trapattoni, que completou 87 anos esta semana.


O ex-atacante da Seleção escreve em uma carta aberta publicada pelo Corriere della Sera: “Olá, técnico, e desculpe-me por te tratar pelo nome, mas eu também já não sou mais um garoto. Seu aniversário, entre a foto com dois torcedores na frente da sua casa e o vídeo que você enviou para quem lhe mandou parabéns entre seus ex-jogadores, foi uma bela ocasião para reencontrar, com emoção, aqueles olhinhos vivazes que eu não via há muito tempo, aquele olhar animado de 40 anos atrás com o qual você me recebeu na Juventus e que nunca mudou. Era o verão de 1985 e você me explicava o que esperava de mim e qual era a filosofia do clube; falava comigo como se eu fosse um campeão ou como você gostaria que eu fosse, porque eu certamente não me sentia assim. Você me motivou e me fez sentir responsável. Depois daquela conversa, senti-me protagonista daquele grupo, um elemento importante no qual você depositava muita confiança. Eu não estava acostumado a ter um treinador tão comunicativo, sempre em busca de uma chave para abrir o coração dos seus jogadores. Você era surpreendente pelo respeito que demonstrava pelo trabalho de todos; falava com o mesmo tom, o mesmo respeito e a mesma disponibilidade tanto com o almoxarife quanto com o presidente.”


  • DA JUVENTUS AO INTER

    "Você me quis na Juve e depois na Inter. O nosso vínculo se tornou forte; um pouco tarde, percebi que nossa sintonia nascia de um contexto social semelhante, mesmo sendo de gerações diferentes. Assim como meus pais fizeram, você me ensinou o respeito por quem trabalha, por quem se empenha, por quem faz as coisas com consciência. Admirei a tua capacidade de mediação, a vontade de racionalizar, de dedicar tempo para não errar nas escolhas. Evitar que a pressa te leve a cair na emotividade é uma qualidade fundamental para quem, como tu, sempre liderou grupos de personalidades fortes, mas isso não te impedia de reagir às injustiças de forma decidida, porque fazia parte do teu caráter”.


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  • FUGA DO RETIRO

    "Naquela noite, durante a pré-temporada, quando saí sem avisar ninguém, arrisquei que nossa relação se rompesse completamente. Depois do jantar, saí do hotel e voltei à meia-noite. O presidente Pellegrini apareceu de surpresa no hotel para nos cumprimentar e eu não estava lá. Na manhã seguinte, você nem me dignou um olhar e, falando com a equipe no vestiário, disse: ‘Aldo faltou com o respeito a mim, a vocês e ao presidente e pagará uma multa que vai lembrar para o resto da vida’. Você não falou mais comigo a sós por mais de um mês. Você tinha me ‘desqualificado’.


    Então, num sábado à noite, você entrou no meu quarto e a sensação foi a de um olhar benevolente em seu rosto. Os cantos dos lábios um pouco mais para cima e um leve sorriso. Você me perguntou: “Por que, Aldo? Por que você fez isso comigo?” E eu: “Eu errei, treinador, não tenho atenuantes; estava passando por um momento complexo e difícil na vida”. Veio a absolvição: “Você poderia ter falado comigo, me contado o que estava acontecendo e talvez eu tivesse te dado uma permissão. Agora vamos encerrar o assunto e seguir em frente.”


  • OBRIGADO

    "Já faz muito tempo, mudamos, somos pessoas um pouco diferentes, mas o fato de termos compartilhado emoções tão envolventes nos manterá unidos para sempre. O tempo passa, estreita o horizonte, mas o tempo que passamos em harmonia e comunhão está ali, atrás de nós, para nos fazer companhia. Caro professor, você espalhou sementes de amizade por toda parte; saiba que aqui, a partir de um desses grãos, brotou uma plantinha que, além da estima e da gratidão, gosta muito de você. E senti um pouco de inveja daqueles jovens que se despediram de você em frente à sua casa. Eu gostaria de estar lá, com eles, para apertar sua mão e dizer simplesmente: «Obrigado»."

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