Aldo Serena: “Caro Trap, que saudade daqueles olhinhos vivazes que eu não via há tanto tempo. Você me quis na Juventus e na Inter”

Aldo Serena manda um abraço e agradece ao seu ex-técnico na Juventus e na Inter, Giovanni Trapattoni, que completou 87 anos esta semana.





O ex-atacante da Seleção escreve em uma carta aberta publicada pelo Corriere della Sera: “Olá, técnico, e desculpe-me por te tratar pelo nome, mas eu também já não sou mais um garoto. Seu aniversário, entre a foto com dois torcedores na frente da sua casa e o vídeo que você enviou para quem lhe mandou parabéns entre seus ex-jogadores, foi uma bela ocasião para reencontrar, com emoção, aqueles olhinhos vivazes que eu não via há muito tempo, aquele olhar animado de 40 anos atrás com o qual você me recebeu na Juventus e que nunca mudou. Era o verão de 1985 e você me explicava o que esperava de mim e qual era a filosofia do clube; falava comigo como se eu fosse um campeão ou como você gostaria que eu fosse, porque eu certamente não me sentia assim. Você me motivou e me fez sentir responsável. Depois daquela conversa, senti-me protagonista daquele grupo, um elemento importante no qual você depositava muita confiança. Eu não estava acostumado a ter um treinador tão comunicativo, sempre em busca de uma chave para abrir o coração dos seus jogadores. Você era surpreendente pelo respeito que demonstrava pelo trabalho de todos; falava com o mesmo tom, o mesmo respeito e a mesma disponibilidade tanto com o almoxarife quanto com o presidente.”



