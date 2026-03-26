No podcast Montiliving, Albert Dalmau fala sobre a pré-temporada do FC Barcelona no verão de 2009. Na época, Dalmau, um jovem talento de 17 anos, teve a oportunidade de treinar com os profissionais. O que mais ficou na memória dele foi a escolha da bebida de Aleksandr Hleb. “Na típica garrafa de Gatorade havia Gatorade, mas ele também tinha adicionado um pouco de álcool”, relatou Dalmau.
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"Álcool na garrafa de Gatorade": revelação chocante sobre jogador do FC Barcelona que conquistou o triplo
Hleb havia sido transferido do Arsenal para o Barcelona um ano antes, por 17 milhões de euros. Sob o comando do técnico Pep Guardiola, o meio-campista, então com 28 anos, conquistou a Tríplice Coroa com o lendário time liderado pelo astro Lionel Messi, mas ele próprio não conseguiu ir além do papel de reserva. Em 36 partidas pelo Barça, Hleb disputou 1.687 minutos e registrou três assistências. Na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United, ele não estava no elenco.
Há muito tempo circulam rumores sobre seus problemas com o álcool. “Hleb poderia ter alcançado mais no futebol. Ele teve uma carreira de sucesso, mas também gostava de beber”, disse Wojciech Szczesny certa vez ao canal polonês do YouTube Foot Truck. Hleb e Szczesny jogaram juntos no Arsenal e, assim como Hleb, Szczesny também foi parar no Barcelona anos depois.
Aleksandr Hleb voltou ao VfB Stuttgart em 2009
Logo após o referido estágio de pré-temporada, Hleb voltou por empréstimo ao VfB Stuttgart, clube onde havia alcançado seu grande sucesso entre 2000 e 2005. Em sua segunda passagem por Stuttgart, porém, ele ficou aquém das expectativas. Seguiram-se outras passagens por empréstimo pelo Birmingham City e pelo VfL Wolfsburg. No início de 2012, seu contrato com o Barça foi rescindido de comum acordo, após o que ele se transferiu sem custos de transferência para o KS Samara, na Rússia. Após passagens pela Turquia e por sua terra natal, a Bielorrússia, ele encerrou sua carreira ativa em 2020.
Apesar de todas as dificuldades, Hleb é considerado o melhor jogador de futebol da história da Bielorrússia. O então jovem talento do Barça, Dalmau, não conseguiu a grande consagração e jogou em divisões inferiores até o fim da carreira, em 2023.