"Álcool na garrafa de Gatorade": revelação chocante sobre jogador do FC Barcelona que conquistou o triplo

Hleb havia sido transferido do Arsenal para o Barcelona um ano antes, por 17 milhões de euros. Sob o comando do técnico Pep Guardiola, o meio-campista, então com 28 anos, conquistou a Tríplice Coroa com o lendário time liderado pelo astro Lionel Messi, mas ele próprio não conseguiu ir além do papel de reserva. Em 36 partidas pelo Barça, Hleb disputou 1.687 minutos e registrou três assistências. Na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United, ele não estava no elenco.

Há muito tempo circulam rumores sobre seus problemas com o álcool. “Hleb poderia ter alcançado mais no futebol. Ele teve uma carreira de sucesso, mas também gostava de beber”, disse Wojciech Szczesny certa vez ao canal polonês do YouTube Foot Truck. Hleb e Szczesny jogaram juntos no Arsenal e, assim como Hleb, Szczesny também foi parar no Barcelona anos depois.