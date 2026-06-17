Após alcançar marca histórica, Messi exalta Ronaldo Fenômeno: "Um dos maiores da história"

Ao comentar a marca histórica, Messi destacou a satisfação de ter seu nome ao lado de jogadores que marcaram gerações. O argentino fez questão de mencionar Ronaldo Fenômeno, que encerrou a carreira em Copas com 15 gols e foi o maior artilheiro da competição antes de ser ultrapassado por Klose.

"É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos".

A declaração evidencia o respeito do craque argentino pelo legado deixado pelo ex-camisa 9 da seleção brasileira, bicampeão mundial e protagonista de algumas das campanhas mais memoráveis da história do torneio.