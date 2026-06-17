Após alcançar marca histórica, Messi exalta Ronaldo Fenômeno: "Um dos maiores da história"

Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo marcante na história das Copas do Mundo. Com os três gols marcados na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia do Grupo J do Mundial de 2026, o camisa 10 chegou aos 16 gols em Mundiais e igualou o alemão Miroslav Klose na liderança da artilharia histórica da competição.
Após a partida, porém, o astro argentino preferiu dividir os holofotes com outros nomes que ajudaram a construir a grandeza do torneio ao longo das décadas. Entre eles, Ronaldo Fenômeno, ex-atacante da seleção brasileira e um dos maiores símbolos da história das Copas do Mundo.