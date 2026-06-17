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Gabriel Marin

Após alcançar marca histórica, Messi exalta Ronaldo Fenômeno: "Um dos maiores da história"

L. Messi
Ronaldo
Copa do Mundo

Argentino iguala Klose na artilharia das Copas do Mundo, supera Pelé em participações diretas em gols e faz questão de reverenciar o ídolo brasileiro

Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo marcante na história das Copas do Mundo. Com os três gols marcados na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia do Grupo J do Mundial de 2026, o camisa 10 chegou aos 16 gols em Mundiais e igualou o alemão Miroslav Klose na liderança da artilharia histórica da competição.

Após a partida, porém, o astro argentino preferiu dividir os holofotes com outros nomes que ajudaram a construir a grandeza do torneio ao longo das décadas. Entre eles, Ronaldo Fenômeno, ex-atacante da seleção brasileira e um dos maiores símbolos da história das Copas do Mundo.

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  • Ronaldo e MessiGetty/GOAL

    Messi reverencia Ronaldo após alcançar recorde

    Ao comentar a marca histórica, Messi destacou a satisfação de ter seu nome ao lado de jogadores que marcaram gerações. O argentino fez questão de mencionar Ronaldo Fenômeno, que encerrou a carreira em Copas com 15 gols e foi o maior artilheiro da competição antes de ser ultrapassado por Klose.

    "É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos".

    A declaração evidencia o respeito do craque argentino pelo legado deixado pelo ex-camisa 9 da seleção brasileira, bicampeão mundial e protagonista de algumas das campanhas mais memoráveis da história do torneio.

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  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Recorde histórico, mas sem obsessão por números

    Apesar de reconhecer a relevância do feito, Messi minimizou o peso dos recordes individuais e reforçou que não vê as marcas como algo determinante para sua trajetória.

    "É uma honra obviamente estar ali pelo que isso significa. Estar ao lado de Klose, perto de Ronaldo. Mas acho que não significa nada. No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas".

    A postura do argentino reforça um discurso recorrente ao longo de sua carreira, no qual costuma valorizar mais as conquistas coletivas do que os números individuais, mesmo quando alcança feitos considerados históricos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hat-trick amplia coleção de marcas em Copas do Mundo

    Além de igualar Klose na artilharia histórica dos Mundiais, Messi deixou o campo com outros recordes importantes.

    O atacante chegou a 27 partidas disputadas em Copas do Mundo e tornou-se o jogador com mais jogos na história da competição. A marca amplia ainda mais a longevidade do argentino em torneios mundiais e reforça sua presença constante em alto nível ao longo de diferentes gerações.

    O hat-trick diante da Argélia também fez Messi alcançar 24 participações diretas em gols em Copas do Mundo, somando 16 gols e oito assistências. Com isso, ele ultrapassou Pelé, que acumulava 21 participações diretas (12 gols e nove assistências), assumindo o topo desse ranking histórico.

  • TOPSHOT-WC2002-BRA-BEL-RONALDO CELEBRATESAFP

    Ronaldo segue entre os maiores goleadores da história

    Mesmo tendo sido ultrapassado nas estatísticas, Ronaldo Fenômeno continua ocupando lugar de destaque entre os maiores jogadores da história das Copas.

    O brasileiro marcou 15 gols em quatro edições do torneio e foi durante anos o maior artilheiro da competição. Sua trajetória inclui os títulos mundiais de 1994 e 2002, além da artilharia e do protagonismo absoluto na conquista do pentacampeonato da seleção brasileira na Coreia do Sul e no Japão.

    Agora, ao ser citado por Messi em meio a mais um recorde histórico, Ronaldo vê seu legado novamente reconhecido por um dos maiores jogadores de todos os tempos.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Argentina busca encaminhar classificação

    Após a vitória na estreia, a Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 14h (horário de Brasília), quando enfrenta a Áustria, em Dallas, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026.

    No outro confronto da chave, Jordânia e Argélia medem forças ainda nesta rodada, em Santa Clara. Uma nova vitória pode deixar os argentinos muito próximos da classificação para a fase eliminatória do torneio.